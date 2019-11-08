Футбол
ТАСС СпортРебров: ЦСКА не удивил «Ференцварош» в матче Лиги Европы
Российский футбольный клуб ЦСКА в матче четвертого тура группового турнира Лиги Европы против венгерского "Ференцвароша" сыграл так, как и ожидалось. Об этом журналистам на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер команды из Будапешта Сергей Ребров.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Ребров: «Сознательно отдали ЦСКА инициативу, могли забить на контратаках несколько мячей»
Sport24.ruвчера в 17:33
Сергей Ребров: Старались исключить быстрые атаки ЦСКА, думаю, получилось
Bookmaker-ratings.ruвчера в 17:43
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 10:10, Вашингтон
Шоу-бизнес
Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев Тарасова
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев экс-супруга Дмитрия Тарасова.
Piter.tv 06:46
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Российские возражения по юрисдикции, касающейся терроризма, в споре с Украиной были отклонены международным судом ООН.
Газета.Ru 09:54
Армия и оружие
В Киеве заявили о готовности к разведению сил в районе Петровского
Украина готова начать разведение сил и средств в районе Петровского в пятницу, заявил командующий силовой операцией в Донбассе Владимир Кравченко.
Парламентская газета 03:17
Культура
Родные Децла прокомментировали документальный фильм о рэпере
7 ноября в сети появился документальный фильм о рэпере Децле (настоящее имя – Кирилл Толмацкий) «С закрытыми окнами» от режиссера Романа Супера.
Uznayvse.ru 05:47
Общество
Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2»
Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:20
Общество
Васильева пообещала избавить учителей от лишней отчетности
Министр просвещения Ольга Васильева пообещала привлечь работать в российские школы молодых специалистов через снижение нагрузки по отчетности и увеличению гарантированной части зарплаты.
Коммерсантъ 05:10
Гаджеты
AMD выпустила третье поколение процессоров Ryzen Threadripper
Мощные 32-ядерные процессоры 3970X и 24-ядерные процессоры 3960X семейства AMD Ryzen Threadripper обеспечивают повышение производительности на 90% по сравнению с Intel Core i9-9980XE.
IT-World 09:33
Происшествия
Пять подростков арестованы по делу об убийстве и насилии в Забайкалье
Пятеро подростков арестованы по делу об изнасиловании женщины и избиении до смерти мужчины в Кыринском районе Забайкалья, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 09:46
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
По данным сервиса Downdetector, неполадки в работе «Сбербанк Онлайн» стали наблюдаться примерно с 16:00 по московскому времени.
Коммерсантъ 09:06
Политика
Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.
Газета.Ru вчера в 07:49
Армия и оружие
Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
РИА Новости 01:58
Экономика
Мировой долг достиг рекордных $188 трлн
Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
ТАСС вчера в 09:02
Транспорт
Начинается продажа билетов на поезда в Крым
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32
Происшествия
Суд в Вене освободил бывшего чиновника Минкульта Мазо под залог
Земельный суд Вены по уголовным делам постановил освободить бывшего чиновника российского Минкульта Бориса Мазо, задержанного накануне, под залог в размере € 25 тыс. Одним из условий освобождения стал запрет покидать Австрию, сообщили ТАСС в суде в пятницу, 8 ноября.
Известия 09:12
Футбол
Матч «Ахмата» и «Урала» откроет 16-й тур чемпионата России по футболу
Матч откроет программу 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
ТАСС Спорт вчера в 16:19
Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Шоу-бизнес
«Насекомое»: фото Джоли в нелепом наряде слили в Сеть
В Сети опубликовали фотографии со съемочной площадки, на которых актеры, одетые в разноцветные доспехи, стоят на берегу моря.
ТВ Центр 09:46
Политика
Совфед предложил включить блогеров в закон о СМИ-иноагентах
Законопроект о введении штрафов за нарушения в деятельности СМИ, признанных иностранными агентами, ко второму чтению будет дополнен нормой о признании иноагентами физических лиц.
РБК 04:30
Религия
Александрийская православная церковь внесла Епифания Думенко в диптих
Александрийская православная церковь внесла раскольника Епифания Думенко в диптих как главу Православной церкви Украины, заявил патриарх Александрийский и всей Африки Феодор Второй.
РИА Новости 08:00
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери
Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru вчера в 07:11
Экономика
Курс Bitcoin снова снизился. Когда монета подорожает
В пятницу, 8 ноября, среднерыночный курс Bitcoin опускался до $9200, после чего незначительно вырос.
РБК 02:14
Политика
Россия подготовила зеркальный ответ США за слом ДРСМД – Лавров
Напомним, что 2 августа Госсекретарь США Майк Помпео сделал официальное заявление о том, что Вашингтон в одностороннем порядке выходит из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
ПолитРоссия 03:29
Хоккей
Александр Овечкин стал 39-м по очкам в НХЛ
Bookmaker-ratings.ru 00:28
Общество
Профессор ВШЭ Гусейнов отказался извиняться за «клоачный» русский язык
Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасан Гусейнов заявил, что пока не готов извиняться за публикацию о клоачном русском языке, так как дал руководству вуза все объяснения.
Lenta.ru 07:42
Общество
Здоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин
В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.
Коммерсантъ 00:37