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Реальный размер пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

Реальный размер назначенных пенсий в 2019 г. вырос на 1,5% по сравнению с показателем прошлого года, говорится в заключении Счетной палаты на отчет об исполнении бюджета ПФР в 2019 г.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В России реальный размер назначенных пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

Реальный размер назначенных пенсий вырос в 2019 году по отношению к 2018 году на 1,5%, средний размер страховой пенсии в целом составил 14 608 рублей на 31 декабря 2019 года. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на отчет об исполнении бюджета ПФР.
ТАСС17:05
Подробнее о событии
Газета.Ru

Реальный размер назначенных российских пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

Газета.Ru03:39
Комсомольская правда

Счётная палата сообщила о росте реального размера пенсий россиян в 2019 году

Комсомольская правда00:44
РЕН ТВ

Счетная палата: в 2019 году ПФР выполнил все обязательства в срок

РЕН ТВ17:14
ФедералПресс

Счетная палата выяснила, на сколько увеличился размер назначенных пенсий

ФедералПресс19:51
URA.Ru

Счетная палата отчиталась о повышении пенсии на 185 рублей

URA.Ru18:32
ФАН

Реальный размер назначенных пенсий в России вырос на 1,5% в 2019 году

ФАН20:11
ТАСС

В России реальный размер назначенных пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

ТАСС17:05

Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
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Навальный сообщил о следах «Новичка» на своем теле

Политик назвал изъятую у него одежду «очень важным вещдоком», так как яд был обнаружен в Германии на его теле, а потому весьма вероятно, что отравить политика пытались контактным путем, нанеся «Новичок» именно на одежду.
РБК07:02
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В США пригрозили России ультиматумом по ДСНВ

Ранее «Профиль» сообщил, что США готовы продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), но на «некоторый период времени» и на определенных условиях – если Россия и США смогут уладить вопрос верификации и выйти на политически обязывающие соглашения.
Профиль17:08
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Кудрин: приватизация позволит избежать повышения налогов в РФ

Глава Счетной палаты России Андрей Кудрин заявил, что приватизация государственных активов в России позволила бы избежать повышения налогов для бизнеса и граждан в течение пяти-шести ближайших лет.
Газета.Ru05:40
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Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках

На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм".
РИА Новости04:49
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