Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руРебич дисквалифицирован на пять матчей еврокубков

Форвард «Айнтрахта» Анте Ребич, выступающий за «Милан» на правах аренды, получил дисквалификацию на пять игр под эгидой УЕФА, рапортует FOX Sports.
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Ребич дисквалифицирован на пять матчей еврокубков

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Sports.ru03:56

Ребич дисквалифицирован на пять матчей под эгидой УЕФА

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