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Реальные пенсии в России выросли на 1,5% за прошлый год

В Счетной палате отметили, что ПФР выполнил все обязательства по выплате и индексации пенсий и пособий в 2019 году в срок и в полном объеме В Счетной палате рассказали, что реальный размер пенсий за прошлый год вырос в России на 1,5% и достиг 14 608 рублей, сообщает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В России реальный размер назначенных пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

Реальный размер назначенных пенсий вырос в 2019 году по отношению к 2018 году на 1,5%, средний размер страховой пенсии в целом составил 14 608 рублей на 31 декабря 2019 года. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на отчет об исполнении бюджета ПФР.
ТАСС17:05
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Комсомольская правда

Стариковская треть: средние пенсии сильно упали по отношению к средним зарплатам

Комсомольская правда09:00
РЕН ТВ

Счетная палата: в 2019 году ПФР выполнил все обязательства в срок

РЕН ТВ17:14
Ведомости

Реальный размер пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

Ведомости03:32
ФАН

Реальный размер назначенных пенсий в России вырос на 1,5% в 2019 году

ФАН20:11
URA.Ru

Счетная палата отчиталась о повышении пенсии на 185 рублей

URA.Ru18:32
Газета.Ru

Реальный размер назначенных российских пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

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ТАСС

В России реальный размер назначенных пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

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