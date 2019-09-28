Происшествия
Газета.RuРебенок с двумя головами родился в Черновцах
Как отмечается, родившиеся девочки имеют одно тело и две головы. По словам главного врача роддома Альберта Курицына, пациентка отказалась от прерывания беременности, хотя врачи диагностировали отклонение внутриутробно. Уточняется, что женщина рожала впервые.
Читать в источнике
Оценить67
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 21:27, Вашингтон
Экономика
Прожиточный минимум пенсионеров повысят в 2020 году
В настоящее время в России величина прожиточного минимума пенсионеров составляет примерно 8846.
Деловое.ТВ 26 сентября в 02:07
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Футбол
Головин помог «Монако» разгромить «Брест» в чемпионате Франции
Футболисты «Монако» разгромили «Брест» в матче восьмого тура чемпионата Франции.
Известия 19:59
Театры
Умер знаменитый режиссер Марк Захаров
Реальное время 05:26
Общество
Медведев поручил пересмотреть потребительскую корзину
Переход на потребительскую корзину с базовым продуктовым набором поручил проработать премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
REGNUM вчера в 05:20
Политика
Паром с 55 людьми на борту пропал у берегов Йемена
Паром, на борту которого было 55 человек, пропал с радаров, когда покинул порт в йеменской провинции Эль-Махра.
Известия 21:18
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Шоу-бизнес
Россияне атаковали Instagram-страницу Арнольда Шварценеггера
Российские пользователи социальных сетей обрушились на страницу актера Арнольда Шварценеггера в Instagram.
iReactor 16:38
Армия и оружие
Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»
По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru 13:01
Общество
В МЧС России разрешили курить на балконах
МЧС России заявило, что постановление правительства об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курение на балконах.
Газета.Ru 06:03
Хоккей
Форвард «Детройта» Свечников отправлен в АХЛ
Матч ТВ 18:30
Происшествия
Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края
В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
Российская газета 05:50
Футбол
Григорян завёл страницу в «Инстаграме»
Чемпионат 08:11
Гаджеты
В продажу поступают дешевые 4K телевизоры Xiaomi Mi TV Pro
Китайский концерн Xiaomi запустил продажу дешевых 4K телевизоров марки Mi TV Pro.
МонаВиста 03:43
Происшествия
Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием
Актриса Наталья Бочкарева в интервью телеканалу "360" объяснила появление видео своего задержания полицейскими, заявив, что это подделка.
РИА Новости 17:46
Политика
Украинский эксперт заявил, что Запад «встал на сторону» России
Запад отказался от поддержки Украины и "перешел на сторону" России, которая усилила свои позиции во всем мире.
РИА Новости 20:04
Шоу-бизнес
Геннадий Малахов назвал причину рака у Заворотнюк
Экспресс газета вчера в 12:34
Общество
В МВД предложили наказывать за оскорбления полицейских в интернете
Ведомство указывает, что такие изменения необходимы, чтобы защитить "неприкосновенность чести и достоинства сотрудника полиции" от распространения в интернете "сведений порочащего характера, в том числе носящих дискредитирующий характер о деятельности системы МВД России".
Интерфакс вчера в 10:41
Происшествия
Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством
О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.
РБК 07:33
Происшествия
Взрыв на судне с россиянами в Южной Корее попал на видео
В интернете появилась видеозапись момента взрыва судна в южнокорейском городе Ульсан.
Российская газета 06:42
Космос
Ученые обнаружили рядом с красным карликом гигантскую планету
Ученые случайно обнаружили весьма необычное явление. Вокруг красного карлика вращается огромная планета.
Территория новостей вчера в 07:58
Религия
Большинство приходов Русского экзархата в Европе присоединились к РПЦ
"Абсолютное большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, ранее находившихся в юрисдикции Константинопольского патриархата, последовали примеру архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето) и присоединились к Русской православной церкви", — говорится в сообщении.
РИА Новости 11:13
Здоровье
Ученые: Популярное средство от изжоги может вызывать рак
В Индии специалисты выразили требование надавить на производителей «Ранитидина», чтобы те провели проверку препарата, сообщает MedikForum.Ученые узнали, что в составе «Ранитидина» содержится компонент диметилнитрозамин, который, по мнению специалистов, может являться канцерогеном и стать причиной рака.
UfaTime.ru 14:16
Армия и оружие
Сирия потребовала вывода войск США и Турции
Сирия требует вывода всех иностранных войск со своей территории и оставляет за собой право на контрмеры, заявил глава сирийского МИД Валид Муаллем.
РИА Новости 11:54
Происшествия
В Словакии потерпел крушение истребитель МиГ-29
RT на русском 17:35
Армия и оружие
The National Interest (США): у России есть одна возможность для обнаружения и уничтожения малозаметных F-22 и F-35 (The National Interest)
ИноСМИ 25 сентября в 17:16
Здоровье
Леонид Рошаль: ситуация с кадрами – критичная
Ситуацию с кадрами глава НМП называет критичной.
Medvestnik.ru вчера в 03:28