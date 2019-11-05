В мире пока не существует видеокарты, способной запустить PC-версию игры Red Dead Redemption 2 на максимальных настройках графики. Об этом 4 ноября сообщил портал Dark Side Of Gaming.

Red Dead Redemption 2 нельзя будет запустить на PC на «ультра»-настройках

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