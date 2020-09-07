Происшествия
RuNews24.ruРебенок из пропавшей в горах Сочи группы вышел на связь
Пропавших в воскресенье туристов смогли отследить по камерам. Выяснилось, что восемь детей в сопровождении трех взрослых на автобусе доехали до Красной Поляны, а затем направились в сторону Хмелевских озер. Сначала предполагалось, что мобильные телефоны никто из группы с собой не взял.
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Общество
Прокуратура начала проверку после пикетов школьников в Южно-Сахалинске
RT на русском 10:28
Общество
Глава ВОЗ призвал мировое сообщество готовиться к новой пандемии
Нынешняя пандемия заболевания, вызываемого новым коронавирусом, не является последней, поэтому мир должен заблаговременно готовиться к новой.
ТАСС 10:37
Общество
Охлобыстин обратился к Путину из-за Ефремова
Иван Охлобыстин обратился к Владимиру Путину на своей странице "ВКонтакте" с просьбой помочь Михаилу Ефремову, которому 8 сентября суд вынесет приговор по делу о смертельном ДТП.
РИА Новости 07:00
Происшествия
Мужчина в Подмосковье застрелил двух женщин и покончил с собой
«По данным следствия, 5 сентября 2020 года мужчина, находясь на территории частного домовладения одного из СНТ в Дмитровском городском округе, в ходе конфликта на почве раздела имущества произвел выстрелы из охотничьего ружья в пожилую хозяйку участка и ее дочь», — цитирует представителя ведомства агентство городских новостей «Москва».
Известия 08:42
Армия и оружие
В ДНР перенесли артудар по позициям ВСУ под Горловкой на 9 сентября
Напомним, что 5 сентября глава ДНР Денис Пушилин отдал приказ вооруженным силам республики открыть огонь по украинским военным укреплениям, возведенным в районе поселка Шумы под Горловкой в том случае, если украинская сторона не начнет их ликвидацию.
Евразия Daily 08:20
Здоровье
Глава Кубани не увидел предпосылок для возвращения карантина в регионе
Предпосылок для возвращения карантина в Краснодарском крае нет, заявил глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
Ведомости 07:56
Театры
Машков заявил об уходе актера Матвеева из труппы театра Табакова
Актер Максим Матвеев покинул труппу Московского театра Олега Табакова, в спектаклях его заменит Юрий Чурсин, сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на художественного руководителя театра Владимира Машкова.
Rambler News Service 08:05
Происшествия
Женщина напала с ножом на сотрудницу супермаркета в Ульяновске
Известия вчера в 09:30
Общество
Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября
Зарплаты работникам федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений проиндексируют на 3% с 1 октября.
RT на русском 06:09
Политика
Новак уверен в реализации проекта «Северного потока-2»
Проект «Северный поток-2» будет реализован, несмотря на сложности, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Коммерсантъ 08:57
Шоу-бизнес
Родители Преснякова раскрыли пол будущего ребенка Подольской
Пока пара не рассказывала своим поклонникам о поле ребенка, однако это за них сделали родственники.
Evo-rus.com вчера в 03:35
Армия и оружие
Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму
Журналисты считают, что военный корабль Франции мог беспрепятственно направиться в центральную часть Черного моря путем создания помех на определенных частотах, излучаемых российскими радиолокационными станциями.
Evo-rus.com 06:33
Политика
В МИД Сербии назвали исчерпанным конфликт из-за поста Захаровой
Конфликт вокруг высказываний официального представителя МИД России Марии Захаровой о визите президента Сербии Александра Вучича в США исчерпан, дело «закрыто» и не скажется на российско-сербских отношениях.
РБК 09:35
Общество
Вакцина от коронавируса появится в регионах РФ на следующей неделе
Как сообщали «Кубанские новости», первую российскую вакцину от коронавируса, разработанную в Центре имени Гамалеи, зарегистрировали 11 августа.
Кубанские новости 07:59
Политика
В ООН напомнили об ответственности Украины за подачу воды в Крым
Напомним, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Украина полностью прекратила подачу воды на полуостров через Северо-Крымский канал.
REGNUM 01:51
Армия и оружие
Американская гаубица сбила «российскую» ракету
Во время демонстрации работы усовершенствованной системы управления ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS) адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету, сообщает Breaking Defense.
Lenta.ru 03:04
Общество
Отказавшаяся покидать Ухань без собаки украинка увела из семьи главу миграционной службы
Life.ru 05:14
Происшествия
Пятеро убийц саудовского журналиста Хашокджи получили по 20 лет тюрьмы
Коммерсантъ 10:25
Общество
В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей
Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
REGNUM 05:09
Происшествия
Фигуранту дела «Сети» Дмитрию Пчелинцеву стало плохо на суде
Суд объявил перерыв в заседании, где рассматриваются апелляции фигурантов дела "Сети" из Пензы, так как одному из осужденных, Дмитрию Пчелинцеву, вызвали скорую помощь, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 08:50
Футбол
Болельщиков с атрибутикой «Спартака» не пустят на матч против ЦСКА
Болельщиков с атрибутикой московского "Спартака" не пустят на стадион "ВЭБ Арена" на матч седьмого тура чемпионата России против столичного ЦСКА, сообщается на официальном сайте армейцев.
Газета.Ru 10:46
Культура
Умер актер из фильмов «Легенда о Коловрате» и «Союз спасения»
Позднее Колтаков прославился благодаря таким фильмам и сериалам, как «Стиляги», «Убойная сила», «Легенда о Коловрате», «Пирамммида», «Екатерина», «Новая Земля», «Мама не горюй» и «Союз спасения».
Lenta.ru 09:57
Космос
Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю
Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.com 05:48
Общество
Доктор Мясников ответил супруге Навального, оскорбившей Леонида Рошаля
Как сообщает «Красная весна», Мясников заявил, что ему было очень неприятно читать истеричный выкрик Навальной о поводу того, что лечить ее мужа будет не Рошаль: - Не вам его лечить, уж вас-то мы к нему и близко не пустим, мы знаем, какой вы врач, вы - не врач, вы - голос государства, - заявила Юлия.
Live24 09:03
Общество
В России выписан первый штраф за неразмещение результата теста на COVID-19
В России выписан первый штраф за несвоевременное размещение результата теста на COVID-19.
Газета.Ru 10:16
Происшествия
Учитель рязанской школы уволен за развратные действия перед ученицей
Следственный комитет проверяет информацию, согласно которой школьный учитель рязанской школы совершал развратные действия на уроке.
Газета.Ru 09:19