Энтузиаст под ником Foon Turning сумел «запустить» Doom на экране теста на беременность, рассказал об этом на своей страничке социальной сети Twitter и опубликовал несколько роликов с результатами. and it can't yet run doom.
Со времен премьеры мультика в 1998 году китайский рынок существенно подрос и стал лакомым куском кинопрокатного пирога, поэтому при перенесении "Мулан" на новую почву Disney нужно было учитывать вкусы не только американской, но и китайской аудитории Так, жертвой дружбы народов пал маленький дракончик Мушу в озвучке Эдди Мерфи, который отвечал за юмористическую составляющую фильма.