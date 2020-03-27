Коронавирус
РБКРецессия в России становится почти неизбежной
Объявленная президентом Владимиром Путиным нерабочая неделя с 30 марта по 5 апреля только усилит спад экономики, предупреждают эксперты. Официальный прогноз правительства по росту ВВП в текущем году — 1,9%, однако Минэкономразвития уже объявило, что представит обновленный прогноз к 9 апреля.
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с чего всё началось
Экономисты начали ухудшать прогнозы по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году из-за распространения коронавируса и падения цен на нефть. Российской экономике не избежать рецессии: снижение ВВП может составить от 0,8 до 3%, следует из прогнозных оценок аналитиков.РБК00:00
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Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
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В США запущена ракета-носитель Atlas V с военным спутником связи
Ракета-носитель Atlas V со спутником защищенной связи AEHF-6 (Advanced Extremely High Frequency - 6) для нужд американских военных стартовала в четверг с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
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Трамп обязал General Motors наладить выпуск аппаратов ИВЛ
Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение с требованием к компании General Motors наладить выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких.
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Россия внесла в ГА ООН резолюцию о борьбе с коронавирусом
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Армия и оружие
Украинские военные разворовали военную помощь из США
Не исключено, что минобороны США может выступить с предложением приостановить военную помощь Украине до того момента, как там наведут порядок в плане учёта и использования американской помощи.
Общество
Россиян из Таиланда и Индонезии вывезут в течение недели
Российских граждан из Индонезии и Таиланда вывезут в Россию в течение следующей недели, сообщили 27 марта в Росавиации по итогам заседания рабочей группы, координирующей возвращение россиян из-за рубежа.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
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Швейцарцев возмутила статья о «бесполезной» российской помощи Италии
Вскоре в итальянском издании La Stampa появилась статья о «бесполезности» российской помощи в борьбе с коронавирусом.
Хоккей
Хоккеист «Спартака» Даугавиньш заявил, что ищет новый клуб
Латвийский нападающий московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Каспарс Даугавиньш находится в поиске нового клуба.
Общество
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразился коронавирусом.
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Ведомство просит россиян отменить путешествия до нормализации эпидемиологической обстановки, а туроператоров — содействовать туристам.
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Макрон заявил о риске развала Шенгенской зоны
Президент Франции на саммите ЕС, который прошел в четверг вечером в формате видеоконференции, заявил, что если страны Евросоюза не продемонстрируют солидарность в борьбе с короновирусом, то Шенгенской зоне может прийти конец.
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Минздрав обновил рекомендации против коронавируса
Минздрав России выпустил обновленное постановление с рекомендациями по лечению COVID-19.
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Инну Макарову похоронят на Троекуровском кладбище
Прощание с народной артисткой СССР Инной Макаровой, скончавшейся 25 марта 2020 года в возрасте 93 лет, пройдет 28 марта в ритуальном зале при Центральной клинической больнице на улице Маршала Тимошенко.
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Детский врач вернулась из Австрии в РФ и вышла на работу
У мужа Ашеровой взяли повторные тесты на коронавирус. Правоохранительные органы должны будут дать оценку действиям врача.
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Что известно о режиссерской версии «Лиги справедливости»
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1 апреля АвтоВАЗ повысит цены на автомобили Lada
АвтоВАЗ в очередной раз поднимает цены c 1 апреля.
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