Происшествия

ИзвестияИзвестияРебенок скончался при падении дерева в детском саду в Краснодаре

Воспитательница и двое детей получили травмы в результате падения дерева на территории детского сада в Краснодаре, позднее один ребенок скончался. Об этом журналистам 9 сентября рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
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