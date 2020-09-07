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РБК
РБК

Ребенок из пропавшей в горах Сочи группы вышел на связь

Ребенок из группы в составе 11 человек, пропавшей в горах в Сочи, вышел на связь. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Краснодарского края.В источнике
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Кубань 24

Вертолет, МЧС и еще 200 человек: как искали пропавших в горах Сочи туристов

Кубань 2408:50
Кубань-Информ

Пропавших в Сочи туристов с детьми нашли живыми

Кубань-Информ04:00
Телеканал 360°

Пропавшую группу детей нашли в сочинских горах. Что с ними произошло?

Телеканал 360°05:34
Интерфакс

Группа туристов из 11 человек пропала под Сочи

Интерфакс23:27
ТАСС

Пропавшая в горах Сочи группа детей вышла на связь

ТАСС04:17
РИА Новости

Тверские власти взяли на контроль ситуацию с заблудившимися в горах Сочи

РИА Новости05:05
КП - Кубань

Появились фотографии найденной в горах Сочи тургруппы из Твери

КП - Кубань06:20

Тихановская возложила на власти Белоруссии ответственность за исчезновение Колесниковой

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возложила на власти Белоруссии ответственность за исчезновение члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой.
Тихановская возложила на власти Белоруссии ответственность за исчезновение Колесниковой
ТАСС06:30
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Сказка против реальности: кто победил в новой экранизации «Мулан»

Со времен премьеры мультика в 1998 году китайский рынок существенно подрос и стал лакомым куском кинопрокатного пирога, поэтому при перенесении "Мулан" на новую почву Disney нужно было учитывать вкусы не только американской, но и китайской аудитории Так, жертвой дружбы народов пал маленький дракончик Мушу в озвучке Эдди Мерфи, который отвечал за юмористическую составляющую фильма.
ТАСС02:30

В Германии возбудили уголовное дело против вора в законе из Мурманска

Прокуратура Мюнхена возбудила уголовное дело об организации преступного сообщества против мурманского вора в законе Степана Фурмана, сообщает управление ФСБ России по Мурманской области.
Коммерсантъ03:29
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Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США

Министр обороны Сербии Александр Вулин резко высказался о посте представителя МИД РФ Марии Захаровой, прокомментировавшей визит сербской делегации в Вашингтон, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайнвчера в 05:38
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