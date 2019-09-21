Футбол
Евро-футбол.руРебич дисквалифицирован на пять матчей еврокубков
Форвард «Айнтрахта» Анте Ребич, выступающий за «Милан» на правах аренды, получил дисквалификацию на пять игр под эгидой УЕФА, рапортует FOX Sports.
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Наука
Из березовой фанеры сделали микрофлюидный чип
Ученые из Мэрилендского университета в Колледж-Парке под руководством Говинда Рао (Govind Rao) научились создавать микрофлюидные чипы из крайне доступного материала — березовой фанеры.
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Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
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В Москве пропала юная теннисистка из Абхазии
Юная теннисистка из Абхазии пропала в Москве, сообщает абхазская милиция.
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Двое российских военных получили ранения в Таджикистане
RT на русском 11:04
Авто
Узбекский Ravon вернулся на рынок РФ
Автоновости дня вчера в 23:25
Происшествия
Полиция Греции арестовала подозреваемого в угоне самолета в 1985 году
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«Спартак» нанёс «Автомобилисту» первое поражение в сезоне
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Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
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Происшествия
Якутскому шаману избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде
Суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде самопровозглашенному «шаману-воину» Александру Габышеву, задержанному в Бурятии.
Известия 03:54
Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Уточняется, что позже администрация детского сада согласилась принять девочку, но только после проведения операции на сросшихся пальцах рук и ног, чтобы она могла ходить в садик и играть с детьми.
Газета.Ru вчера в 15:27
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РИА Новости вчера в 08:22
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Российская газета 19 сентября в 21:20
Политика
Трамп прокомментировал сообщения о своем разговоре с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что история о "разглашении" им секретов в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским сфабрикована, чтобы выгородить бывшего вице-президента Джо Байдена, который баллотируется на пост главы государства.
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Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой
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РБК 08:19
Происшествия
Сотруднику спецсвязи в Брянске предъявили обвинение в убийстве коллег
Мужчине, подозреваемому в убийстве в Брянске двоих сотрудников спецсвязи, предъявили обвинения. Об этом сообщается на сайте СК.
РБК 12:17
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот про питание в армии
Глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на полигоне военных учений «Центр-2019» рассказал анекдот президенту России Владимиру Путину про питание в армии.
Известия вчера в 11:34
Автоспорт
Даниил Квят: «Ожидаю тяжелую гонку в воскресенье»
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Здоровье
ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро 19 сентября в 08:36
Гаджеты
Складной смартфон Samsung Galaxy Fold появился в европейских магазинах
UfaTime.ru вчера в 09:37
Политика
В Киеве грозятся конфисковать купленные россиянами земли
Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о намерении властей страны конфисковывать сельскохозяйственные земли, если их будут приобретать россияне.
Газета.Ru вчера в 15:23
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02