Игры

Lenta.ruLenta.ruRed Dead Redemption 2 выйдет на ПК

Red Dead Redemption 2 вышла на PS4 и Xbox One 26 октября 2018 года. Все это время с момента анонса в сети ходили слухи о разработке игры на ПК. RDR 2 повествует о жизни и выживании людей в непростых условиях центральной части американского Старого Запада в конце XIX века.
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Официально: Red Dead Redemption 2 выйдет на РС через месяц — 5 ноября

Игромания.рувчера в 18:32

Когда популярный вестерн «Red Dead Redemption 2» выйдет на компьютерах?

Ридусвчера в 15:27

В ноябре выйдет видеоигра Red Dead Redemption II для компьютеров

Snob.ruвчера в 12:45

Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК 5 ноября

Sportbox.RUвчера в 13:14

Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК 5 ноября

Матч ТВвчера в 13:14

Red Dead Redemption 2 выйдет на компьютерах 5 ноября

Коммерсантъвчера в 14:26

Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК

Lenta.ruвчера в 10:59
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Политика

В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты

Газета.Ru вчера в 17:54
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В черепах людей нашли золотое сечение

Naked Science вчера в 12:50
Политика

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Президент России Владимир Путин на пленарном заседании III Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) прокомментировал выступление экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на полях Генассамблеи ООН.
RT на русском 02 октября в 08:53
Армия и оружие

Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела

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Политика

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Российская газета вчера в 09:58
Политика

Путин призвал СМИ не выставлять Украину в невыгодном свете

Даже госканалы в России ведут независимую редакционную политику, но неправильно, если российские СМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
РИА Новости 03 октября в 13:37
Происшествия

На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
РИА Новости вчера в 02:39
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Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос»

"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.
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Авто

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Политика

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Московский Комсомолец 03 октября в 13:10
Хоккей

«Виннипег» отыгрался с 0:4 и победил «Нью-Джерси» в матче НХЛ

«Виннипег Джетс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РБК вчера в 23:22
Происшествия

Сторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках

Ростовской областной суд признал трех человек виновными в покушении на подготовку и участие в массовых беспорядках, сообщается на сайте суда.
РБК вчера в 12:13
Происшествия

Школьники окунули головой в унитаз солиста ансамбля Ильи Резника

Школьники окунули головой в унитаз солиста детского ансамбля Ильи Резника, пишет Telegram-канал Life Shot.
Московский Комсомолец 03 октября в 04:06
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«Реал»: «Куртуа никогда не диагностировали панические атаки»

Пресс-служба мадридского "Реала" опубликовала заявление о текущем состоянии голкипера "сливочных" Тибо Куртуа, который был заменен в перерыве матча с "Брюгге" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:2).
ProstoProSport вчера в 07:58
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Дональд Трамп назвал условие приостановки санкций против КНДР.
Вести.Ru вчера в 23:53
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Ребенка родившей в Турции россиянки эвакуируют в Челябинск

Ридус вчера в 11:58
Фигурное катание

Медведева выиграла Shanghai Trophy

Газета.Ru вчера в 11:13
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Инцидент произошел в пятницу вечером в районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища. В берег врезался катер "Байлайнер".
ТАСС вчера в 22:31
Наука

Искусственный интеллект поможет прочитать свитки Геркуланума

Читайте такжеУченые из Италии хотят включить генуэзские крепости Крыма в список ЮНЕСКО Суть метода, который хотят использовать исследователи, заключается в том, чтобы обучить искусственный интеллект расшифровывать снимки, полученные с использованием мощного рентгена.
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Политика

В Иране задержана журналистка из России

Российская газета вчера в 05:25
Политика

Демократы запросили у Белого дома документы по Украине

Демократы в палате представителей конгресса США запросили у Белого дома документы по Украине.
Российская газета вчера в 19:56
Здоровье

Инвалидов в Саратовской области возили на процедуры в машине с овощами

В Саратовской области инвалидов 8 часов везли на процедуры в машине с овощами.
БИЗНЕС Online вчера в 10:13
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Голкипер «Вашингтона» Самсонов признан 2-й звездой матча с «Айлендерс»

Матч регулярного чемпионата НХЛ состоялся в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершился победой гостей со счётом 2:1. Голкипер Илья Самсонов смог отразить 25 бросков из 26.
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SpeedMe 02 октября в 01:00
Здоровье

В США от курения вейпов заболело больше тысячи человек

Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщил о выявлении неизвестной болезни, предположительно, вызываемой вейпами, у 1080 человек.
Секрет фирмы вчера в 10:02
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Обновление Windows 10 починило звук и сломало печать

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Британский принц Гарри подал в суд на таблоиды The Sun и Daily Mirror, обвинив их сотрудников в незаконном получении доступа к сообщениям голосовой почты.
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В Сети удивились задачке для первоклассников

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Общество

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Победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2019" стала учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
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Жительница ЛНР поставила на место украинского политолога

Спор между политологом с Украины Сергеем Запорожским и жительницей ЛНР Людмилой произошел в эфире Первого канала, передает "ЦарьГрад".
ИА Новороссия вчера в 16:08
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Red Dead Redemption
Компьютерная игра (action-adventure)
Приключенческий боевик-вестерн от третьего лица с открытым миром и элементами RPG. Разработана компанией Rockstar San Diego при поддержке Rockstar North, Rockstar NYC, Rockstar Leeds, Rockstar New England и Rockstar Lincoln. Выпущена 18 мая 2010 года на консоли PlayStation 3 и Xbox 360. Вторая игра серии Red Dead, является духовным наследником игры 2004 года - Red Dead Revolver.
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Red Dead Redemption 2
Компьютерная игра (action-adventure)
Компьютерная игра в жанрах action-adventure и шутера от третьего лица с открытым миром, разработанная и выпущенная Rockstar Games для игровых приставок PlayStation 4 и Xbox One в 2018 году. Является третьей в серии Red Dead и приквелом к Red Dead Redemption.
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