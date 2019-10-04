Игры
Cyber.sports.ruRed Dead Redemption 2 выйдет на PC 5 ноября
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Политика
Трамп поручил сократить штат Совета национальной безопасности
Президент США Дональд Трамп распорядился существенно сократить численность сотрудников Совета национальной безопасности.
Комсомольская правда 03:53
Культура
Первый канал изменил правила голосования на шоу «Голос»
Первый канал изменил правила голосования на шоу «Голос».
Рифей-Пермь вчера в 16:17
Политика
Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев
Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga 02:28
Здоровье
Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
Российская газета 01:55
Общество
Малышева объяснила свои слова о повышении пенсионного возраста
ФедералПресс 03 октября в 02:53
Шоу-бизнес
«Ленком» объяснил отмену вечера памяти Николая Караченцова
Директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал отмену памятного вечера в честь 75-летия Николая Караченцова и годовщины его смерти.
iReactor 03 октября в 17:10
Футбол
Когда играют «Ливерпуль» — «Лестер Сити», где смотреть и какой прогноз
Сегодня, 5 октября, в матче 8-го тура АПЛ встретятся «Ливерпуль» и «Лестер Сити».
Чемпионат 02:30
Транспорт
Электросамокаты и гироскутеры могут попасть в ПДД
В Правилах дорожного движения может появиться новый термин — «средства индивидуальной мобильности».
REGNUM 02:20
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас показал фото сына от Анны Курниковой
Испанский певец Энрике Иглесиас показал на своей странице в Instagram фотографию своего сына Николаса.
Культуромания вчера в 12:30
Наука
В черепах людей обнаружено золотое сечение
Discover24 03:58
Общество
Число домашних телефонов в России сократилось за десять лет в 1,5 раза
В период с 2008 по 2018 год число домашних телефонов у городских жителей России сократилось с 280,4 до 151,6 устройств на тысячу человек.
RT на русском 02:00
Политика
Путин призвал женщин совмещать семью и карьеру
Известия вчера в 12:40
Армия и оружие
Украинское командование отчиталось о потерях за прошедшие сутки
В результате боевых действий за прошедшие сутки в зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе один украинский боевик был ликвидирован и еще двое получили ранения различной степени тяжести.
ИА Новороссия 03:00
Армия и оружие
В США оценили невероятную мощь российской ТОС «Буратино»
Американское информационно-аналитическое издание The National Interest высоко оценило тяжёлые российские огнемётные системы (ТОС) «Солнцепёк» и «Буратино».
Слово и Дело вчера в 13:49
Происшествия
В Якутии экс-депутат Ил Тумэна погиб в схватке с медведем
Бывший депутат государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии Александр Крылов скончался после нападения на него медведя.
REGNUM 04:35
Политика
Владимир Путин посетил крупный частный порт ОТЭКО в Тамани
Президент России Владимир Путин осмотрел портово-индустриальный промышленный парк ОТЭКО в Тамани.
Политическая Экспертиза вчера в 13:43
Общество
«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за сильного ветра
Росбалт 02 октября в 10:20
Политика
Власти Грузии выступили за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ
По словам дипломата, "Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее".
Российская газета вчера в 17:50
Политика
Зеленский встретился с Лукашенко
Газета.Ru вчера в 04:13
Путешествия
В Саудовской Аравии разнополым туристам разрешили жить в одном номере
В Саудовской Аравии иностранным туристам разных полов разрешили останавливаться в одном номере в гостинице без подтверждения родственных связей.
РБК вчера в 23:50
Происшествия
В Тольятти при пожаре в жилом доме погибли четыре человека
Похвистнево-Информ вчера в 21:10
Интернет
Facebook выпустил мессенджер для пользователей Instagram
Приложении оснащено функцией информирования собеседников о том, где находится пользователь.
RuNews24.ru 03 октября в 16:45
Происшествия
В Якутии уволилась учитель, грозившая ребенку «спустить шкуру»
РИА Новости вчера в 23:13
Фигурное катание
Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.
РБК 03:46
Технологии
PayPal выходит из проекта Facebook по выпуску криптовалюты Libra
Американский оператор электронной платежной системы компания PayPal приняла решение отказаться от участия в проекте криптовалюты Libra компании Facebook.
REGNUM вчера в 19:03
Музыка
Группа KISS даст подводный концерт для акул
Легендарная рок-группа Kiss исполнит свои хиты на подводном концерте в Индийском океане.
iReactor 00:22
Наука
Искусственный интеллект поможет прочитать свитки Геркуланума
Читайте такжеУченые из Италии хотят включить генуэзские крепости Крыма в список ЮНЕСКО Суть метода, который хотят использовать исследователи, заключается в том, чтобы обучить искусственный интеллект расшифровывать снимки, полученные с использованием мощного рентгена.
Общественное телевидение России 03 октября в 07:42