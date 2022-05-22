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Редактор The Times Суинфорд: Британия стала европейским лидером по приближению к нищете

По словам Бейли, британская экономика переживает «апокалиптический» рост цен, а Банк Великобритании не способен устранить внешние причины шокирующей инфляции.
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В стране обстановка ухудшается так быстро, что рядовые британцы приходят в местный "Макдоналдс" не чтобы поесть, а чтобы погреться и помыться.
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«Банк Британии немного беспомощен, потому что 80 процентов причин инфляции — внешние шоковые причины», — пояснил Бейли.
Lenta.ru
Отмечается, что более 4,5 миллиона семей в Великобритании отключили режим предоплаты на своих счетах, а задолженность в среднем увеличилась на 120 фунтов.
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