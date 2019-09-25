Футбол

Российская газетаРоссийская газета«Спартак» обыграл «КамАЗ» в Кубке России

Московский "Спартак" сумел обыграть "КамАЗ" в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России благодаря дублю Эсекьеля Понсе - 2:1. В следующем раунде турнира москвичи сыграют с "Ростовом".
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«Спартак» обыграл «КамАЗ» в 1/16 Кубка России

МК-Спорт13:50

«КАМАЗ» - «Спартак» - 1:1: Понсе и Караев обменялись голами. ВИДЕО

Sport.ru12:29

«КАМАЗ» — «Спартак»: все голы матча

Спорт-Экспресс13:52

Тренер КАМАЗа: «„Спартаку“ сопутствовала удача. Показалось, что был фол перед вторым голом»

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В 1/8 финала Кубка России «Спартак» сыграет с «Ростовом»

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«Спартак» победил впервые за 5 матчей, повержен «КАМАЗ». Дубль Понсе спас Кононова (видео)

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