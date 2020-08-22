Реаниматолог Навального рассказал, как всё было в Омске
Свою точку зрения на события, сопровождавшие 36 часов борьбы за жизнь российского несистемного оппозиционера Алексея Навального, опубликовал заведующий отделением анестезиологии–реанимации № 1 Пироговского центра Борис Теплых 22 августа на своей странице в Facebook.В источнике
С чего всё началось
На своей странице в Facebook
Теплых рассказал о том, что происходило в клинике, как себя вели родные и коллеги блогера и насколько трудно было работать в сложившихся условиях.
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РИА СуперОмсквчера в 11:25