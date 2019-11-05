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РИА НовостиРИА НовостиRed Dead Redemption 2 вышла на ПК

Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году. Ей удалось одержать победу в номинации "Любимая игра осени" по версии Gamers’ Choice Awards, а также "Выбор критиков" по версии Golden Joystick Awards.
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При этом, как сообщает портал Dark Side of Gaming
, ни одна из имеющихся на рынке видеокарт не способна качественно воспроизводить игру на максимальных настройках.
РИА Новости12:40

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Год спустя: Red Dead Redemption 2 добралась до компьютеров

РЕН ТВ13:43

Red Dead Redemption 2 на ПК - когда, сколько весит и к чему готовиться

Российская газета06:52

Игра Red Dead Redemption 2 вышла на PC

Rambler News Service13:00

Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

РИА Новости12:40

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Состоялся релиз Red Dead Redemption 2

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Завораживающие пейзажи в трейлере Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров

Афиша Daily31 октября в 19:02
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Приключенческий боевик-вестерн от третьего лица с открытым миром и элементами RPG. Разработана компанией Rockstar San Diego при поддержке Rockstar North, Rockstar NYC, Rockstar Leeds, Rockstar New England и Rockstar Lincoln. Выпущена 18 мая 2010 года на консоли PlayStation 3 и Xbox 360. Вторая игра серии Red Dead, является духовным наследником игры 2004 года - Red Dead Revolver.
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