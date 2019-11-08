Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров поделился мнением об игре ЦСКА в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы, который прошел в Будапеште и завершился вничью со счетом 0:0.

Ребров: «ЦСКА не удивил. Та же структура и тактика»

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