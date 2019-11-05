с чего всё началось

Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году. Ей удалось одержать победу в номинации "Любимая игра осени" по версии Gamers’ Choice Awards, а также "Выбор критиков" по версии Golden Joystick Awards.

Происшествия Задержан подозреваемый в подготовке теракта в Москве Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину по подозрению в подготовке теракта в Москве.

Общество В Росгвардии предложили сбивать дроны боевой техникой Еще одним аргументом в пользу использования оружия при борьбе с дронами-нарушителями, по словам Борукаева, является факт появления беспилотников, не восприимчивых к техническим средствам противодействия.

Футбол Сергей Семак: «Лейпциг» победил заслуженно Играть в четыре защитника было сложно, ведь центральные защитники у нас не быстрые, а у соперника скоростные игроки.

Политика «Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.

Футбол Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино Главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно со своим штабом принял окончательное решение относительно игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Авто Представлен компактный кроссовер Toyota Raize Raize — самый компактный и доступный кроссовер компании, который выйдет на японский рынок уже в этом месяце.

Политика Волкер заявил о жалобе Трампа на попытку Украины вмешаться в выборы Бывший специальный представитель США по Украине Курт Волкер во время дачи показаний под присягой в нижней палате конгресса допустил возможность вмешательства Киева в американские выборы в 2016 году.

Спорт Голландская гимнастка рассказала о восьми годах съёмок в фильмах для взрослых Бывшая голландская гимнастка Верона ван де Лёр, серебряный призёр чемпионатов мира и Европы, которая предыдущие восемь лет снималась в фильмах для взрослых, рассказала о нюансах работы в необычной для спортсменки сфере.

Общество В России запретят продавать смартфоны без российского ПО Законопроект, который запрещает продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения, прошел первое чтение в Думе, сообщает агентство РИА Новости.

Происшествия Задержаны двое подозреваемых в убийстве экс-мэра Киселевска Два человека задержаны по делу об убийстве экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.

Политика Туск отказался от намерения баллотироваться на пост президента Польши Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире Польского телевидения объявил, что не будет баллотироваться на пост президента Польши на выборах весной 2020 года.

Общество Волгоградцы хотят отдыхать три дня в неделю Напомним, вопрос о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю в июне этого года поднял премьер-министр России.

Политика Песков прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2» «Согласования Дании ждали долго, оно было очень важным, но не жизненно важным для проекта», — цитирует Интерфакс Пескова.

Экономика Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.

Футбол «Динамо» Загреб — «Шахтер» Донецк: решающая битва Представляем прогноз на матч группового этапа Лиги Европы, в котором 6 ноября «Динамо» из Загреба принимает донецкий «Шахтер».

Шоу-бизнес Константин Богомолов нежно поздравил Ксению Собчак с днем рождения 5 ноября свой день рождения отмечает журналист и телеведущая Ксения Собчак. Одним из первых любимую жену поздравил Константин Богомолов.

Футбол Отменена красная карточка Сону, показанная игроку после травмы Гомеша Футбольная ассоциация Англии (FA) отменила красную карточку корейскому нападающему «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мину, который был удалён в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1), сообщает Sky Sports.

Общество МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах Сколько в тюрьмах call-центров О том, что в исправительных учреждениях существуют нелегальные call-центры, ФСИН сообщала еще в 2016 году: за 2015-й было выявлено более 1,2 тыс. подобных преступлений.

Общество СМИ узнали о планах европейских банков отказаться от Visa и MasterCard По меньшей мере 20 европейских банков ведут совместную разработку общеевропейской платежной системы, которая заменит американские, включая Visa и MasterCard.

Общество Эксперты назвали условие полного отказа от транзита газа через Украину Полный отказ от транзита российского газа через Украину станет возможным лишь при существенном снижении поставок голубого топлива на европейский рынок, передаёт 5 ноября РБК.

Происшествия В ЕАО двое детей и двое взрослых погибли в ДТП Две иномарки столкнулись во вторник на трассе в Смидовичском районе Еврейской автономной области и загорелись, погибли четверо, включая двух детей, количество пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по региону.

Политика Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.