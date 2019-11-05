Игры
РИА НовостиRed Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году. Ей удалось одержать победу в номинации "Любимая игра осени" по версии Gamers’ Choice Awards, а также "Выбор критиков" по версии Golden Joystick Awards.
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Происшествия
Генерал Дрыманов: передавал Никандрову коньяк, а не деньги
Обвиняемый в получении взятки экс-руководитель столичного главка СКР Александр Дрыманов заявил в суде, что по просьбе своего заместителя Дениса Никандрова передавал ему в мешке бутылку коньяка, а не деньги.
Первое антикоррупционное СМИ 06:59
Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Российская газета 07:35
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Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме
Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
ФАН вчера в 06:35
Шоу-бизнес
Леонид Агутин: «Сильно жду внуков»
StarHit.ru вчера в 20:30
Общество
Диетолог назвала самые вредные сладости
РИА Новости 01:00
Политика
Путин: Националисты и пещерные русофобы объявили войну русскому языку
Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность войной, которую объявили в некоторых странах русскому языку.
РЕН ТВ 08:30
Происшествия
Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова
В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.
Российская газета 02:57
Политика
Часть лидеров стран АСЕАН проигнорировали саммит с США
Piter.tv вчера в 03:27
Шоу-бизнес
Константин Богомолов нежно поздравил Ксению Собчак с днем рождения
5 ноября свой день рождения отмечает журналист и телеведущая Ксения Собчак. Одним из первых любимую жену поздравил Константин Богомолов.
WMJ.ru 01:11
Шоу-бизнес
Рыжеволосая дочь Газманова поразила красотой
Рыжеволосая дочь Газманова поразила красотой В Сети восхищаются фотографиями 15-летней Марианны.
Экспресс газета 08:13
Общество
Участников Pussy Riot задержали в Москве на концерте Scorpions
Двух участников группы Pussy Riot - Петра Верзилова и Веронику Никульшину - задержали на концерте немецкой рок-группы Scorpions в "ВТБ-арене" в Москве.
Интерфакс 13:10
Политика
Путин в шутку сравнил главу студотрядов с Брежневым
RT на русском 12:44
Общество
Стало известно отношение россиян к Навальному
Около половины россиян безразличны к оппозиционному политику Алексею Навальному и ничего не знают о его деятельности, о чем свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».
Вести Подмосковья 03:10
Происшествия
В Адыгее обнаружили тело пропавшей школьницы
Сотрудники правоохранительных органов в Адыгее обнаружили тело школьницы, которая была убита, предположительно, из-за мобильного телефона.
RT на русском 12:08
Экономика
СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами
Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости 01:01
Политика
Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру
Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
РИА Новости 10:54
Экономика
Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток
Пока с 2012 по 2018 год Дальний Восток привлек 7 трлн руб. Чтобы привлечь капитал, авторы нацпрограммы предлагают дополнительные стимулы кроме действующих механизмов (территорий опережающего развития, свободных портов и "офшора" во Владивостоке с налоговыми льготами и преференциями).
РБК 10:19
Армия и оружие
Сирийская армия вернула контроль над нефтяным месторождением
«Сирийская армия впервые за несколько лет вошла на нефтяное месторождение рядом с деревней Мулла Аббас к северо-западу от города Румейлан на северо-востоке провинции Хасеке», – передает РИА «Новости» сообщение радиостанции.
Взгляд.ру 13:24
Наука
Ученые нашли метод лечения всех возрастных заболеваний сразу
Американские ученые из Гарвардского университета и Гарвардской медицинской школы выяснили, как с помощью генной терапии можно улучшить общее состояние здоровья пожилых людей, облегчить или даже вылечить многочисленные возрастные заболевания, увеличить продолжительность жизни.
РИА Новости 08:11
Футбол
Арбитр отменил гол «Лейпцига» в матче с «Зенитом»
Главный арбитр встречи Орель Гринфилд отменил гол немецкого клуба, забитый на 14-й минуте.
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Политика
Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
Известия вчера в 12:21
Происшествия
Появилось видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
Следственный комитет России опубликовал видео, на котором мужчина заходит в детский сад в Нарьян-Маре, поднимается по лестнице и заходит в комнату, где обвиняемый совершил убийство шестилетнего ребенка.
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Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
Автоновости дня 03:55
Общество
Госдума в первом чтении одобрила законопроект о вытрезвителях
Напомним, в октябре комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о восстановлении в стране системы медицинских вытрезвителей.
ТК Звезда 11:57
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Модрич купил бронзового муравья за пять тысяч евро
Спорт-Экспресс 10:59
Музыка
Путин приехал на концерт оркестра Мариинского театра в парк «Зарядье»
Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 ноября, прибыл на концерт Симфонического оркестра Мариинского театра в концертном зале в московском парке "Зарядье".
Известия вчера в 14:40
Шоу-бизнес
Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот
Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru 06:06
Футбол
Корейцу Сону отменили красную карточку за фол на Гомеше
Корейскому нападающему лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мину отменили красную карточку за фол на полузащитнике "Эвертона" Андре Гомеше.
Газета.Ru 12:33
Общество
«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома»
«Нафтогаз Украины» направил в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», касающийся газового транзита.
Известия 02 ноября в 10:31