Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руРебич дисквалифицирован на пять матчей еврокубков

Форвард «Айнтрахта» Анте Ребич, выступающий за «Милан» на правах аренды, получил дисквалификацию на пять игр под эгидой УЕФА, рапортует FOX Sports.
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Ребич дисквалифицирован на пять матчей еврокубков

Евро-футбол.ру04:07

Форвард «Милана» Ребич дисквалифицирован на 5 игр в еврокубках за оскорбление судьи в матче за «Айнтрахт»

Sports.ru03:56

Ребич дисквалифицирован на пять матчей под эгидой УЕФА

Спорт-Экспресс01:28

Ребич дисквалифицирован на пять еврокубковых матчей за оскорбление арбитра

Sport24.ru02:16

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Sportbox.RU01:28

Ребич отстранен на пять еврокубковых матчей

Матч ТВ01:28

Ребич дисквалифицирован на 5 еврокубковых матчей за оскорбление рефери

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