Как выяснил “Ъ”, российское подразделение сети спортивных товаров Reebok, заявившей о приостановке своей работы в России, перешло турецкому холдингу FLO Retailing, развивающему, в частности, бренды U.S. Polo Assn., Lumberjack и Reno.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-майора Игоря Танцюру командующим Сил территориальной обороны Вооруженных Сил страны (ВСУ), следует из текста указа, который опубликован на сайте главы государства.
Германия намерена до конца 2022 года прекратить импорт нефти из России, даже если странам Евросоюза не удастся договориться о запрете на поставки российского топлива в рамках очередного пакета санкций.
«Рейнджерс» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ на своем льду обыграли в овертайме «Питтсбург» со счетом 4:3. У хозяев отличились Крис Крайдер, Ки-Андре Миллер, Мика Зибанежад и Артемий Панарин, забросивший победную шайбу в овертайме.