с чего всё началось

Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году. Ей удалось одержать победу в номинации "Любимая игра осени" по версии Gamers’ Choice Awards, а также "Выбор критиков" по версии Golden Joystick Awards.

Кино Россияне увидят «Темные начала» 5 ноября «Темные начала» – долгожданная сериальная экранизация богоборческого фэнтези Филипа Пулмана о приключениях подростка-сироты Лиры Белаквы в мире альтернативной Англии, где частица души человека персонифицирована в виде животного – деймона.

Авто Тульский Haval Hover H5 может подвинуть «УАЗ Патриот» Появилась информация о том, что на тульском заводе Haval готовится к запуску в производство рамный внедорожник Haval Hover H5, некогда созданный на основе Isuzu Axiom.

Общество Билла Гейтса снова подвинули в рейтинге богатейших людей мира В июле Билл Гейтс опустился на третью строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg.

Шоу-бизнес Актеру Василию Лановому вызвали скорую во время спектакля Известному актеру Василию Лановому понадобилась помощь медиков во время выступления в спектакле Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

Технологии В магазинах «Пеплос» в Красноярске подходит к концу большая распродажа 10 ноября в сети фирменных магазинов мужской и детской одежды «Пеплос» в Красноярске закончится распродажа.

Технологии Лазеры помогут взломать умные устройства В статье, опубликованной в издании Wired, ученые предлагают производителям смарт-колонок внедрить дополнительные средства защиты для подобных устройств, чтобы обезопасить их от взлома лазером: например, добавить еще один микрофон или установить специальный световой фильтр.

Происшествия Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.

Политика Комитет Генассамблеи ООН одобрил три российских проекта резолюций Первый комитет ГА ООН, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, поддержал три российских проекта резолюции.

Экономика Назван объем поддержки российского экспорта Объем поддержки экспорта из РФ по линии Российского экспортного центра (РЭЦ) за девять месяцев 2019 года составил 14,8 миллиарда долларов.

Армия и оружие NYT сообщила о схожем характере ранений у бойцов в Ливии и в Донбассе Ливийские врачи обнаружили у некоторых участников многолетнего вооруженного конфликта в стране ранения, схожие, с теми, которые встречались у раненных в Донбассе.

Энергетика «Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому» Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.

Политика Трамп предложил Мексике помощь в борьбе с наркокартелями Президент Мексики Лопес Обрадор заявил, что готов обсудить помощь со стороны США, но считает, что она не потребуется, передает издание Milenio.

Футбол «Ливерпуль» впервые за 33 года проведёт две игры за два дня Английский футбольный клуб «Ливерпуль» объявил, что намерен использовать два полностью различных состава команды на предстоящие в декабре матчи клубного чемпионата мира и Кубка английской лиги.

Хоккей В сборной России объявили имя капитана на Кубок Карьяла Сборная России 7 ноября сыграет с Финляндией, 9 ноября против Швеции, 10 числа с Чехией.

Общество Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.

Космос NASA представило перчатку для управления дронами на Марсе Специалисты, представляющие американское аэрокосмическое агентства NASA, в сотрудничестве с экспертами из Института SETI разработали перчатку, позволяющую при помощи жестов одной руки управлять дронами.

Политика Путин уволил одиннадцать генералов СК, МВД и МЧС Президент России Владимир Путин освободил от должности ряд высокопоставленных офицеров Следственного комитета, МВД и МЧС.

Кино Названы самые жуткие персонажи фильмов ужасов Журналисты издания The Independent составили рейтинг самых жутких персонажей в истории мирового кинематографа.

Шоу-бизнес Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.

Футбол «Аякс» забил «Челси» 3 гола в первом тайме, нанеся 1 удар в створ Голландский клуб забил три мяча в первом тайме, несмотря на то, что он нанес всего один удар в створ ворот.

Экономика Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток Для поддержки бизнеса Минвостокразвития предлагает увеличить объем льготных кредитов до 500 млрд руб. к 2025 году и запустить бесплатное онлайн-обучение начинающих предпринимателей на базе Дальневосточного федерального университета.

Общество Со дна Балтийского моря подняли 900 бутылок коньяка Команда шведских дайверов подняла со дна Балтийского моря 900 старинных бутылок французского коньяка и ликера.

Шоу-бизнес Сергей Жигунов продал дачу после расставания с Анастасией Заворотнюк Заграевский дружил с артистом — ходил к нему в гости. По словам мужчины, поначалу Жигунов приезжал на дачу с женой Верой Новиковой.

Интернет Компания Facebook обновила логотип Компания Facebook, которая, помимо одноименной социальной сети, владеет Instagram и WhatsApp, сменила логотип.