Игры

Lenta.ruLenta.ruRed Dead Redemption 2 выйдет на ПК

Red Dead Redemption 2 вышла на PS4 и Xbox One 26 октября 2018 года. Все это время с момента анонса в сети ходили слухи о разработке игры на ПК. RDR 2 повествует о жизни и выживании людей в непростых условиях центральной части американского Старого Запада в конце XIX века.
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Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК 5 ноября

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Когда популярный вестерн «Red Dead Redemption 2» выйдет на компьютерах?

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Официально: Red Dead Redemption 2 выйдет на РС через месяц — 5 ноября

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Матч ТВ13:14

В ноябре выйдет видеоигра Red Dead Redemption II для компьютеров

Snob.ru12:45

Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК

Lenta.ru10:59
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УЕФА принял решение о возбуждении дела по итогам матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Зальцбургом» (4:3). Хозяевам вменяют неспособность удержать посторонних лиц от выхода на поле во время матча, в то время как гостям – поведение фанатов, которые бросали на поле посторонние предметы.
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Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold оценен в 160 тысяч рублей

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Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана

Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
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ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Лиге Европы

РИА Новости вчера в 14:49
Экономика

Доходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
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Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов

Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru 02 октября в 22:19
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В Новосибирской области склады заполнены невостребованной вакциной

Главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Министерства здравоохранения Новосибирской области Татьяна Ивлева опровергла информацию о дефиците вакцин в регионе.
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Новак рассказал о цене на транзит газа через Украину

Министр энергетики России Александр Новак озвучил критерии определения цены транзита газа через Украину.
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Происшествия

Сына вице-президента МТС арестовали после погони

Известия вчера в 12:17
Политика

Путин рассказал, как Россия избежала гражданской войны в 90-е

Россия в 90-е годы смогла избежать гражданской войны и не оказалась на периферии международных отношений.
ТК Звезда вчера в 12:07
Общество

Малышева объяснила свои слова о повышении пенсионного возраста

ФедералПресс вчера в 02:53
Армия и оружие

Участники акции с погонами отчислены из воздушно-десантного училища

Участники акции с погонами отчислены из воздушно-десантного училища Как стало известно "Ъ", Рязанский гарнизонный военный суд отказался признать незаконным увольнение из воздушно-десантного училища курсанта Владимира Головина.
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Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским

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Общество

Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию

Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.
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Прокуратура Грузии вызвала для дачи показаний по делу о хищении денежных средств в "Рустави-2" бывшего сотрудника телекомпании Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента РФ Владимира Путина.
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Давка произошла во время концерта Ольги Бузовой в Новокузнецке

Неприятный инцидент произошел во время концерта поп-дивы Ольги Бузовой в Новокузнецке: в зале, в котором проходило шоу, возникла давка.
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МИД Грузии выступил за скорейшее возобновление авиасообщения с Россией

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Победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2019" стала учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
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Компания Tesla в третьем квартале 2019 года поставила 97 000 электромобилей (это на 1,9% выше показателя второго квартала).
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Компания Apple на 10 процентов увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса. Об этом сообщает издание Nikkei Asian Review.
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Facebook выпустил мессенджер для пользователей Instagram

Приложении оснащено функцией информирования собеседников о том, где находится пользователь.
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Компьютерная игра (action-adventure)
Компьютерная игра в жанрах action-adventure и шутера от третьего лица с открытым миром, разработанная и выпущенная Rockstar Games для игровых приставок PlayStation 4 и Xbox One в 2018 году. Является третьей в серии Red Dead и приквелом к Red Dead Redemption.
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