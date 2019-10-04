Игры

Lenta.ruLenta.ruRed Dead Redemption 2 выйдет на ПК

Red Dead Redemption 2 вышла на PS4 и Xbox One 26 октября 2018 года. Все это время с момента анонса в сети ходили слухи о разработке игры на ПК. RDR 2 повествует о жизни и выживании людей в непростых условиях центральной части американского Старого Запада в конце XIX века.
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Официально: Red Dead Redemption 2 выйдет на РС через месяц — 5 ноября

Игромания.ру18:32

Когда популярный вестерн «Red Dead Redemption 2» выйдет на компьютерах?

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Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК 5 ноября

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Red Dead Redemption 2 выйдет на компьютерах 5 ноября

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Матч ТВ13:14

В ноябре выйдет видеоигра Red Dead Redemption II для компьютеров

Snob.ru12:45

Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК

Lenta.ru10:59
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Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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В четырёх российских городах предотвратили теракты

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Военно-морские силы США успешно испытали противокорабельную ракету NSM в рамках учений в прибрежных водах острова Гуам.
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В Кремле рассказали о планах обмена заключенными с Украиной

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Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
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Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
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Процессоры Intel и AMD использовали для приготовления панкейков

Журналисты взяли 18-ядерный Intel Core i9-9980XE и 32-ядерный AMD Threadripper 2990WX с теплопакетом 165 и 250 Вт (в реальности эти показатели выше) и использовали их в качестве электроплитки.
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Американское космическое агентство NASA обнародовало недоступные человеческому уху звуки, которые записал на Марсе посадочный модуль InSight, снабженный сверхчувствительным сейсмометром SEIS, сообщил сайт «Царьград».
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Red Dead Redemption 2
Компьютерная игра (action-adventure)
Компьютерная игра в жанрах action-adventure и шутера от третьего лица с открытым миром, разработанная и выпущенная Rockstar Games для игровых приставок PlayStation 4 и Xbox One в 2018 году. Является третьей в серии Red Dead и приквелом к Red Dead Redemption.
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