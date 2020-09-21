ФАН 27

В Счетной палате отметили, что ПФР выполнил все обязательства по выплате и индексации пенсий и пособий в 2019 году в срок и в полном объеме В Счетной палате рассказали, что реальный размер пенсий за прошлый год вырос в России на 1,5% и достиг 14 608 рублей, сообщает ТАСС.