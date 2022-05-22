Будьте в Плюсе

Редактор The Times Суинфорд: Британия стала европейским лидером по приближению к нищете

По словам Бейли, британская экономика переживает «апокалиптический» рост цен, а Банк Великобритании не способен устранить внешние причины шокирующей инфляции.
Lenta.ru
Инфляция в Соединенном Королевстве стала рекордной за последние 40 лет.
Общественная служба новостей
«Банк Британии немного беспомощен, потому что 80 процентов причин инфляции — внешние шоковые причины», — пояснил Бейли.
Lenta.ru
Отмечается, что более 4,5 миллиона семей в Великобритании отключили режим предоплаты на своих счетах, а задолженность в среднем увеличилась на 120 фунтов.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Британия стала лидером среди европейских стран по приближению населения к нищете
АБН06:09
Политолог Соломонов: Лондон под давлением США уничтожил британскую экономику и спровоцировал нищету
Экономика сегодня04:05
«В своем развитии Британия «спускается с холма» — Василий Колташов
Новостной фронт20 мая в 08:33
Великобритания становится лидером среди стран ЕС по приближению к нищете
ГЛАС.RUвчера в 15:50
Великобритания лидирует по темпам роста обнищания населения
FBM.ruвчера в 15:32
Британия становится лидером среди европейских стран по приближению к нищете
Pravda.Ruвчера в 13:42
Редактор The Times Суинфорд: Британия стала европейским лидером по приближению к нищете
Lenta.ru18:19

Интересное

Суд в Киеве приговорил к пожизненному заключению российского военного Вадима Шишимарина

Российский военный Вадим Шишимарин получил пожизненный срок на Украине. Решение вынес Соломенский районный суд Киева.
Коммерсантъ05:58

Представитель польского кабмина Наимский объявил о разрыве соглашения по газу с Россией

Варшава досрочно разрывает соглашение на поставку российского газа, сообщил уполномоченный кабмина по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире Польского радио.
РИА Новости03:34

Песков: Россия будет искать варианты помощи своему военнослужащему, которого судят в Киеве

Власти РФ будут искать возможности для защиты российского военнослужащего, над которым ведется судебный процесс в Киеве.
ТАСС05:42

Президент США Джо Байден заявил о готовности военного участия по защите Тайваня

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в понедельник, 23 мая, заявил о готовности военного участия США в защите Тайваня «на случай вторжения».
Известия02:36

«Известия» узнали новое название «Макдоналдс» в России

У сети ресторанов «Макдоналс», которая уйдет из России и продаст свой бизнес российскому бизнесмену, появится новое название — Mc, сообщил источник «Известий».
РБК06:35

МИД России сообщил о получении предложений от Италии по урегулированию ситуации на Украине

Москва получила от Рима предложения по мирному урегулированию ситуации на Украине, по итогу их рассмотрения будет вынесена соответствующая оценка, сообщил замглавы Министерства иностранных дел (МИД) России Андрей Руденко, пишет ТАСС.
Lenta.ru06:13

Baza: сын Жириновского сменил фамилию, имя и отчество

Сын политика Владимира Жириновского и экс-вице-спикер Государственной думы Игорь Лебедев, по предварительным данным, полностью сменил имя, фамилию и отчество.
Газета.Ru04:49

Российские военные уничтожили подразделение американских гаубиц М777 ВСУ

Российские самоходные гаубицы «Гиацинт-С» уничтожили подразделение американских M777 на Украине, сообщили в Минобороны.
РБК03:13

МИД России заявил об отзыве кандидатуры Москвы на проведение «ЭКСПО-2030»

Москва отзывает свою кандидатуру на право проведения международной выставки«ЭКСПО-2030».
Lenta.ru06:26

Соавтор учебника истории Данилов опроверг связь замены «Киевской Руси» на «Русь» с СВО

Замена термина «Киевская Русь» на «Русь» в школьных учебниках не связана с проведением Россией спецоперации на Украине (СВО).
Lenta.ru06:26