Коронавирус
РБКРецессия в России становится почти неизбежной
Российской экономике не избежать рецессии: снижение ВВП может составить от 0,8 до 3%, следует из прогнозных оценок аналитиков. Объявленная президентом Владимиром Путиным нерабочая неделя с 30 марта по 5 апреля только усилит спад экономики, предупреждают эксперты.
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с чего всё началось
Экономисты начали ухудшать прогнозы по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году из-за распространения коронавируса и падения цен на нефть. Российской экономике не избежать рецессии: снижение ВВП может составить от 0,8 до 3%, следует из прогнозных оценок аналитиков.РБКвчера в 00:00
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Эксперты: из-за введения Путиным нерабочей недели Россия потеряет почти весь прогнозный рост ВВП
Новая газетавчера в 03:52
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Президент UFC, Дана Уайт, объяснил, почему для него так важно в условиях пандемии коронавируса провести турнир UFC 249, главным событием которого станет титульный бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
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Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
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В Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавируса
Власти Мурманской области приняли решение ограничить въезд в города Кировск и Апатиты из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.
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На границе Украины и Польши вечером 27 марта - накануне закрытия пешего перехода – собрались многокилометровые очереди из украинцев, желающих успеть вернуться на родину.
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На борту разбившегося Су-27 было оборудование с секретными данными
Разбившийся несколько дней назад в Чёрном море российский истребитель Су-27 имел на борту секретную аппаратуру с находящимися на нём очень важными данными.
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Роскосмос показал фотографию Лунного заката, запечатленного космонавтом с борта МКС.