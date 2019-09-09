Происшествия
ИзвестияРебенок скончался при падении дерева в детском саду в Краснодаре
Воспитательница и двое детей получили травмы в результате падения дерева на территории детского сада в Краснодаре, позднее один ребенок скончался. Об этом журналистам 9 сентября рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
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Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Происшествия
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.
Вести.Ru 14:09
Политика
Вышинский поблагодарил Путина за поддержку и освобождение
Комсомольская правда 04:36
Армия и оружие
Алжир купил российские истребители на сумму около $2 млрд
Россия и Алжир подписали контракты на закупку многофункциональных тяжелых истребителей Су-30МКИ(А) и средних МиГ-29М/М2 в ходе проходившего в конце августа в подмосковном Жуковском авиасалона МАКС-2019, сообщил авторитетный алжирский блог MenaDefense.
Ведомости 12:58
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Российская газета 09:18
Политика
В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США
Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru 13:19
Политика
Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга
Известия вчера в 17:08
Футбол
Селихов пропустит из-за травмы 7-8 месяцев
По предварительным данным, игрок пропустит 7-8 месяцев, которые уйдут на восстановление.
Soccer.ru 10:32
Футбол
Стало известно, сколько «Эвертон» предлагал «Зениту» за Дзюбу
Евро-футбол.ру 12:54
Экономика
Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений.
Российская газета 10:57
Космос
Китайский радиотелескоп зафиксировал неизвестные космические сигналы
Самый большой в мире сферический радиотелескоп FAST, расположенный в провинции Гуйчжоу Китая, обнаружил повторяющиеся быстрые радиовсплески неизвестного происхождения.
Smolnarod.ru 06:10
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
РИА Новости вчера в 20:21
Политика
В Улан-Удэ проходит стихийный митинг
Эхо Москвы 14:30
Политика
Болтон прокомментировал обмен заключенными между Москвой и Киевом
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал обмен заключенными между Россией и Украиной «важным событием» и выразил надежду, что «еще больше украинских заключенных вернутся к своим семьям».
Росбалт вчера в 23:59
Футбол
Де Хеа согласовал новый контракт с «МЮ» с зарплатой в € 17 млн в год
По данным источника, зарплата голкипера по новому контракту составит € 17 млн в год.
Чемпионат 12:31
Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.
ТАСС 13:20
Здоровье
Московский областной перинатальный центр признали лучшим в России
Московскому областному перинатальному центру в Балашихе досталось звание лучшего в стране по итогам национальной премии «Репродуктивное завтра России», сообщили в областном Минздраве.
Подмосковье Сегодня 08:48
Футбол
Видео дня: защитнику «Уикома» удались два «сухих листа» за матч
Футболисты называют такие мячи сухими листами.
Советский спорт 15:24
Политика
Генпрокурор Украины ответил на вопрос о возможном аресте Порошенко
Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка ответил утвердительно на вопрос журналиста "РБК-Украина", представляет ли он себя человеком, который приходит в Верховную раду и просит об аресте экс-главы Украины Петра Порошенко.
Газета.Ru 13:46
Авто
Показаны дебютные рендеры новой Kia Optima
Пока новая KIA Optima проходит тесты и готовится к премьере, публика визуализирует и представляет седан в деталях.
Автоновости дня 04:29
Авто
Уникальные российские вездеходы «Шаман» отправятся в ОАЭ
Уникальные восьмиколесные вездеходы «Шаман» скоро появятся в Объединенных Арабских Эмиратах.
Автоновости дня вчера в 10:58
Политика
Палата представителей начала расследование связей Трампа с Украиной
Демократы в конгрессе США объявили о начале широкомасштабного расследования сообщений о попытках президента США Дональда Трампа, его адвоката Рудольфа Джулиани и других лиц из окружения американского лидера оказать давление на правительство Украины, чтобы Киев помог ему в президентской кампании в 2020 году.
РБК 13:48
Экономика
В России увеличат детские пособия
Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.
Lenta.ru 00:25
Происшествия
В центре Афин обстреляли туристический автобус
В центре Афин возле гостиницы "Каравел" из огнестрельного оружия обстрелян туристический автобус, пострадавших нет, сообщают греческие СМИ.
РИА Новости 14:43
Экономика
Суд разрешил беглому банкиру заплатить €246 000 за аренду квартиры
Высокий суд Лондона разрешил экс-совладельцу Внешпромбанка Георгию Беджамову потратить €246 000 (около 18 млн руб.)* на аренду квартиры в Монако.
Право.ру 09:55