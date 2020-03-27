Коронавирус

РБКРБКРецессия в России становится почти неизбежной

Российской экономике не избежать рецессии: снижение ВВП может составить от 0,8 до 3%, следует из прогнозных оценок аналитиков. Объявленная президентом Владимиром Путиным нерабочая неделя с 30 марта по 5 апреля только усилит спад экономики, предупреждают эксперты.
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с чего всё началось

Рецессия в России становится почти неизбежной

Экономисты начали ухудшать прогнозы по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году из-за распространения коронавируса и падения цен на нефть. Российской экономике не избежать рецессии: снижение ВВП может составить от 0,8 до 3%, следует из прогнозных оценок аналитиков.
РБКвчера в 00:00

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Российской экономике предсказали новый кризис

Pravda.Ruвчера в 07:00

Аналитики предупредили об угрозе кризиса в российской экономике

РИА Новостивчера в 05:16

России пообещали новый экономический кризис

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«Нерабочая неделя усилит спад»: России предрекли новый кризис

Московский Комсомолецвчера в 04:51

Эксперты: из-за введения Путиным нерабочей недели Россия потеряет почти весь прогнозный рост ВВП

Новая газетавчера в 03:52

России предрекли новый экономический кризис

Lenta.ruвчера в 03:08

Рецессия в России становится почти неизбежной

РБКвчера в 00:00
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 23:38, Ашберн
Общество

В России за нарушение карантина хотят штрафовать

В Российской Федерации увеличат штрафы за нарушение режима карантина.
Evo-rus.com 11:11
Общество

Жена премьера Канады сообщила о выздоровлении от коронавируса

Жена премьера Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо сообщила, что вылечилась от коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 22:56
Происшествия

В Иркутске выявили первый случай заражения коронавирусом

Первый официальный случай коронавирусной инфекции подтвержден в Иркутске у 62-летней женщины, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 20:01
Экономика

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
РБК 15:44
Общество

Биолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России

Профессор, доктор биологических наук Константин Северинов в беседе с RT оценил перспективы развития ситуации с распространением нового коронавируса в России.
РИА Новости 21:30
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Общество

В США от коронавируса скончался младенец

В США количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом превысило 120 тысяч человек, более 2 тысяч - скончались.
Российская газета 23:10
Здоровье

В России готовятся к «взрывной» ситуации с коронавирусом

В России готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусом, считает профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Николай Малышев.
Мойка78 25 марта в 20:01
Общество

В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей

Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является, посильной нагрузкой на компанию.
Газета.Ru 23:19
Единоборства

Президент UFC объяснил, почему так важен бой Хабиба и Фергюсона

Президент UFC, Дана Уайт, объяснил, почему для него так важно в условиях пандемии коронавируса провести турнир UFC 249, главным событием которого станет титульный бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
FightTime.ru 14:43
Политика

Мадуро сообщил, что ожидает второй борт из России с медоборудованием

Президент Николас Мадуро сообщил в субботу, что в ближайшие дни из России в Венесуэлу прибудет второй борт с медицинским оборудованием для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 20:21
Культура

Британские кинематографисты хотят представить президента России шпионом

В новом "кинопроизведении" от британских создателей представлены интервью с теми, кто когда-либо сотрудничали с Владимиром Путиным и знали его, в том числе корреспондент Владимир Кара-Мурза, дочь первого главы государства Бориса Ельцына Татьяна Юмашева, Марина Литвиненко - вдова Александра Литвиненко, и другие.
Ревизор.ру 18:58
Кино

У россиян названы самые популярные фильмы во время карантина

Как передает ToDay News Ufa, на первом месте по популярности выступил фильм «Джуманджи: Новый уровень».
ToDay News Ufa 05:11
Общество

Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок

Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
ТАСС 07:55
Экономика

Россияне нашли способ спасти рублевые сбережения

Россияне с помощью ипотеки спасают свои рублевые сбережения от обесценивания.
Lenta.ru вчера в 02:46
Общество

Вирусолог попросил россиян воздержаться от поездок на дачу

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал россиян не ездить на дачу в период пандемии.
РИА Новости вчера в 10:38
Шоу-бизнес

Рудковская ответила на упрёк из-за снимка с завтраком

Продюсер Яна Рудковская ответила пользовательнице соцсети на упрёк из-за фотографии с едой.
News.ru вчера в 23:44
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Говорит Москва 04:53
Общество

Итальянский телеканал показал работу российских специалистов в Бергамо

Журналисты телеканала Tgcom24 показали репортаж о работе российских специалистов, борющихся с распространением коронавирусной инфекции в итальянском городе Бергамо.
ФАН 20:43
Политика

Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
RT на русском 13:08
Общество

В Москву прибыл спецпоезд из Киева

Вести.Ru 04:32
Общество

В Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавируса

Власти Мурманской области приняли решение ограничить въезд в города Кировск и Апатиты из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.
РБК 17:31
Происшествия

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 10:10
Политика

На польской границе Украины собрались многокилометровые очереди

На границе Украины и Польши вечером 27 марта - накануне закрытия пешего перехода – собрались многокилометровые очереди из украинцев, желающих успеть вернуться на родину.
Газета.Ru 03:23
Политика

Россия закроет границу с Белоруссией

Ограничение на движение через пограничные пункты пропуска, которое вступит в силу с 30 марта, распространяется и на сухопутный участок границы с Белоруссией.
РБК 10:15
Общество

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости из-за распространения коронавируса. Документ опубликован на сайте кабмина.
Газета.Ru 09:28
Происшествия

Власти Ростовской области рассказали, как начался крупный пожар

Крупный пожар возле "Ростов Арены" начался недалеко от ресторана сразу с четырех очагов, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-служба губернатора Ростовской области.
Газета.Ru 16:45
Здоровье

В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России

Эпидемиолог Минздрава РФ сообщает, что активность распространения коронавируса в стране должна сократиться с конца следующего месяца до начала мая.
SMINEWS в Подольске 10:20
Общество

На борту разбившегося Су-27 было оборудование с секретными данными

Разбившийся несколько дней назад в Чёрном море российский истребитель Су-27 имел на борту секретную аппаратуру с находящимися на нём очень важными данными.
Avia.pro вчера в 22:32
Космос

Роскосмос показал, как выглядит закат Луны в космосе

Роскосмос показал фотографию Лунного заката, запечатленного космонавтом с борта МКС.
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