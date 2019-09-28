Как отмечается, родившиеся девочки имеют одно тело и две головы. По словам главного врача роддома Альберта Курицына, пациентка отказалась от прерывания беременности, хотя врачи диагностировали отклонение внутриутробно. Уточняется, что женщина рожала впервые.

Ребенок с двумя головами родился в Черновцах

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