Футбол
Евро-футбол.руРебич дисквалифицирован на пять матчей еврокубков
Форвард «Айнтрахта» Анте Ребич, выступающий за «Милан» на правах аренды, получил дисквалификацию на пять игр под эгидой УЕФА, рапортует FOX Sports.
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Политика
В Киеве грозятся конфисковать купленные россиянами земли
Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о намерении властей страны конфисковывать сельскохозяйственные земли, если их будут приобретать россияне.
Газета.Ru вчера в 15:23
Происшествия
Росгвардия начала проверку после суицида двух сотрудников
По факту суицида сотрудников Росгвардия начала служебную проверку.
РБК 05:41
Политика
Вашингтон озвучил основные темы переговоров Трампа и Зеленского
Американский лидер намерен провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 сентября на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
iReactor вчера в 17:24
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Lenta.ru вчера в 04:12
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Политика
Меланья Трамп оконфузилась на открытии памятника Джорджу Вашингтону
Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытии монумента Джорджу Вашингтону в американской столице.
РИА Новости вчера в 20:33
Космос
Запуск японского грузового корабля «Конотори» к МКС вновь перенесен
Запуск вновь перенесен после анализа данных о траектории полета МКС и российского пилотируемого корабля "Союз МС-15", который должен пристыковаться к станции 25 сентября.
ТАСС 06:33
Политика
Украинская делегация не поедет на сессию ПАСЕ
Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
РИА Новости 04:32
Гаджеты
Обновленный SSD Samsung с интерфейсом PCIe Gen4 заработает еще лучше
Три нововведения, реализованные в ПО твердотельных накопителей Samsung Electronics с интерфейсом PCIe Gen4, сделают работу устройств еще продуктивнее.
Anonsens вчера в 03:55
Гаджеты
Xiaomi показала премиальный телевизор Xiaomi TV Pro до анонса
Компания Xiaomi опубликовала новые официальные изображения флагманского телевизора Xiaomi TV Pro, который предложит пользователям еще большее погружение благодаря рамкам минимальной толщины.
iXBT.com 19 сентября в 13:52
Армия и оружие
Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео
В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru 02:28
Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Газета.Ru вчера в 15:27
Кино
Мультфильм «Маша и Медведь» вышел в кинотеатрах Великобритании
News.ru вчера в 16:31
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском 19 сентября в 23:25
Происшествия
Полиция использовала слезоточивый газ против митингующих в Париже
Полиция Франции несколько раз прибегла к слезоточивому газу для разгона протестующих в районе вокзала Сен-Лазар в Париже.
Газета.Ru 04:23
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Известия вчера в 06:46
Кино
Появились первые кадры со съемок фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли
В Сети появились первые кадры со съемок супергеройского блокбастера от Marvel "Вечные" с актрисой Анджелиной Джоли в роли Тены, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 06:03
Здоровье
Почему полезно есть виноградные косточки
«Виноградные косточки обладают противовоспалительными свойствами и полезны в лечении колита, гастрита, инфекций мочевыводящих путей и кишечника», - констатировали специалисты.
MedikForum.ru вчера в 17:06
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru 18 сентября в 09:51
Единоборства
Россиянин Ковалев поддержал украинца Усика
Газета.Ru 02:42
Игры
Sony в 2020 году может выпустить PlayStation 5 Pro и PlayStation 5
Игровая приставка от Sony является самой популярной в мире, и если ранее сообщалось, что японская компания готовит одну версию приставки, то теперь появились данные еще про PlayStation 5 Pro.
Astera 19 сентября в 15:38
Политика
Киев решил продать крейсер «Украина»
Продать ракетный крейсер «Украина» приняли решение в Киеве.
Известия вчера в 17:50
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Экономика
Россияне стали реже покупать духи и лак для ногтей
Продажи декоративной косметики (тушь для ресниц, губная помада, тональный крем и т.п.) снизились за год на 6% в натуральном выражении и на 8% — в денежном.
РБК 06:01
Шоу-бизнес
Елена Малышева рассказала о возможной причине рака у Заворотнюк
Елена Малышева описала одну из возможных причин появления онкозаболевания у Анастасии Заворотнюк.
OAnews вчера в 12:36
Энергетика
«Нафтогаз» озвучил тарифы на транзит российского газа
"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа до 2024 года, сообщает пресс-служба компании.
Вести.Ru 05:17
Армия и оружие
Саудиты прогадали, установив на границах системы ПВО США Patriot
Фото: zhiznonline.ru Высокопоставленный источник в Министерстве обороны сообщил, что американские ПВО, стоящие на охране воздушного пространства Саудовской Аравии, не соответствуют заявленным характеристикам, передаёт ТАСС.
Национальный курс 19 сентября в 09:42