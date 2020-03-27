Коронавирус

Красная веснаКрасная веснаЭкономисты ожидают рецессию российской экономики

Экономисты считают, что из-за пандемии коронавируса и падения цены на нефть, Россию ожидает рецессия и падение ВВП от 0,8% до 3%, ситуацию усугубляет неделя простоя, которая оценивается в 1,5% ВВП страны, или 1,6 трлн рублей.
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с чего всё началось

Рецессия в России становится почти неизбежной

Экономисты начали ухудшать прогнозы по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году из-за распространения коронавируса и падения цен на нефть. Российской экономике не избежать рецессии: снижение ВВП может составить от 0,8 до 3%, следует из прогнозных оценок аналитиков.
РБКвчера в 00:00

Подробнее о событии

Аналитики предупредили об угрозе кризиса в российской экономике

РИА Новостивчера в 05:16

«Нерабочая неделя усилит спад»: России предрекли новый кризис

Московский Комсомолецвчера в 04:51

России предсказывают рецессию, а «карантинная» неделя усилит спад

Росбалтвчера в 02:35

Эксперты: из-за введения Путиным нерабочей недели Россия потеряет почти весь прогнозный рост ВВП

Новая газетавчера в 03:52

России предрекли новый экономический кризис

Lenta.ruвчера в 03:08

России пообещали новый экономический кризис

URA.Ruвчера в 04:27

Рецессия в России становится почти неизбежной

РБКвчера в 00:00
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Финансы

Резервы ЦБ за неделю упали почти на рекордную величину

Международные резервы Банка России за неделю, завершившуюся 20 марта, упали на $29,8 млрд — до $551,2 млрд, сообщил ЦБ 26 марта.
РБК 03:11
Общество

Банки обязали с 28 марта сообщать клиентам о блокировке их средств и причинах

Российские банки с 28 марта обязаны информировать клиентов о блокировке счета и причине такого решения.
ТАСС вчера в 17:15
Происшествия

В Оренбургской области умер мужчина с коронавирусом

Житель Оренбургской области, у которого был выявлен коронавирус, умер.
ТАСС 03:57
Наука

Искусственный интеллект нашел лекарства от коронавируса

Российские ученые с помощью технологий искусственного интеллекта обнаружили более десяти потенциально эффективных лекарств против коронавируса среди существующих и экспериментальных препаратов, прошедших клинические испытания.
РИА Новости 26 марта в 08:45
Экономика

В России предупредили о возвращении в XIX век

Россия может вернуться к показателям XIX века или начала XX века по уровню потребительского рынка.
Lenta.ru 26 марта в 00:27
Общество

Перечень редких заболеваний расширен правительством

Согласно закону, подписанному президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году, финансирование лечения пациентов с орфанными (редкими) заболеваниями переведено на федеральный уровень.
Live24 04:19
Общество

ФСБ пресекла вывоз из РФ в Казахстан 11 т дезинфицирующих средств

Пограничное управление ФСБ по Челябинской области совместно с региональной таможней пресекло вывоз из России около 11 т дезинфицирующих средств.
Известия 00:39
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM вчера в 00:01
Единоборства

UFC не переносит бой Хабиба и Фергюсона из-за Рамадана

Лезги газет вчера в 18:28
Экономика

Из-за налога на вклады россияне бросились забирать деньги из банков

Напомним, 25 марта президент в телеобращении предложил ввести налог в 13% на процентные доходы от вкладов выше 1 млн рублей.
Русская Планета вчера в 05:03
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:09
Происшествия

На Брянщине подтвержден третий случай заражения коронавирусом

В Брянской области официально зарегистрирован третий случай заражения коронавирусом.
Рассвет (п.Суземка) 02:43
Общество

Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю

Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
RT на русском вчера в 00:10
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости 26 марта в 08:42
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и рэпер Джиган продают дом за 140 миллионов

Оксана Самойлова и рэпер Джиган после скандальной истории с рехабом и спешным возвращением в Россию из США выставили на продажу свой роскошный трехэтажный особняк в Подмосковье.
Комсомольская правда вчера в 16:10
Политика

Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
ТАСС вчера в 22:05
Политика

Глава МИД Италии оценил российскую помощь стране

Италия не боится попасть в зависимость после оказания Россией гуманитарной помощи пострадавшим от пандемии коронавируса регионам страны, заявил глава МИД страны Луиджи Ди Майо.
РИА Новости вчера в 18:04
Футбол

Воробьев: если голосование по Конституции перенесли, то и футбол можно

Если переносят такой важный для жизни страны форум, как поправки в Конституцию (РФ), то, наверное, и футбольными матчами можно пожертвовать.
РИА Новости 02:15
Театры

Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького

Neva.Today 24 марта в 22:59
Политика

Посольство России направило протест газете La Stampa

Посольство России в Италии направило протест газете La Stampa в связи с материалом издания о бесполезности российской помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 для республики.
RT на русском вчера в 04:04
Шоу-бизнес

Жена госпитализированного Игоря Николаева обратилась к общественности

Ранее стало известно, что Николаев обратился в больницу в Коммунарке, где у него обнаружили очаговую пневмонию.
Газета.Ru вчера в 07:06
Экономика

Колоссальный проект: Россия проложит новый газопровод «Сила Сибири-2»

Владимир Путин согласился дать поручение о начале проектно-изыскательных работ для газопровода "Сила Сибири-2".
Вести.Ru вчера в 14:46
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Происшествия

На Кубани проходят лечение восемь пациентов с коронавирусом

В медицинских учреждениях Сочи проходят лечение четыре человека, в Краснодаре - три, а также велогонщик из Чувашии - в Геленджике.
Российская газета 26 марта в 03:18
Общество

WSJ сообщила об остром дефиците золота в США из-за коронавируса

В США инвесторы и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal.
РИА Новости вчера в 20:39
Политика

Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский

Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
REGNUM вчера в 15:11
Политика

На польской границе Украины собрались многокилометровые очереди

На границе Украины и Польши вечером 27 марта - накануне закрытия пешего перехода – собрались многокилометровые очереди из украинцев, желающих успеть вернуться на родину.
Газета.Ru 03:23
Политика

Россия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам

«Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», — указано в сообщении.
RT на русском 03:26
Общество

В Черном море прекращены поиски пилота упавшего Су-27

В Черном море были прекращены поиски пилота российского истребителя Су-27, который упал неподалеку от Феодосии 25 марта.
РЕН ТВ вчера в 16:58
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