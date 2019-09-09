Воспитательница и двое детей получили травмы в результате падения дерева на территории детского сада в Краснодаре, позднее один ребенок скончался. Об этом журналистам 9 сентября рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Ребенок скончался при падении дерева в детском саду в Краснодаре

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