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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Реаниматолог Навального рассказал, как всё было в Омске

Свою точку зрения на события, сопровождавшие 36 часов борьбы за жизнь российского несистемного оппозиционера Алексея Навального, опубликовал заведующий отделением анестезиологии–реанимации № 1 Пироговского центра Борис Теплых 22 августа на своей странице в Facebook.В источнике
С чего всё началось
На своей странице в Facebook
 Теплых рассказал о том, что происходило в клинике, как себя вели родные и коллеги блогера и насколько трудно было работать в сложившихся условиях.
НТВвчера в 07:24
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12 Канал Омск

«А тем временем много умных, добрых и профессиональных омских врачей продолжали свою уже 36-часовую вахту» - московский врач о лечении Навального

12 Канал Омсквчера в 11:47
РИА СуперОмск

Московский врач рассказал об условиях лечения и поведении семьи Навального в Омске

РИА СуперОмсквчера в 11:25
РИА Новости

Врач рассказал о поведении окружения Навального в больнице

РИА Новостивчера в 07:54
Новый Омск

«Перепропагандонили всех» - московский врач рассказал о своих омских «каникулах», целью которых стало

Новый Омсквчера в 08:00
Город55.ру

Московский врач рассказал, в каких условиях лечили Навального в Омске

Город55.рувчера в 07:49
БК55

Венедиктов: «Силовикам в Омске в руки попал главный враг Путина»

БК55вчера в 06:21
Om1.ru

«Бомжи, наркоманы, запах крови и мочи». Московский врач вступился за омичей, спасших жизнь Навальному

Om1.ruвчера в 06:10

Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
РИА Новости19:28

Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews заявил, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко следовало бы в короткие сроки провести повторные выборы президента республики.
РБК18:28
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Смысл рисунка Леонардо да Винчи был раскрыт спустя 500 лет

Сброшена завеса тайны с одного из рисунков Леонардо да Винчи сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Спустя пятьсот лет ученые Лондонского Имперского колледжа смогли разгадать загадку мастера.
Уфимские Заметки21 августа в 06:58
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Дизайн космического корабля «Орел» захотели привести к трендам

Дизайн интерьера перспективного российского космического корабля «Орел» может быть изменен для большего соответствия современному уровню, рассказал директор Инжинирингового центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» Национального исследовательского технологического университета МИСиС Владимир Пирожков.
Взгляд.ру20 августа в 00:58
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