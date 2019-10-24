Футбол

RT на русскомRT на русскомРебров о победе над ЦСКА: сегодня отлично выглядела вся команда

ЦСКА — Ференцварош
0 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Константин Кучаев
Кристиян Бистрович
61′
72′
Франк Боли
Изаэл Барбоса
74′
Давид Шигер
Ильзат Ахметов
Лукас Сантос
75′
Кристиян Бистрович
78′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
80′
84′
Токмак Нген
Роланд Варга
86′
Роланд Варга
89′
Александр Зубков
Лаша Двали
Хердюр Магнуссен
90′+2′
90′+2′
Игорь Харатин
90′+2′
Даниил Игнатенко
Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров прокомментировал победу над московским ЦСКА в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
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