Коронавирус

РБКРБКРецессия в России становится почти неизбежной

Объявленная президентом Владимиром Путиным нерабочая неделя с 30 марта по 5 апреля только усилит спад экономики, предупреждают эксперты. Официальный прогноз правительства по росту ВВП в текущем году — 1,9%, однако Минэкономразвития уже объявило, что представит обновленный прогноз к 9 апреля.
Читать в источнике
Комментировать469
с чего всё началось

Рецессия в России становится почти неизбежной

Экономисты начали ухудшать прогнозы по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году из-за распространения коронавируса и падения цен на нефть. Российской экономике не избежать рецессии: снижение ВВП может составить от 0,8 до 3%, следует из прогнозных оценок аналитиков.
РБК00:00

Подробнее о событии

Аналитики предупредили об угрозе кризиса в российской экономике

РИА Новости05:16

«Нерабочая неделя усилит спад»: России предрекли новый кризис

Московский Комсомолец04:51

России пообещали новый экономический кризис

URA.Ru04:27

Эксперты: из-за введения Путиным нерабочей недели Россия потеряет почти весь прогнозный рост ВВП

Новая газета03:52

России предрекли новый экономический кризис

Lenta.ru03:08

России предсказывают рецессию, а «карантинная» неделя усилит спад

Росбалт02:35

Рецессия в России становится почти неизбежной

РБК00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 19:18, Ашберн
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости 14:10
Хоккей

Гендиректор «Сибири»: «Очень хочу, чтобы в КХЛ никогда больше не звучала фраза: «Базовый клуб сборной»

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский поделился мыслями об уровне интереса к КХЛ.
Sports.ru 15:43
Энергетика

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть.
Lenta.ru 18:27
Общество

Режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске из-за прибывших из Таиланда туристов

Власти Южно-Сахалинского городского округа в пятницу ввели на территории муниципалитета режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за прибывших из Таиланда сахалинских туристов.
ТАСС 01:23
Хоккей

Посол США поблагодарил Россию за игру Овечкина в НХЛ

Граждане США признательны России за игру российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, заявил посол США в России Джон Салливан 27 марта, сообщает РИА Новости.
Красная весна 15:53
Шоу-бизнес

Жена госпитализированного Игоря Николаева обратилась к общественности

Ранее стало известно, что Николаев обратился в больницу в Коммунарке, где у него обнаружили очаговую пневмонию.
Газета.Ru 07:06
Общество

Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса

Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
Ведомости вчера в 14:08
Энергетика

Китай приобрёл у России рекордный объём нефти

REGNUM 04:14
Общество

В США число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч человек

Число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в США в субботу превысило 100 тысяч, скончались 1544 человека, следует из данных Университета Джонса Хопкинса на 17.30 по местному времени (0.30 мск).
РИА Новости 17:39
Общество

Малышева считает коронавирус «сезонной инфекцией»

Теледоктор и телеведущая Елена Малышева высказалась о ситуации с распространением заболевания, вызванного коронавирусом COVID19.
News.ru 19:11
Армия и оружие

В США запущена ракета-носитель Atlas V с военным спутником связи

Ракета-носитель Atlas V со спутником защищенной связи AEHF-6 (Advanced Extremely High Frequency - 6) для нужд американских военных стартовала в четверг с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
ТАСС вчера в 17:12
Политика

Трамп обязал General Motors наладить выпуск аппаратов ИВЛ

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение с требованием к компании General Motors наладить выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких.
РИА Новости 16:25
Политика

Россия внесла в ГА ООН резолюцию о борьбе с коронавирусом

Российские представители в ООН предложили на рассмотрение Генассамблеи резолюцию, в которой прописаны меры по борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 16:33
Армия и оружие

Украинские военные разворовали военную помощь из США

Не исключено, что минобороны США может выступить с предложением приостановить военную помощь Украине до того момента, как там наведут порядок в плане учёта и использования американской помощи.
REGNUM 06:51
Общество

Россиян из Таиланда и Индонезии вывезут в течение недели

Российских граждан из Индонезии и Таиланда вывезут в Россию в течение следующей недели, сообщили 27 марта в Росавиации по итогам заседания рабочей группы, координирующей возвращение россиян из-за рубежа.
Российская газета 11:45
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости 11:00
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Ведомости 09:41
Политика

Швейцарцев возмутила статья о «бесполезной» российской помощи Италии

Вскоре в итальянском издании La Stampa появилась статья о «бесполезности» российской помощи в борьбе с коронавирусом.
Shraibikus News 12:47
Хоккей

Хоккеист «Спартака» Даугавиньш заявил, что ищет новый клуб

Латвийский нападающий московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Каспарс Даугавиньш находится в поиске нового клуба.
ТАСС Спорт 16:19
Общество

Британский премьер Борис Джонсон заразился коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразился коронавирусом.
РИА Новости 07:19
Путешествия

Ростуризм рекомендовал россиянам отложить путешествия по стране

Ведомство просит россиян отменить путешествия до нормализации эпидемиологической обстановки, а туроператоров — содействовать туристам.
Коммерсантъ 16:46
Политика

Макрон заявил о риске развала Шенгенской зоны

Президент Франции на саммите ЕС, который прошел в четверг вечером в формате видеоконференции, заявил, что если страны Евросоюза не продемонстрируют солидарность в борьбе с короновирусом, то Шенгенской зоне может прийти конец.
Южный Федеральный вчера в 21:34
Здоровье

Минздрав обновил рекомендации против коронавируса

Минздрав России выпустил обновленное постановление с рекомендациями по лечению COVID-19.
Известия 15:43
Шоу-бизнес

Инну Макарову похоронят на Троекуровском кладбище

Прощание с народной артисткой СССР Инной Макаровой, скончавшейся 25 марта 2020 года в возрасте 93 лет, пройдет 28 марта в ритуальном зале при Центральной клинической больнице на улице Маршала Тимошенко.
ИА InterMedia 06:52
Происшествия

Детский врач вернулась из Австрии в РФ и вышла на работу

У мужа Ашеровой взяли повторные тесты на коронавирус. Правоохранительные органы должны будут дать оценку действиям врача.
Pravda.Ru 14:22
Игры

Ранний доступ Mount & Blade II: Bannerlord начнётся на 24 часа раньше

Игромания.ру 16:28
Кино

Что известно о режиссерской версии «Лиги справедливости»

Газета.Ru вчера в 05:09
Авто

1 апреля АвтоВАЗ повысит цены на автомобили Lada

АвтоВАЗ в очередной раз поднимает цены c 1 апреля.
Evo-rus.com 08:54
Наука

Научно доказано, кто умнее: брюнетки или блондинки?

Planet Today 12:27
Игры

В игре Cities: Skylines стартовали бесплатные выходные

REGNUM 09:19
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное