Lenta.ruРедактор The Times Суинфорд: Британия стала европейским лидером по приближению к нищетеПо словам Бейли, британская экономика переживает «апокалиптический» рост цен, а Банк Великобритании не способен устранить внешние причины шокирующей инфляции.Lenta.ruИнфляция в Соединенном Королевстве стала рекордной за последние 40 лет.Общественная служба новостей«Банк Британии немного беспомощен, потому что 80 процентов причин инфляции — внешние шоковые причины», — пояснил Бейли.Lenta.ruОтмечается, что более 4,5 миллиона семей в Великобритании отключили режим предоплаты на своих счетах, а задолженность в среднем увеличилась на 120 фунтов.Lenta.ruЧитать далееСвернутьНародные новостиНародные новостиЭкономика сегодняDiscover24Solenka.infoГЛАС.RUYakutsk.ruPravda.RuАБННовостной фронтПодробнее о событииБритания стала лидером среди европейских стран по приближению населения к нищетеАБН06:09Политолог Соломонов: Лондон под давлением США уничтожил британскую экономику и спровоцировал нищетуЭкономика сегодня04:05«В своем развитии Британия «спускается с холма» — Василий КолташовНовостной фронт20 мая в 08:33Великобритания становится лидером среди стран ЕС по приближению к нищетеГЛАС.RUвчера в 15:50Великобритания лидирует по темпам роста обнищания населенияFBM.ruвчера в 15:32Британия становится лидером среди европейских стран по приближению к нищетеPravda.Ruвчера в 13:42Редактор The Times Суинфорд: Британия стала европейским лидером по приближению к нищетеLenta.ru18:19Показать ещёОценить464Поделиться