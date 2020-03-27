Экономисты начали ухудшать прогнозы по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году из-за распространения коронавируса и падения цен на нефть. Российской экономике не избежать рецессии: снижение ВВП может составить от 0,8 до 3%, следует из прогнозных оценок аналитиков.

с чего всё началось

Объявленная президентом Владимиром Путиным нерабочая неделя с 30 марта по 5 апреля только усилит спад экономики, предупреждают эксперты. Официальный прогноз правительства по росту ВВП в текущем году — 1,9%, однако Минэкономразвития уже объявило, что представит обновленный прогноз к 9 апреля.

Рецессия в России становится почти неизбежной

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