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Футболисты московского ЦСКА не заслуживали двух поражений на старте группового этапа Лиги Европы, считает главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров. "Ференцварош" в четверг сыграет с ЦСКА в Москве.
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