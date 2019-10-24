Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров прокомментировал победу над московским ЦСКА в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Ребров о победе над ЦСКА: сегодня отлично выглядела вся команда

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