Коронавирус
РБКРецессия в России становится почти неизбежной
Российской экономике не избежать рецессии: снижение ВВП может составить от 0,8 до 3%, следует из прогнозных оценок аналитиков. Объявленная президентом Владимиром Путиным нерабочая неделя с 30 марта по 5 апреля только усилит спад экономики, предупреждают эксперты.
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с чего всё началось
Экономисты начали ухудшать прогнозы по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году из-за распространения коронавируса и падения цен на нефть. Российской экономике не избежать рецессии: снижение ВВП может составить от 0,8 до 3%, следует из прогнозных оценок аналитиков.РБК00:00
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Политика
Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Наука
Ученые нашли способ выявлять контрафактный виски
Происшествия
Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
Хоккей
Хоккеист «Спартака» Даугавиньш заявил, что ищет новый клуб
Латвийский нападающий московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Каспарс Даугавиньш находится в поиске нового клуба.
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Общество
В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд
В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
Политика
Украинцы образовали многокилометровые очереди на границе с Польшей
Общество
Немецкий экономист дал Германии лишь два месяца против коронавируса
Экономист высказал мнение, что меры против коронавируса должны быть точечные, иначе ущерб для экономики окажется настолько сильным, что это также отразится на здоровье населения, а затем потребуется много денег и средств, чтобы восстановить хозяйство.
Шоу-бизнес
Собчак рассказала, где Лещенко мог заразить коронавирусом других людей
Народный артист РСФСР, певец Лев Лещенко, который болен коронавирусом, мог заразить своих коллег на дне рождения сестры композитора Игоря Крутого.
Общество
Мурашко рассказал о влиянии климата на коронавирус
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что солнце препятствует распространению коронавируса.
Экономика
Греф анонсировал кредитные каникулы клиентам Сбербанка
Москва, 27 марта 2020, 05:22 — REGNUM Сбербанк предоставит «каникулы» по платежам кредитов тем клиентам, которые так или иначе пострадали от ситуации с коронавирусом.
Общество
Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников
Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Общество
WSJ сообщила об острой нехватке золота в США
Инвесторы США и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal в пятницу.
Экономика
Фондовые торги в США закрылись снижением индексов
Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones упал на 915,39 пункта (4,06%) и остановился на отметке 21 636,78 пункта.
Политика
Глава МИД Италии оценил российскую помощь стране
Италия не боится попасть в зависимость после оказания Россией гуманитарной помощи пострадавшим от пандемии коронавируса регионам страны, заявил глава МИД страны Луиджи Ди Майо.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
Путин официально подписал указ о нерабочей неделе в России
В среду, 25 марта, стало известно о том, что Путин официально подписал указ о нерабочей неделе в России. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Игры
Игроки в Valorant из России не получат доступ к голосовому чату
Разработчики многопользовательского шутера Valorant заявили о невозможности обеспечить доступ к голосовому чату игры для пользователей из России.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева назвала «сволочами» работающих из дома россиян
Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.
Энергетика
Цены на нефть Brent опустились ниже $26 за баррель
Сегодня, 27 марта 2020 года, стоимость майских фьючерсов на поставку нефти марки Brent на Лондонской бирже опустилась ниже $26 за баррель.
Здоровье
Минздрав обновил рекомендации против коронавируса
Минздрав России выпустил обновленное постановление с рекомендациями по лечению COVID-19.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Армия и оружие
Военные Израиля атаковали позиции ХАМАС в ответ на ракетный обстрел
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу, 27 марта, нанесла удары по военным позициям и инфраструктуре исламского движения ХАМАС в ответ запуск по израильской территории ракеты из сектора Газа.
Наука
Специалисты рассказали, что поможет предотвратить болезнь Крона
Американские ученые провели исследования, которые помогли им сформулировать главные стратегии профилактики и лечения болезни Крона.
Космос
Чёрный снег Новосибирской области заметили из космоса
На карте видно, что наиболее чёрные объекты располагаются в окрестностях Новосибирского электродного завода в Искитимском районе.
Здоровье
В Бурятии выросло число людей с подозрением на коронавирус
Власти Бурятии сообщили свежие данные по ситуации с распространением коронавируса в республики.
Общество
На Камчатке будут применены меры к несоблюдающим карантин туристам
Более 60 пассажиров чартерного рейса из Таиланда, вывезенные на Камчатку 24 марта, до сих пор не явились в медучреждения по месту жительства.
Театры