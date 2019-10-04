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КоммерсантъКоммерсантъRed Dead Redemption 2 выйдет на компьютерах 5 ноября

Видеоигра Red Dead Redemption 2 американского разработчика Rockstar Games появится на персональных компьютерах 5 ноября 2019 года. Игра вышла в октябре прошлого года только на консолях PS4 и Xbox One.
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Официально: Red Dead Redemption 2 выйдет на РС через месяц — 5 ноября

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