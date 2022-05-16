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Reebok продал турецкой компании свой бизнес в России

Как выяснил “Ъ”, российское подразделение сети спортивных товаров Reebok, заявившей о приостановке своей работы в России, перешло турецкому холдингу FLO Retailing, развивающему, в частности, бренды U.S. Polo Assn., Lumberjack и Reno.
Коммерсантъ
Новый владелец планирует переименовать магазины, сохранив бренд Reebok.
Телеканал 360°
Эксперты оценивают стоимость более 100 магазинов бренда примерно в 1,5 млрд руб., но не исключают, что сумма сделки оказалась в три раза меньше.
Коммерсантъ
«Активы в России продать сейчас крайне сложно. Reebok удалось найти партнера, у которого сохраняются бизнес-интересы в России».
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Reebok продал более 100 торговых точек в России компании из Турции
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Reebok продали по-партнерски
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