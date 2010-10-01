Экономика

REGNUMREGNUMРецессия в США потянет за собой всю мировую экономику — эксперт

Ранее на Давосском форуме эксперты МВФ представили свои оценки роста российской экономики. По их оценкам, экономика России может вырасти в 2020 году на 1,9%. В МВФ считают, что ускорению темпов роста способствует рост внутреннего спроса, эффект от нацпроектов и снижение ключевой ставки ЦБ РФ.
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Происшествия

Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали

Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
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Поддержит ли Израиль Польшу в ревизии событий Второй мировой войны

Поляки гадают, удастся ли Владимиру Путину записать Биньямина Нетаньяху к себе в союзники в отстаивании исторической правды о Второй мировой войне.
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Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле

РИА Новости 08:35
Политика

Слушания по импичменту Трампа начались в Сенате США

Сенат пересек одну из самых печальных черт в системе власти, начав третий процесс импичмента президенту в американской истории.
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Как отмечает автор материала Дэвид Акс, в ближйшее время подводные силы РФ могут сократиться.
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Путин разрешил тратить материнский капитал по-новому

Президент России Владимир Путин разрешил тратить материнский капитал по-новому.
Lenta.ru 06:45
Политика

Бывший полпред в СКФО назначен заместителем главкома сухопутных войск

Александр Матовников, ранее занимавший пост полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе, назначен заместителем главкома сухопутными войсками.
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Владимир Путин посетил детскую поликлинику в Усмани

Президент России Владимир Путин вместе с губернатором Липецкой области прибыл в Усмань. Первым делом чиновники посетили детскую поликлинику.
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В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая

Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
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Происшествия

Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Суд арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за мелкое хулиганство.
РБК вчера в 13:45
Футбол

Медведев подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»

Петербургский "Зенит" договорился с клубом "Сочи" об аренде футболиста Александра Кокорина, сообщил РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.
РИА Новости 06:16
Происшествия

В Сочи нашли пропавшую 12 дней назад мать тройняшек из Туапсе

Как писали местные СМИ, 25-летняя мать малолетних тройняшек пропала 12 дней назад.
РИА Новости 07:27
Происшествия

Абызову в СИЗО диагностировали острое неврологическое расстройство

Бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову в СИЗО «Лефортово» диагностировали острое неврологическое расстройство.
РБК 07:49
Армия и оружие

По Саудовской Аравии нанесли удар баллистической ракетой после обвинений Ирана в терроризме. Видео

После заявления Эр-Рияда о «терроризме Ирана», по Саудовской Аравии нанесли удар баллистической ракетой.
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Кино

Джей Джей Абрамс займется сериалами DC

Компания Абрамса Bad Robot заключила соглашение с Warner Media Джей Джей Абрамс займется разработкой фильмов и сериалов из вселенной "Темной Лиги справедливости" от DC.
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Общество

Путин призвал бедные семьи написать заявления на детские пособия

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Хинштейн возглавил комитет Госдумы по информационной политике

По решению Думы вместо Левина руководителем комитета Госдумы по информационной политике, информационных технологий и связи стал депутат "Единой России" Александр Хинштейн.
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Политика

Путину понравилась идея о строительстве Великой русской стены

Аргумент в пользу строительства стены Аргументом Бессуднова стало то, что такой архитектурный памятник сможет привлечь внимание туристов к четырем российским регионам: Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областям.
Pravda.Ru 08:14
Происшествия

В московском аквапарке девятилетнего ребенка засосало в сливную трубу

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Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме

Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме 30 декабря 2019 года.
Коммерсантъ 03:32
Экономика

Гончарук рассказал о возможных условиях сотрудничества Украины и МВФ

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, он встретится с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.
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Происшествия

На трассе «Скандинавия» при столкновении с КамАЗом погиб водитель

На трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленобласти при столкновении с КамАЗом погиб водитель легковушки, сообщает в среду отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области.
DP.RU 08:19
Спорт

Ласицкене: Рассматриваю вариант подачи в суд на ВФЛА

Нева Спорт 08:16
Политика

Объявлен новый состав правительства РФ

Назван новый состав правительства РФ. Ряд министров прошлого кабмина сохранили свои должности, однако появились и новые лица.
ФАН вчера в 12:31
Общество

За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее

Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
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Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7

Проблемы с обоями появились после установки апдейтов KB4534310 и KB4534314 — финальных обновлений Windows 7, которые компания выпустила в день окончания поддержки 14 января.
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Старший сын Никаса Сафронова сделал предложение Анастасии Волочковой

Дмитрий Сафронов, старший сын художника Никаса Сафронова, сделал предложение Анастасии Волочковой, о чем рассказал сам творец на вечеринке в честь 44-летия артистки, сообщает URA.ru.
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Образовательное учреждение
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования, предлагающее магистерские программы по экономике и финансам, а также бакалаврскую программу РЭШ и ВШЭ по экономике. Организована в Москве в 1992 году по инициативе директора ЦЭМИ академика РАН В. Л. Макарова, профессора Иерусалимского университета Гура Офера и других российских и зарубежных учёных-экономистов. Учредителями РЭШ являются ЦЭМИ РАН и МГУ им. М. В. Ломоносова.
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