Футбол
РИА НовостиРебров: ЦСКА не заслуживал двух поражений на старте Лиги Европы
Футболисты московского ЦСКА не заслуживали двух поражений на старте группового этапа Лиги Европы, считает главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров. "Ференцварош" в четверг сыграет с ЦСКА в Москве.
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Футбол
Сергей Семак признал победу «Лейпцига» заслуженной
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак признал победу "Лейпцига" заслуженной.
Общество
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Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
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Вратарю «Металлурга» Кошечкину коньком порезали шею
Политика
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«К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 млрд долларов», — заявил российский лидер, отметив, что таким образом Россия участвует в инициативе по «облегчению долгового бремени стран Африки».
Происшествия
В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов
В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
Политика
Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в некоторых городах
В некоторых городах Украины могут возникнуть проблемы с отоплением, если Киев не подпишет новый контракт на транзит российского газа в Европейский союз, заявил украинский премьер Алексей Гончарук.
Общество
Экологи узнали о возобновлении ввоза в Россию радиоактивных отходов
В Greenpeace отмечают, что в 2009 году, после продолжавшейся несколько лет кампании протеста, Urenco и «Росатом» отказались от продолжения импорта в Россию радиоактивных отходов из Германии.
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США призвали Турцию к осторожности при соглашениях с Россией по Сирии
Соединенные Штаты призывают Турцию к осторожности при соглашениях с Россией по Сирии и пристально следят за действиями Москвы.
Финансы
Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6%
Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 6,5%, а в декабре может снизить ее еще на 50 базисных пунктов – до 6%, сообщил главный экономист организации Антон Струченевский.
Общество
Медведев проверил датчики «Сибура» с помощью зажигалки
Премьер-министр России Дмитрий Медведев с помощью зажигалки опробовал возможности датчиков, отслеживающих нештатные ситуации на заводах «Сибура».
Общество
Harvard Business Review назвал самых эффективных глав компаний в мире
Американский журнал Harvard Business Review (HBR) составил рейтинг 100 самых эффективных генеральных директоров мира.
Шоу-бизнес
Младшая дочь Алсу приняла участие в модном показе
Дочь модельера Валентина Юдашкина представила новую коллекцию детской одежды Yudashkin Kids.
Происшествия
Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе
Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.
Технологии
У Fallout 76 появилась премиальная подписка за 8599 рублей в год
Примечательно, что подписку запустили вскоре после переноса бесплатного расширения Wastelanders, в котором должны были появиться первые NPC и полноценные диалоги.
Происшествия
Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке
Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
Происшествия
СК проверит факт гибели получившего ожоги от батареи в ОМВД футболиста
Общество
Мигрантам упростят регистрацию в России
Иностранным гражданам, купившим жилье на территории России, решили разрешить регистрировать в нем своих родственников или других земляков.
Экономика
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".
Происшествия
Россия выдала Испании криминального авторитета Таро
Россия выдала Испании 67-летнего криминального авторитета грузинского происхождения Тариэла Ониани по прозвищу Таро.
Политика
ТАСС: фигурант дела «Нового величия» попросил политического убежища на Украине
Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста и попросил политического убежища на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Здоровье
Чувашия стала аутсайдером в ПФО по финансированию в сфере медицины
Как стало известно «Правде ПФО», в Чувашии на медобслуживание одного человека в среднем тратится 2,12 тысяч рублей – это самый низкий показатель в ПФО.
Общество
МВД потребовало заблокировать доступ к статье Baza о кетамине
МВД потребовало ограничить доступ к материалу интернет-ресурса, в котором говорится об использовании кетамина.
Происшествия
В Костроме броневик врезался в легковой автомобиль
ДТП с участием броневика и легкового автомобиля произошло в Костроме.
Происшествия
Опубликовано видео с места перестрелки фермеров в Ростовской области
В сети появилось видео с места перестрелки на хуторе Чернозубовка в Ростовской области, в результате которой погибли пять человек.
Экономика
Скаршевский рассказал о влиянии курса доллара на украинский бюджет
Экономист Виктор Скаршевский в преддверии голосования во втором чтении за бюджет рассказал о том, как на расчеты повлияет курс доллара.