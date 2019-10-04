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Cyber.sports.ruCyber.sports.ruRed Dead Redemption 2 выйдет на PC 5 ноября

Red Dead Redemption 2 вышла на PlayStation 4 и Xbox One в октябре 2018 года.
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Официально: Red Dead Redemption 2 выйдет на РС через месяц — 5 ноября

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