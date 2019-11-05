Игры
РИА НовостиRed Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году. Ей удалось одержать победу в номинации "Любимая игра осени" по версии Gamers’ Choice Awards, а также "Выбор критиков" по версии Golden Joystick Awards.
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Завораживающие пейзажи в трейлере Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров
Афиша Daily31 октября в 19:02
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