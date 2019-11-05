Игры
РИА НовостиRed Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году. Ей удалось одержать победу в номинации "Любимая игра осени" по версии Gamers’ Choice Awards, а также "Выбор критиков" по версии Golden Joystick Awards.
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с чего всё началось
При этом, как сообщает портал Dark Side of Gaming, ни одна из имеющихся на рынке видеокарт не способна качественно воспроизводить игру на максимальных настройках.РИА Новости12:40
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Завораживающие пейзажи в трейлере Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров
Афиша Daily31 октября в 19:02
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:53, Ашберн
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«Темные начала» – долгожданная сериальная экранизация богоборческого фэнтези Филипа Пулмана о приключениях подростка-сироты Лиры Белаквы в мире альтернативной Англии, где частица души человека персонифицирована в виде животного – деймона.
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Появилась информация о том, что на тульском заводе Haval готовится к запуску в производство рамный внедорожник Haval Hover H5, некогда созданный на основе Isuzu Axiom.
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РИА Новости вчера в 15:20
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Коммерсантъ вчера в 19:49
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Трамп предложил Мексике помощь в борьбе с наркокартелями
Президент Мексики Лопес Обрадор заявил, что готов обсудить помощь со стороны США, но считает, что она не потребуется, передает издание Milenio.
РИА Новости 10:10
Футбол
«Ливерпуль» впервые за 33 года проведёт две игры за два дня
Английский футбольный клуб «Ливерпуль» объявил, что намерен использовать два полностью различных состава команды на предстоящие в декабре матчи клубного чемпионата мира и Кубка английской лиги.
RT на русском 15:13
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Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
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NASA представило перчатку для управления дронами на Марсе
Специалисты, представляющие американское аэрокосмическое агентства NASA, в сотрудничестве с экспертами из Института SETI разработали перчатку, позволяющую при помощи жестов одной руки управлять дронами.
Московский Комсомолец 08:24
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РИА Новости вчера в 17:40
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7Дней.ру вчера в 13:12
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Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток
Для поддержки бизнеса Минвостокразвития предлагает увеличить объем льготных кредитов до 500 млрд руб. к 2025 году и запустить бесплатное онлайн-обучение начинающих предпринимателей на базе Дальневосточного федерального университета.
РБК 10:19
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StarHit.ru 03:30
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Компания Facebook обновила логотип
Компания Facebook, которая, помимо одноименной социальной сети, владеет Instagram и WhatsApp, сменила логотип.
Коммерсантъ вчера в 17:18
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Еще одним аргументом в пользу использования оружия при борьбе с дронами-нарушителями, по словам Борукаева, является факт появления беспилотников, не восприимчивых к техническим средствам противодействия.
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