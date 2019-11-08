Российский футбольный клуб ЦСКА в матче четвертого тура группового турнира Лиги Европы против венгерского "Ференцвароша" сыграл так, как и ожидалось. Об этом журналистам на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер команды из Будапешта Сергей Ребров.

Ребров: ЦСКА не удивил «Ференцварош» в матче Лиги Европы

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