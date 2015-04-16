Футбол
ТАСС СпортРебров: ЦСКА не удивил «Ференцварош» в матче Лиги Европы
Российский футбольный клуб ЦСКА в матче четвертого тура группового турнира Лиги Европы против венгерского "Ференцвароша" сыграл так, как и ожидалось. Об этом журналистам на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер команды из Будапешта Сергей Ребров.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 23:27, Ашберн
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Франция решила пригласить Россию для восстановления Нотр-Дама
Франция подтвердила планы пригласить Россию для участия в реставрации собора Парижской богоматери (Нотр-Дам де Пари).
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Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования
Газета.Ru вчера в 04:16
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Украина пообещала найти способ заблокировать «Северный поток-2»
Украина пообещала найти способ заблокировать "Северный поток-2".
Piter.tv 11:25
Общество
Путин и Токаев посетили «Эрмитаж-Сибирь» в Омске
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев посетили "Эрмитаж-Сибирь" — омский филиал знаменитого петербургского музея.
Life.ru 12:00
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Общество
Ветхие дома в России предложили ремонтировать за счет граждан
Ветхое жилье предлагают ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного.
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Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж
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Наташа Королева по праву считается одной из самых привлекательных певиц российского шоу-бизнеса.
Комсомольская правда вчера в 09:38
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Redmi Note 8 Pro получил стабильную версию MIUI 11
Xiaomi наконец начала распространение стабильной версии прошивки MIUI 11 для смартфонов Redmi Note 8 Pro, первыми традиционно ее начали получать жители и гости Китая.
iXBT.com вчера в 03:34
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В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой
Администрация новосибирской школы № 183 запретила проводить чаепития после резонансного инцидента с восьмилетней девочкой.
РИА Новости вчера в 05:57
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Синоптик пообещал аномально теплую зиму
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.
РИА Новости 15:45
Фигурное катание
Туктамышева и Щербакова проведут тренировку на Гран-при Китая
Щербакова, напомним, уже имеет в активе одну победу на Гран-при, Туктамышева ранее завоевала бронзу.
Нева Спорт вчера в 20:04
Общество
Минюст не успел пересмотреть все советские правовые акты для их отмены
Минюст не успевает к 15 ноября выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева – подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов советских времен.
Ведомости 15:35
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной
В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм.
Woman.ru 05 ноября в 01:03
Общество
Кипр планирует лишить девятерых россиян «золотых паспортов»
Кипр планирует лишить гражданства 26 человек, которые получили «золотые паспорта» за инвестирование в экономику государства.
Вечерняя Москва вчера в 12:43
Политика
Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
Третий комитет по социальным и гуманитарным вопросам Генсамблеи ООН проголосовал в поддержку проекта резолюцию России, осуждающую попытки реабилитации и героизации нацистской идеологии.
РБК 19:23
Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать до конца
Слово и Дело 19:12
Экономика
Мировой долг достиг рекордных $188 трлн
Объем мирового долга (государственного и частного) достиг 230% мирового ВВП, в абсолютном значении — $188 трлн, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Коммерсантъ 13:39
Транспорт
Начинается продажа железнодорожных билетов на поезда в Крым
Продажа железнодорожных билетов в Крым начнется в пятницу, 8 ноября.
ТАСС 16:23
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Ученые впервые измерили скорость галактического ветра
Актуальные Новости 04:40
Энергетика
Независимые нефтяники выступили против налога на ПНГ
Объединение независимых нефтегазовых компаний «Ассонефть» выразило недовольство планами Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
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Игры
Вышла версия Red Dead Redemption 2 для ПК
ФАН 05 ноября в 15:52
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Политика
В России пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу
Россия подготовила ответные меры на возможный выход США из Договора по открытому небу, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.
Lenta.ru вчера в 17:47
Экономика
Малый и средний бизнес России приблизился к стагнации
Значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, что указывает фактически на остановку роста деловой активности в этом сегменте.
Коммерсантъ вчера в 22:26
Политика
«Газпром» назвал условия для нового контракта с Киевом на транзит газа
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и уполномоченный правительством Германии по транзиту газа через Украину Георг Граф Вальдерзее обсудили условия пакетного соглашения с Украиной с 2020 года, говорится в сообщении компании.
Sputnik Литва вчера в 11:15