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Cyber.sports.ruCyber.sports.ruRed Dead Redemption 2 выйдет на PC 5 ноября

Red Dead Redemption 2 вышла на PlayStation 4 и Xbox One в октябре 2018 года.
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