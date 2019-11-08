Футбол

Sport24.ruSport24.ruРебров: «ЦСКА не удивил. Та же структура и тактика»

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров поделился мнением об игре ЦСКА в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы, который прошел в Будапеште и завершился вничью со счетом 0:0.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Ребров: «Сознательно отдали ЦСКА инициативу, могли забить на контратаках несколько мячей»

Sport24.ru17:33

Ребров: ЦСКА не удивил

Чемпионат17:46

«С такой командой, как ЦСКА, нужно много перемещаться по полю — и мои игроки с этим справились». Сергей Ребров — о ничьей с ЦСКА

Матч ТВ17:41

«С такой командой, как ЦСКА, нужно много перемещаться по полю — и мои игроки с этим справились». Сергей Ребров — о ничьей с ЦСКА

Sportbox.RU17:41

Ребров: ЦСКА не удивил «Ференцварош» в матче Лиги Европы

ТАСС Спорт18:16

Наставник «Ференцвароша»: ЦСКА вообще не удивил

Газета.Ru21:24

Сергей Ребров: Старались исключить быстрые атаки ЦСКА, думаю, получилось

Bookmaker-ratings.ru17:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 22:03, Вашингтон
Технологии

«МегаФон» выпустил мобильное приложение для управления виртуальной АТС

«МегаФон» разработал мобильное приложение для управления сервисом «Виртуальная АТС». Программа доступна в Play Market и App Store.
TelecomDaily 03:00
Гаджеты

AMD выводит на рынок 16-ядерный процессор Ryzen 9 3950X

Формально представив процессор Ryzen 9 3950X ещё в середине года, компания AMD сперва обещала начать продажи в сентябре, но к концу третьего квартала заявила, что новинка с 16 ядрами выйдет на рынок только в ноябре.
3DNews 09:00
Происшествия

Бывший чиновник Минкультуры задержан в Австрии

По запросу РФ полиция Испании задержала бывшего чиновника Минкульта в Австрии. Также в Испании задержаны бывшая жена чиновника и сын.
Радио Комсомольская правда 09:07
Экономика

Медведев одобрил систему рибейтов в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.
Коммерсантъ 14:27
Хоккей

Овечкин оформил дубль в матче «Вашингтон» – «Флорида»

Дубль в составе победителей оформил россиянин Александр Овечкин. Также на счету капитана "Вашингтона" одна голевая передача.
Вести.Ru 21:55
Политика

Франция решила пригласить Россию для восстановления Нотр-Дама

Франция подтвердила планы пригласить Россию для участия в реставрации собора Парижской богоматери (Нотр-Дам де Пари).
РБК 21:40
Общество

В Будапеште произошли беспорядки с участием фанатов ЦСКА

РИА Новости 14:48
Общество

Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории»

Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.
Интерфакс 11:20
Политика

Столтенберг ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и Ангела Меркель встретились в четверг в Берлине, и особое внимание им пришлось уделить речи Эммануэля Макрона о "смерти мозга" альянса.
Газета.Ru 12:53
Общество

Ростов назван одним из самых недружелюбных городов России

Таковы результаты опроса среди жителей крупных городов, который провели на портале «Домофонд».
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 13:08
Политика

Путин и Токаев встретились в Омске

В Омске состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
REGNUM 09:52
Общество

Минюст не успел пересмотреть все советские правовые акты для их отмены

Минюст не успевает к 15 ноября выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева – подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов советских времен.
Ведомости 15:35
Авто

Первый кроссовер Rolls-Royce стал мощнее и получил «звездный потолок»

Компания Rolls-Royce расширила «бунтарскую» линейку Black Badge, добавив в нее кроссовер Cullinan.
Motor 08:07
Авто

Начались продажи обновленного внедорожника Nissan Terra

Компания Nissan объявила старт продаж обновленного рамного внедорожника Terra.
Новые автомобили 05 ноября в 21:57
Общество

Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур

Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия 19:30
Политика

Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

Третий комитет по социальным и гуманитарным вопросам Генсамблеи ООН проголосовал в поддержку проекта резолюцию России, осуждающую попытки реабилитации и героизации нацистской идеологии.
РБК 19:23
Общество

Вооруженные люди в шутку захватили студию украинского телеканала

Украинский телеканал «Прямой» показал в прямом эфире постановочный захват студии вооруженными людьми.
Известия 17:47
Футбол

Португалия сохранила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Разница в 0,966 балла в рейтинге УЕФА между Россией и Португалией по итогам двух матчей «Зенита» с «Лейпцигом» и «Лиона» с «Бенфикой» не изменилась.
РБК 05 ноября в 20:07
Происшествия

В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель

Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.
РБК 19:47
Футбол

«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в Лиге Европы

РИА Новости 14:50
Транспорт

Начинается продажа железнодорожных билетов на поезда в Крым

Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости 16:32
Авто

Шпионские фото нового Kia Sorento появились в Сети

В Сети появилась очередная порция шпионских фотографий кроссовера Kia Sorento новой генерации, выведенного на финальные тестовые испытания.
Letnews.ru 03:08
Политика

Экс-депутат Рады предрек Украине энергетический коллапс

Остановка транзита российского газа в Европу через территорию Украины угрожает последней энергетическим коллапсом.
ТК Звезда 21:38
Происшествия

Известная кемеровская шашлычка сгорела

VSE42.RU 20:42
Армия и оружие

США признали бессилие систем обороны перед новым российским оружием

"Огромные стаи российских беспилотников будет просто не остановить", - признает Кайл Мизоками.
ТВ Центр 13:40
Политика

Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Наука

Черные дыры проявляют свойства обычной квантовой материи

Naked Science 05 ноября в 02:47
Музыка

Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.
ToDay News Ufa 05 ноября в 23:13
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем

В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Происшествия

В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой

Администрация новосибирской школы № 183 запретила проводить чаепития после резонансного инцидента с восьмилетней девочкой.
РИА Новости вчера в 05:57
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное