Воспитательница и двое детей получили травмы в результате падения дерева на территории детского сада в Краснодаре, позднее один ребенок скончался. Об этом журналистам 9 сентября рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Ребенок скончался при падении дерева в детском саду в Краснодаре

Общество Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).

Происшествия Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.

Армия и оружие Алжир купил российские истребители на сумму около $2 млрд Россия и Алжир подписали контракты на закупку многофункциональных тяжелых истребителей Су-30МКИ(А) и средних МиГ-29М/М2 в ходе проходившего в конце августа в подмосковном Жуковском авиасалона МАКС-2019, сообщил авторитетный алжирский блог MenaDefense.

Политика В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.

Экономика Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений.

Космос Китайский радиотелескоп зафиксировал неизвестные космические сигналы Самый большой в мире сферический радиотелескоп FAST, расположенный в провинции Гуйчжоу Китая, обнаружил повторяющиеся быстрые радиовсплески неизвестного происхождения.

Политика Болтон прокомментировал обмен заключенными между Москвой и Киевом Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал обмен заключенными между Россией и Украиной «важным событием» и выразил надежду, что «еще больше украинских заключенных вернутся к своим семьям».

Политика Южная Осетия закрыла границу с Грузией О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.

Здоровье Московский областной перинатальный центр признали лучшим в России Московскому областному перинатальному центру в Балашихе досталось звание лучшего в стране по итогам национальной премии «Репродуктивное завтра России», сообщили в областном Минздраве.

Политика Генпрокурор Украины ответил на вопрос о возможном аресте Порошенко Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка ответил утвердительно на вопрос журналиста "РБК-Украина", представляет ли он себя человеком, который приходит в Верховную раду и просит об аресте экс-главы Украины Петра Порошенко.

Авто Показаны дебютные рендеры новой Kia Optima Пока новая KIA Optima проходит тесты и готовится к премьере, публика визуализирует и представляет седан в деталях.

Авто Уникальные российские вездеходы «Шаман» отправятся в ОАЭ Уникальные восьмиколесные вездеходы «Шаман» скоро появятся в Объединенных Арабских Эмиратах.

Политика Палата представителей начала расследование связей Трампа с Украиной Демократы в конгрессе США объявили о начале широкомасштабного расследования сообщений о попытках президента США Дональда Трампа, его адвоката Рудольфа Джулиани и других лиц из окружения американского лидера оказать давление на правительство Украины, чтобы Киев помог ему в президентской кампании в 2020 году.

Экономика В России увеличат детские пособия Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.

Происшествия В центре Афин обстреляли туристический автобус В центре Афин возле гостиницы "Каравел" из огнестрельного оружия обстрелян туристический автобус, пострадавших нет, сообщают греческие СМИ.