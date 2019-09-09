Происшествия

ИзвестияИзвестияРебенок скончался при падении дерева в детском саду в Краснодаре

Воспитательница и двое детей получили травмы в результате падения дерева на территории детского сада в Краснодаре, позднее один ребенок скончался. Об этом журналистам 9 сентября рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
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В Краснодаре СК забрал из детского сада остатки дерева, рухнувшего на двух девочек и воспитателя

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В детсадах Краснодара из-за штормового предупреждения детей не выводят гулять

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Пострадавшая при падении дерева в Краснодаре девочка находится в стабильном состоянии

ТАСС10:04

Умерла одна из девочек, на которых упало дерево в детском саду в Краснодаре

Юга.ру06:43
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Происшествия

Напавший на дом Памфиловой признал вину

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Комсомольская правда 05:00
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Россия запретила въезд в страну в течение 20 лет осужденному за шпионаж Роману Сущенко, который 7 сентября вернулся на Украину в рамках состоявшегося обмена удерживаемыми лицами между двумя странами.
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«Вопрос транзитного договора является чрезвычайно важным, но все-таки первоочередной вопрос — будет ли Украина покупать газ по прямому контракту», — сказал Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что руководство ДНР сейчас прорабатывает вопрос возобновления прямого железнодорожного сообщения с Россией.
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Honda обновила бюджетный аналог минивэна Odyssey

На стартовавшем в Чэнду автосалоне компания Honda представила обновленную версию минивэна Honda Elysion.
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Дмитрий Бушуев, концертный директор российского певца Димы Билана, в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о якобы неадекватном поведении артиста на выступлении в Самаре.
RT на русском 10:21
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Гонорар российского бойца Хабиба Нурмагомедова стал рекордом UFC

Хабиб Нурмагомедов получил за бой составила 6090000 долларов, из которых 6 млн являются гарантированной выплатой Ассоциация UFC опубликовала список гонораров бойцов, участвовавших в боях без правил на турнире в Абу-Даби 7 сентября.
АиФ Дагестан 08:26
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Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости 06:48
Политика

Стали известны итоги выборов в Мосгордуму

Газета.Ru 03:47
Общество

В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре

Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Авто

Lada Vesta Cross заметили в новом голубом цвете

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Автоновости дня 04:09
Политика

Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»

Ранее Эспер заявил, что было бы прекрасно, если бы Россия «могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие союзники по НАТО».
RT на русском 08:08
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В России увеличат детские пособия

Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.
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На Украине произошёл взрыв во время передислокации военной части

В Запорожской области во время передислокации военной части на новое место службы взорвался прицеп с топливом.
RT на русском 10:11
Политика

Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей

Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Политика

США вывезли из России своего топового шпиона в 2017 году, узнали СМИ

США в ходе секретной миссии в 2017 году смогли вывезти из России своего топового шпионана в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных чиновников американской администрации, знакомых с вопросом.
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Политика

США ещё рассматривают санкции в отношении Турции за покупку С-400

RT на русском 09:59
Происшествия

Верховный суд подтвердил пожизненные сроки для участников «банды GTA»

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РИА Новости 10:14
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Помощник Зеленского рассказал о тоне переговоров с Путиным

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, договариваясь об обмене удерживаемыми лицами, вели конструктивный и вежливый диалог.
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ЦБ предупредил о потерях банков от вкладов в евро

Некоторые банки уже отказываются от вкладов в евро и взимают комиссию за обслуживание счетов в европейской валюте, чтобы компенсировать возможные потери.
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Шоу-бизнес

Анна Седокова в третий раз появилась на обложке Playboy

Исполнительница рассказала, что ее фотография появилась на обложке знаменитого мужского журнала Playboy.Анна Седокова делится с фанатами своими переживаниями и радостными событиями в жизни.
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В Грозном ликвидировали открывшего стрельбу по полицейским

Сотрудники полиции ликвидировали мужчину в Грозном после того, как он открыл стрельбу по силовикам.
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P.T. – Секреты в игре находят спустя годы после удаления

Страшно интересно Недавний проект Кодзимы P.T. даже после удаления из магазина продолжает оставаться объектом интереса для фанатов.
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Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
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Происшествия

Роспотребнадзор назвал ложными данные о пневмонии в роддоме Москвы

Роспотребнадзор по итогам проверки в роддоме №4 Москвы заявил, что сообщения о вспышке пневмонии в этом медицинском учреждении не подтвердились.
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«Оно 2» возглавил российский прокат

Газета.Ru 04:56
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