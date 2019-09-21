Форвард «Айнтрахта» Анте Ребич, выступающий за «Милан» на правах аренды, получил дисквалификацию на пять игр под эгидой УЕФА, рапортует FOX Sports.

Ребич дисквалифицирован на пять матчей еврокубков

Политика В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51» Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.

Происшествия В Одесской области девять человек погибли в ДТП с маршруткой Девять человек, по предварительным данным, погибли, двое получили травмы в результате столкновения маршрутки и грузовика в Одесской области, сообщила пресс-служба МВД Украины.

Шоу-бизнес Заворотнюк перенесла вторую операцию Друг Анастасии Заворотнюк и известный журналист Сергей Майоров заявил, что артистка перенесла вторую операцию.

Экономика В России за пять лет цены на новые автомобили выросли на 76% «Совершенно секретно»: Стоимость новых автомобилей в РФ за последние пять лет увеличилась на 76%, сообщает агентство «Автостат».

Армия и оружие Медведев отреагировал на планы США прорвать российскую ПВО Американские ПВО провалились в Саудовской Аравии, и в связи с этим заявление главы ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригэна о разработке Пентагоном плана по преодолению ПВО Калининградской области смотрится глупо, указал российский премьер Дмитрий Медведев.

Происшествия В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.

Фигурное катание Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.

Происшествия В Финляндии возбудили дело о российских волкособах Полиция Хельсинки направила в прокуратуру уголовное дело в отношении хозяйки фермы, которая подозревается в нелегальным ввозе волков из России и выращиванием волкособов в Финляндии.

Религия Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

Политика WP: Трамп считает бессмысленными действия США на Украине Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.

Общество Росгидромет озвучил прогноз на зиму Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.

Энергетика Эксперт оценил предложение «Нафтогаза» по транзиту российского газа Украинский политолог и экономист Александр Дудчак поделился мнением по поводу расчета компанией "Нафтогаз" тарифов на транзит российского газа в Европу через ГТС Украины на ближайшие пять лет.

Общество Москвичей ожидает мокрый снег и ветер В воскресенье, 22 сентября, в Москве ожидается мокрый снег и ветер.

Происшествия ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.

Происшествия Десять военных пострадали при взрыве боеприпаса в Казахстане В Казахстане десять военнослужащих пострадали в результате самопроизвольного взрыва фрагмента боеприпаса.

Спорт Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в обнаженной фотосессии ESPN Body Issue.

Хоккей «Спартак» нанёс «Автомобилисту» первое поражение в сезоне Клуб из Екатеринбурга прервал серию из восьми побед и потерпел первое поражение в сезоне.

Игры The Guardian составила топ-50 игр XXI века Британское издание The Guardian составило список лучших игр, созданных в XXI веке. Его возглавила Minecraft, выпущенная в 2009 году.

Футбол «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым по обоюдному согласию сторон.

Общество Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.

Политика Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую за инсинуации о поставках российского газа.

Гаджеты Huawei представил смарт-часы Watch GT 2 Накануне в Мюнхене компания Huawei представила умные часы нового поколения Watch GT 2. В основу девайса легла новая платформа Kirin A1, уже знакомая пользователям по наушникам FreeBuds 3. Смарт-часы вышли в двух версиях.