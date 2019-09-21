Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руРебич дисквалифицирован на пять матчей еврокубков

Форвард «Айнтрахта» Анте Ребич, выступающий за «Милан» на правах аренды, получил дисквалификацию на пять игр под эгидой УЕФА, рапортует FOX Sports.
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Ребич отстранен на пять еврокубковых матчей

Матч ТВ01:28

Ребич дисквалифицирован на 5 еврокубковых матчей за оскорбление рефери

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Ребич дисквалифицирован на пять еврокубковых матчей за оскорбление арбитра

Sport24.ru02:16

Форвард «Милана» Ребич дисквалифицирован на 5 игр в еврокубках за оскорбление судьи в матче за «Айнтрахт»

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Ребич отстранен на пять еврокубковых матчей

Sportbox.RU01:28

Ребич дисквалифицирован на пять матчей под эгидой УЕФА

Спорт-Экспресс01:28

Ребич дисквалифицирован на пять матчей под эгидой УЕФА

РИА Новостивчера в 18:43
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Единственной действующей в мире тяжелой ракетой, использующей многоразовые технологии, является носитель Falcon 9 (а также основанный на нем сверхтяжелый Falcon Heavy) американской компании SpaceX.
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Анте Ребич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, вингер итальянского клуба «Милан» и сборной Хорватии. Участник чемпионата мира 2014 года. Серебряный призёр чемпионата мира 2018 года.
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Айнтрахт
Немецкий футбольный клуб
Немецкий футбольный клуб, базируется во Франкфурте-на-Майне. Выступает в Бундеслиге. Домашний стадион клуба - «Коммерцбанк-Арена», вмещающий 51 500 зрителей.
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