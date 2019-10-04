Игры
Lenta.ruRed Dead Redemption 2 выйдет на ПК
Red Dead Redemption 2 вышла на PS4 и Xbox One 26 октября 2018 года. Все это время с момента анонса в сети ходили слухи о разработке игры на ПК. RDR 2 повествует о жизни и выживании людей в непростых условиях центральной части американского Старого Запада в конце XIX века.
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Гаджеты
Realme X2 Pro станет самым дешевым смартфоном с Snapdragon 855 Plus
Astera 02 октября в 14:43
Общество
Россияне рассказали, какая зарплата сделает их счастливыми
Опрос был проведен с 16 по 26 августа 2019 года среди 2,5 тыс. респондентов старше 18 лет.
ТАСС вчера в 20:03
Культура
Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос»
"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.
Российская газета 17:22
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
RT на русском 17:15
Политика
Польша намерена отказаться от российского газа после 2022 года
По истечении контакта с «Газпромом» в 2022 году Польша планирует отказаться от российского газа, заменив его поставками из Катара и США, заявил представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Коммерсантъ 04:19
Наука
Потеря зубов связана с повышением риска сердечных заболеваний
Исследователи узнали, что потеря зубов у взрослых людей без травматических причин связана с проблемами в работе сердечно-сосудистой системы.
Волга-Медиа 05:58
Политика
В четырёх российских городах предотвратили теракты
В 2019 году были предотвращены четыре теракта в крупных российских городах, среди которых Воронеж и Владимир.
RT на русском 06:18
Армия и оружие
ВМС США испытали противокорабельную ракету
Военно-морские силы США успешно испытали противокорабельную ракету NSM в рамках учений в прибрежных водах острова Гуам.
Национальная служба новостей 13:46
Политика
В Кремле рассказали о планах обмена заключенными с Украиной
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов о планах РФ по обмену заключенными с Украиной.
ПолитРоссия 05:49
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
Lenta.ru вчера в 01:37
Космос
«Роскосмос» отказал НАСА в запуске «Союза МС»
Ранее в октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году НАСА будет нуждаться в «Союзе МС» из-за переноса испытаний Crew Dragon, а запуску в 2020 году космического корабля с тремя россиянами может помешать американская сторона, которая может нуждаться в отправке своего астронавта на околоземную орбиту на «Союзе МС».
Lenta.ru 04:50
Технологии
Российские истребители испытали новый цифровой камуфляж
Российские ВКС продолжают проводить испытания истребителей нового поколения Су-57.
Дни24 18:00
Авто
Обновлён вседорожный хэтчбек Renault Kwid
Популярный бюджетный хэтчбек Renault Kwid получил 1-й за 4 года производства серьёзный рестайлинг.
UsedCars.ru вчера в 10:25
Общество
Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах
Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.
Российская газета 04:55
Транспорт
Три новые станции Фрунзенского радиуса открылись для пассажиров
В Петербурге стали доступны для пассажиров три долгожданные станции "фиолетовой" ветки метрополитена - "Шушары", "Дунайская" и "Проспект Славы".
ЗакC.Ру вчера в 10:46
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк согласился выступать без страховки
Навка и Чернышов будут исполнять главные роли в представлении, в рамках которого исполнят опасные трюки без страховки.
Bimru.ru вчера в 06:50
Авто
Hyundai Creta получил функцию управления со смартфона
Российским покупателям стал доступен кроссовер Hyundai Creta с комплексом Auto Link, с помощью которого можно управлять основными системами автомобиля.
Авторамблер 03:32
Спорт
Акименко выиграл серебро ЧМ, Иванюк – бронзу
ProstoProSport 15:18
Наука
Ученые нашли замену зубным имплантам
Gazeta.SPb 01:04
Политика
Евросоюз рассмотрит меры против Турции из-за бурения у берегов Кипра
Совет по иностранным делам Европейского союза на заседании 14 октября обсудит возможность введения адресных санкций против Турции из-за проводимых ей буровых работ у побережья Кипра.
РБК 17:09
Политика
Трамп официально одобрил введение безвизового режима с Польшей
Американский лидер Дональд Трамп официально одобрил введение безвизового режима с Польшей, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты 13:49
Гаджеты
Процессоры Intel и AMD использовали для приготовления панкейков
Журналисты взяли 18-ядерный Intel Core i9-9980XE и 32-ядерный AMD Threadripper 2990WX с теплопакетом 165 и 250 Вт (в реальности эти показатели выше) и использовали их в качестве электроплитки.
Игромания.ру 06:29
Космос
NASA опубликовало звучание Марса
Американское космическое агентство NASA обнародовало недоступные человеческому уху звуки, которые записал на Марсе посадочный модуль InSight, снабженный сверхчувствительным сейсмометром SEIS, сообщил сайт «Царьград».
Телеканал 360° 02 октября в 14:13
Политика
Американская экоактивистка призвала есть детей
Американская экоактивистка на встрече с членом Демократической партии США Александрией Окасио-Кортес заявила, что для спасения планеты недостаточно разбомбить Россию, чтобы решить климатические проблемы, нужно еще есть детей.
Известия 17:14
Политика
Новак рассказал о цене транзита газа через Украину
Новак указывал, что российская сторона связывает будущее транзита через Украину с урегулированием судебных газовых споров, при этом готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспортировки газа.
Российская газета 09:58
Шоу-бизнес
Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег
Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.
RuNews24.ru 02 октября в 08:05
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Происшествия
Вымогавших деньги и ранивших мужчину росгвардейцев арестовали
Суд Петербурга постановил арестовать двух росгвардейцев, которых подозревают в вымогательстве взятки у мигранта, а также в том, что они выбросили его из машины.
РЕН ТВ 14:20