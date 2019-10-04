Игры
Lenta.ruRed Dead Redemption 2 выйдет на ПК
Red Dead Redemption 2 вышла на PS4 и Xbox One 26 октября 2018 года. Все это время с момента анонса в сети ходили слухи о разработке игры на ПК. RDR 2 повествует о жизни и выживании людей в непростых условиях центральной части американского Старого Запада в конце XIX века.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 00:18, Ашберн
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
Наука
В черепах людей нашли золотое сечение
Политика
Путин высказался о выступлении Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании III Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) прокомментировал выступление экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на полях Генассамблеи ООН.
Армия и оружие
Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
Политика
Новак рассказал о цене транзита газа через Украину
Новак указывал, что российская сторона связывает будущее транзита через Украину с урегулированием судебных газовых споров, при этом готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспортировки газа.
Политика
Путин призвал СМИ не выставлять Украину в невыгодном свете
Даже госканалы в России ведут независимую редакционную политику, но неправильно, если российские СМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Происшествия
На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек
При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
Культура
Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос»
"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.
Авто
Шпионы поделились первыми фото нового Hyundai Tucson
Эндрю Туатахи сообщил западному изданию, что обновлённый кроссовер Hyundai Tucson получит очень стильную внешность, которая сможет привлечь к нему новых покупателей.
Политика
Путин заявил о невозможности сдержать Китай
Азия интенсивно развивается, притягивая к себе новых игроков, поведал российский лидер.
Хоккей
«Виннипег» отыгрался с 0:4 и победил «Нью-Джерси» в матче НХЛ
«Виннипег Джетс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Происшествия
Сторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках
Ростовской областной суд признал трех человек виновными в покушении на подготовку и участие в массовых беспорядках, сообщается на сайте суда.
Происшествия
Школьники окунули головой в унитаз солиста ансамбля Ильи Резника
Школьники окунули головой в унитаз солиста детского ансамбля Ильи Резника, пишет Telegram-канал Life Shot.
Футбол
«Реал»: «Куртуа никогда не диагностировали панические атаки»
Пресс-служба мадридского "Реала" опубликовала заявление о текущем состоянии голкипера "сливочных" Тибо Куртуа, который был заменен в перерыве матча с "Брюгге" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:2).
Политика
Трамп назвал условие приостановки санкций против КНДР
Дональд Трамп назвал условие приостановки санкций против КНДР.
Здоровье
Ребенка родившей в Турции россиянки эвакуируют в Челябинск
Фигурное катание
Медведева выиграла Shanghai Trophy
Происшествия
Катер врезался в берег Иркутского водохранилища
Инцидент произошел в пятницу вечером в районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища. В берег врезался катер "Байлайнер".
Наука
Искусственный интеллект поможет прочитать свитки Геркуланума
Читайте такжеУченые из Италии хотят включить генуэзские крепости Крыма в список ЮНЕСКО Суть метода, который хотят использовать исследователи, заключается в том, чтобы обучить искусственный интеллект расшифровывать снимки, полученные с использованием мощного рентгена.
Политика
В Иране задержана журналистка из России
Политика
Демократы запросили у Белого дома документы по Украине
Демократы в палате представителей конгресса США запросили у Белого дома документы по Украине.
Здоровье
Инвалидов в Саратовской области возили на процедуры в машине с овощами
В Саратовской области инвалидов 8 часов везли на процедуры в машине с овощами.
Хоккей
Голкипер «Вашингтона» Самсонов признан 2-й звездой матча с «Айлендерс»
Матч регулярного чемпионата НХЛ состоялся в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершился победой гостей со счётом 2:1. Голкипер Илья Самсонов смог отразить 25 бросков из 26.
Авто
В октябре АвтоВАЗ предлагает Lada Largus CNG по выгодной цене
В программе «Осенее предложение» теперь участвуют Lada Largus универсал CNG, Lada Largus Cross CNG и Lada Largus фургон CNG.
Здоровье
В США от курения вейпов заболело больше тысячи человек
Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщил о выявлении неизвестной болезни, предположительно, вызываемой вейпами, у 1080 человек.
Гаджеты
Обновление Windows 10 починило звук и сломало печать
Файлы пропадают из перечня печати. Все прочие процессы Windows 10 остаются нетронутыми, а пользователи могут использовать полный функционал.
Общество
Принц Гарри подал в суд на газеты The Sun и Daily Mirror
Британский принц Гарри подал в суд на таблоиды The Sun и Daily Mirror, обвинив их сотрудников в незаконном получении доступа к сообщениям голосовой почты.
Общество
В Сети удивились задачке для первоклассников
Общество
Учителем года стала преподаватель русского и литературы из Волгограда
Победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2019" стала учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
Политика
Жительница ЛНР поставила на место украинского политолога
Спор между политологом с Украины Сергеем Запорожским и жительницей ЛНР Людмилой произошел в эфире Первого канала, передает "ЦарьГрад".