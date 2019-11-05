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РИА НовостиРИА НовостиRed Dead Redemption 2 вышла на ПК

Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году. Ей удалось одержать победу в номинации "Любимая игра осени" по версии Gamers’ Choice Awards, а также "Выбор критиков" по версии Golden Joystick Awards.
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Стрим: Red Dead Redemption 2 – Отправляемся на Дикий Запад

Srnsk10:10

Игра Red Dead Redemption 2 вышла на PC

Rambler News Service13:00

Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

РИА Новости12:40

Вышла Red Dead Redemption 2 на ПК

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Год спустя: Red Dead Redemption 2 добралась до компьютеров

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Российская газета06:52

«Спасибо за бета-тест»: игроки жалуются на вылеты РС-версии Red Dead Redemption 2

Игромания.ру10:26
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 13:49, Вашингтон
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Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
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Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова

В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.
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Часть лидеров стран АСЕАН проигнорировали саммит с США

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Константин Богомолов нежно поздравил Ксению Собчак с днем рождения

5 ноября свой день рождения отмечает журналист и телеведущая Ксения Собчак. Одним из первых любимую жену поздравил Константин Богомолов.
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Рыжеволосая дочь Газманова поразила красотой

Рыжеволосая дочь Газманова поразила красотой В Сети восхищаются фотографиями 15-летней Марианны.
Экспресс газета 08:13
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Участников Pussy Riot задержали в Москве на концерте Scorpions

Двух участников группы Pussy Riot - Петра Верзилова и Веронику Никульшину - задержали на концерте немецкой рок-группы Scorpions в "ВТБ-арене" в Москве.
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Путин в шутку сравнил главу студотрядов с Брежневым

RT на русском 12:44
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Стало известно отношение россиян к Навальному

Около половины россиян безразличны к оппозиционному политику Алексею Навальному и ничего не знают о его деятельности, о чем свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».
Вести Подмосковья 03:10
Происшествия

В Адыгее обнаружили тело пропавшей школьницы

Сотрудники правоохранительных органов в Адыгее обнаружили тело школьницы, которая была убита, предположительно, из-за мобильного телефона.
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Экономика

СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами

Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости 01:01
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Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру

Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
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Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток

Пока с 2012 по 2018 год Дальний Восток привлек 7 трлн руб. Чтобы привлечь капитал, авторы нацпрограммы предлагают дополнительные стимулы кроме действующих механизмов (территорий опережающего развития, свободных портов и "офшора" во Владивостоке с налоговыми льготами и преференциями).
РБК 10:19
Армия и оружие

Сирийская армия вернула контроль над нефтяным месторождением

«Сирийская армия впервые за несколько лет вошла на нефтяное месторождение рядом с деревней Мулла Аббас к северо-западу от города Румейлан на северо-востоке провинции Хасеке», – передает РИА «Новости» сообщение радиостанции.
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Наука

Ученые нашли метод лечения всех возрастных заболеваний сразу

Американские ученые из Гарвардского университета и Гарвардской медицинской школы выяснили, как с помощью генной терапии можно улучшить общее состояние здоровья пожилых людей, облегчить или даже вылечить многочисленные возрастные заболевания, увеличить продолжительность жизни.
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Арбитр отменил гол «Лейпцига» в матче с «Зенитом»

Главный арбитр встречи Орель Гринфилд отменил гол немецкого клуба, забитый на 14-й минуте.
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Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД

Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
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Происшествия

Появилось видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре

Следственный комитет России опубликовал видео, на котором мужчина заходит в детский сад в Нарьян-Маре, поднимается по лестнице и заходит в комнату, где обвиняемый совершил убийство шестилетнего ребенка.
Известия 04:38
Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
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Госдума в первом чтении одобрила законопроект о вытрезвителях

Напомним, в октябре комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о восстановлении в стране системы медицинских вытрезвителей.
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Модрич купил бронзового муравья за пять тысяч евро

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Путин приехал на концерт оркестра Мариинского театра в парк «Зарядье»

Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 ноября, прибыл на концерт Симфонического оркестра Мариинского театра в концертном зале в московском парке "Зарядье".
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Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот

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«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома»

«Нафтогаз Украины» направил в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», касающийся газового транзита.
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Red Dead Redemption 2
Компьютерная игра (action-adventure)
Компьютерная игра в жанрах action-adventure и шутера от третьего лица с открытым миром, разработанная и выпущенная Rockstar Games для консолей PlayStation 4 и Xbox One в 2018 году, а также намеченная к выходу на Windows 5 ноября 2019 года. Является третьей игрой в серии Red Dead и приквелом к Red Dead Redemption 2010 года.
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Red Dead Redemption
Компьютерная игра (action-adventure)
Приключенческий боевик-вестерн от третьего лица с открытым миром и элементами RPG. Разработана компанией Rockstar San Diego при поддержке Rockstar North, Rockstar NYC, Rockstar Leeds, Rockstar New England и Rockstar Lincoln. Выпущена 18 мая 2010 года на консоли PlayStation 3 и Xbox 360. Вторая игра серии Red Dead, является духовным наследником игры 2004 года - Red Dead Revolver.
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