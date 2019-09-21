Футбол
Евро-футбол.руРебич дисквалифицирован на пять матчей еврокубков
Форвард «Айнтрахта» Анте Ребич, выступающий за «Милан» на правах аренды, получил дисквалификацию на пять игр под эгидой УЕФА, рапортует FOX Sports.
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Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Происшествия
В Одесской области девять человек погибли в ДТП с маршруткой
Девять человек, по предварительным данным, погибли, двое получили травмы в результате столкновения маршрутки и грузовика в Одесской области, сообщила пресс-служба МВД Украины.
РИА Новости 08:48
Происшествия
В Екатеринбург привезли детей, облитых горящим маслом в Турции
Мальчики, получившие ожоги раскаленным маслом в Турции, благополучно долетели до Екатеринбурга.
Российская газета 09:22
Шоу-бизнес
Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг Анастасии Заворотнюк и известный журналист Сергей Майоров заявил, что артистка перенесла вторую операцию.
Газета.Ru 07:25
Политика
Канадский премьер Трюдо извинился за фото 18-летней давности
Газета.Ru 19 сентября в 13:35
Экономика
В России за пять лет цены на новые автомобили выросли на 76%
«Совершенно секретно»: Стоимость новых автомобилей в РФ за последние пять лет увеличилась на 76%, сообщает агентство «Автостат».
Совершенно секретно вчера в 09:59
Политика
Эрдоган прокомментировал возможность покупки Турцией Patriot
RT на русском 08:56
Армия и оружие
Медведев отреагировал на планы США прорвать российскую ПВО
Американские ПВО провалились в Саудовской Аравии, и в связи с этим заявление главы ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригэна о разработке Пентагоном плана по преодолению ПВО Калининградской области смотрится глупо, указал российский премьер Дмитрий Медведев.
Газета.Ru вчера в 14:16
Происшествия
В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве
В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
Газета.Ru вчера в 07:41
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК 08:19
Происшествия
В Финляндии возбудили дело о российских волкособах
Полиция Хельсинки направила в прокуратуру уголовное дело в отношении хозяйки фермы, которая подозревается в нелегальным ввозе волков из России и выращиванием волкособов в Финляндии.
Газета.Ru 02:47
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Политика
WP: Трамп считает бессмысленными действия США на Украине
Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.
RT на русском 02:25
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Энергетика
Эксперт оценил предложение «Нафтогаза» по транзиту российского газа
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак поделился мнением по поводу расчета компанией "Нафтогаз" тарифов на транзит российского газа в Европу через ГТС Украины на ближайшие пять лет.
Газета.Ru 06:39
Общество
Москвичей ожидает мокрый снег и ветер
В воскресенье, 22 сентября, в Москве ожидается мокрый снег и ветер.
Газета.Ru 08:29
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
Известия вчера в 06:46
Происшествия
Десять военных пострадали при взрыве боеприпаса в Казахстане
В Казахстане десять военнослужащих пострадали в результате самопроизвольного взрыва фрагмента боеприпаса.
Газета.Ru 08:02
Футбол
Евгений Ловчев: Кононов не справился с работой в «Спартаке»
Истина показывает, что Кононов не справился со Спартаком.
Советский спорт 07:00
Спорт
Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной
Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в обнаженной фотосессии ESPN Body Issue.
Sport24.ru 07:18
Хоккей
«Спартак» нанёс «Автомобилисту» первое поражение в сезоне
Клуб из Екатеринбурга прервал серию из восьми побед и потерпел первое поражение в сезоне.
Чемпионат 09:43
Игры
The Guardian составила топ-50 игр XXI века
Британское издание The Guardian составило список лучших игр, созданных в XXI веке. Его возглавила Minecraft, выпущенная в 2009 году.
News.ru 19 сентября в 11:54
Футбол
«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым
Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым по обоюдному согласию сторон.
Коммерсантъ вчера в 13:35
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую за инсинуации о поставках российского газа.
Российская газета 07:21
Гаджеты
Huawei представил смарт-часы Watch GT 2
Накануне в Мюнхене компания Huawei представила умные часы нового поколения Watch GT 2. В основу девайса легла новая платформа Kirin A1, уже знакомая пользователям по наушникам FreeBuds 3. Смарт-часы вышли в двух версиях.
Anonsens вчера в 02:51
Космос
Китайский луноход увидел странное вещество на обратной стороне Луны
Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.
ГЛАС.RU вчера в 12:38