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Cyber.sports.ruRed Dead Redemption 2 выйдет на PC 5 ноября
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Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
RT на русском 03:32
Общество
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.
Lenta.ru 06:07
Происшествия
В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева
5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.
SakhaLife.ru вчера в 23:15
Авто
Летающие автомобили начнут собирать в Новосибирске
Ранее в 2017 году о планах создать "летающий внедорожник" заявлял ведущий консультант направления физико-технических исследований ФПИ Ян Чибисов.
РИА Новости 02:11
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
Газета.Ru вчера в 17:54
Фигурное катание
Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.
РБК 03:46
Общество
Россияне назвали необходимый для счастья уровень зарплаты
Как передаёт ТАСС со ссылкой на опрос, мужчинам при этом нужно почти на треть больше, чем женщинам: 181 тыс. и 138 тыс. рублей соответственно.
RT на русском вчера в 01:28
Футбол
Вратарь «Краснодара-3» забил победный гол на 94-й минуте в матче ПФЛ
Голкипер «Краснодара-3» Денис Адамов принес своей команде победу над «Интером» в матче ПФЛ.
Sport24.ru вчера в 16:18
Политика
Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
ГлобалМСК.ру вчера в 07:37
Политика
Трамп сократит штат Совета национальной безопасности
Президент США Дональд Трамп распорядился сократить штат сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ).
Газета.Ru 02:52
Космос
«Роскосмос» не планирует третий полет «Союза МС» в 2020 году
"Роскосмос" не планирует третий запуск пилотируемого корабля "Союз МС" в 2020 году, заявил исполнительный директор корпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
Народные новости вчера в 19:28
Происшествия
В Подмосковье убили 17-летнюю студентку
Тело 17-летней студентки обнаружили в квартире в подмосковном Домодедово, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 04:13
Армия и оружие
Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
РБК вчера в 13:08
Здоровье
Какая рыба защитит от диабета и инсульта, рассказали эксперты
Эксперты рассказали, что такая рыба, как минтай, защитит от диабета и инсульта.
ГлавУфа вчера в 03:17
Происшествия
Число погибших при протестах в Ираке превысило 30
Коммерсантъ 03 октября в 23:45
Происшествия
Совладелец «Теремка» Роман Фукс объявлен в розыск
Московская полиция объявила в розыск совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса.
Вести.Ru 05:48
Здоровье
В Башкирии оптимизируют 18 медучреждений
О масштабной оптимизации, которая ожидает 18 медицинских учреждений, сообщило в пятницу, 4 октября, РБК со ссылкой на исполняющего обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан Максима Забелина.
Ультрамариновый кофе вчера в 05:00
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости 03 октября в 18:42
Кино
Мартин Скорсезе раскритиковал фильмы студии Marvel
Говорит Москва вчера в 12:34
Политика
Венгрия изымает выданные украинцам паспорта
Выяснилось, что в большинстве случаев паспорта получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами, которые не знали венгерского языка и жили в других регионах Украины.
BFM.ru 04:48
Происшествия
В Якутии экс-депутат Ил Тумэна погиб в схватке с медведем
Бывший депутат государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии Александр Крылов скончался после нападения на него медведя.
REGNUM 04:35
Хоккей
В СКА возвращается нападающий Антон Бурдасов
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Политика
Ведущий программы «60 минут» объяснил необходимость обсуждать Украину
Ведущий программы "60 минут" на канале "Россия" Евгений Попов в своем телеграм-канале рассказал, что случится, если он не обсудит Украину.
РИА Новости вчера в 20:48
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Армия и оружие
Украинское командование отчиталось о потерях за прошедшие сутки
В результате боевых действий за прошедшие сутки в зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе один украинский боевик был ликвидирован и еще двое получили ранения различной степени тяжести.
ИА Новороссия 03:00
Шоу-бизнес
Певица Нюша возмущена упоминанием Егора Крида об их давнем романе
Нюша не понимает, почему Крид продолжает говорить об их давно минувших отношениях.
Территория новостей вчера в 10:00
Шоу-бизнес
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли в третий раз стали родителями
42-летний американский актер Райан Рейнольдс в третий раз стал отцом. Его супруга Блейк Лайвли родила ребенка еще минувшим летом.
Телепрограмма 05:52
Авто
Audi разработает новое четырехдверное электрическое купе
Электрическая новинка выполнена в стиле моделей Sportback, а в основу модели ляжет платформа PPE, которая была разработана совместно с маркой Porsche.
32CARS.ru вчера в 07:14