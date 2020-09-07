Сказка против реальности: кто победил в новой экранизации «Мулан»

Со времен премьеры мультика в 1998 году китайский рынок существенно подрос и стал лакомым куском кинопрокатного пирога, поэтому при перенесении "Мулан" на новую почву Disney нужно было учитывать вкусы не только американской, но и китайской аудитории Так, жертвой дружбы народов пал маленький дракончик Мушу в озвучке Эдди Мерфи, который отвечал за юмористическую составляющую фильма.