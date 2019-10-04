Игры
Cyber.sports.ruRed Dead Redemption 2 выйдет на PC 5 ноября
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Политика
Волкер рассказал об отношении Трампа к Украине
Американский президент Дональд Трамп считает Украину коррумпированной страной, полной «ужасных людей».
Известия вчера в 20:08
Происшествия
В МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак
RT на русском 01:17
Происшествия
В Иркутской области катер с пассажирами врезался в берег
В районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища катер столкнулся с берегом, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.
РИА Новости 01:15
Кино
Мишель Пфайффер приехала в Москву
Обладательница «Золотого глобуса» и трехкратная номинантка на премию «Оскар» американская актриса Мишель Пфайффер приехала в столицу на презентацию фильма «Малефисента: Владычица тьмы».
Россия – Культура вчера в 13:32
Культура
Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева стала обладательницей премии ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма.
News.ru 02 октября в 17:57
Авто
В Китае представили новый лимузин для главы государства
На военном параде в Китае появился новый лимузин, он предназначен для перевозки главы государства.
Актуальные Новости 00:15
Шоу-бизнес
Стильная Алла Пугачева отправилась с детьми в планетарий
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с особым вниманием подходит к вопросам воспитания и образования своих наследников – Лизы и Гарри Галкиных.
Bimru.ru 01:33
Политика
Российский телеведущий объяснил необходимость обсуждать Украину
Ведущий программы «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов объяснил важность обсуждения ситуации на Украине.
Lenta.ru 00:58
Здоровье
Девочку из США с «маской Бэтмена» прооперируют в Краснодаре в октябре
RuNews24.ru вчера в 15:58
Культура
Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос»
"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.
Российская газета вчера в 17:22
Транспорт
СМИ сообщили о возможных поправках в ПДД для самокатов и гироскутеров
Министерство транспорта России и Госавтоинспекция готовят поправки к правилам дорожного движения, которые предусматривают введение термина «средства индивидуальной мобильности» (СИМ) для электросамокатов, моноколёс и гироскутеров, сообщает «Коммерсантъ».
RT на русском 03:16
Происшествия
Бывшему депутату Верховной рады Украины сообщили о подозрении — ГБР
Государственное бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему депутату Верховной рады Украины, заявили 4 октября в пресс-службе ГБР.
REGNUM вчера в 08:41
Общество
Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах
Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.
Российская газета вчера в 04:55
Политика
Трамп шлепнул по колену президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте.
URA.Ru 03 октября в 07:30
Здоровье
Медики рассказали о вреде употребления чая с сахаром
Многие в нашей стране любят пить чай, но делают это обычно неправильно.
Московский Комсомолец 03 октября в 07:40
Армия и оружие
В США заявили об отсутствии угрозы для России из-за военных в Польше
Временный поверенный в делах Соединённых Штатов в Минске Дженифер Мур в интервью порталу tut.by заявила, что расширение военного контингента США в Польше не представляет угрозы для Белоруссии и России.
RT на русском 03 октября в 06:19
Происшествия
Автокран упал в реку в центре Петербурга
Утром в субботу автокран пробил ограждение на набережной реки Фонтанки и упал в воду.
ТАСС 01:21
Технологии
Альфа-Банк и X5 запустили блокчейн-сервис для юрлиц
Альфа-Банк совместно c X5 Retail Group представили новый сервис для корпоративных клиентов Distributed Treasury and Cash Management.
Inkazan 02:26
Спорт
Брянский спортсмен Илья Иванюк завоевал «бронзу» на чемпионате мира
В Дохе продолжается чемпионат мира по легкой атлетике.
КП - Брянск 00:56
Общество
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве
Газета.Ru 02:05
Фигурное катание
Евгения Медведева стала победительницей международного турнира в Китае
Аргументы недели вчера в 10:53
Спорт
ИААФ пересмотрела результаты финала с участием Шубенкова
Спорт день за днем 03 октября в 15:40
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер 03 октября в 07:54
Экономика
«Известия»: Россия за три года выдаст более 1 трлн рублей займов
Министерство финансов резко увеличивает программу выдачи международных займов — с 2020 по 2022 год Россия ссудит иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ($15,5 млрд).
RT на русском 03 октября в 01:57
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
РИА Новости вчера в 21:35
Авто
Tesla установила новый рекорд продаж
Компания Tesla в третьем квартале 2019 года поставила 97 000 электромобилей (это на 1,9% выше показателя второго квартала).
Российская газета 03 октября в 13:40