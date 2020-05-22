Коронавирус
Российская газетаРеестр получателей господдержки среди НКО утвердят в июне
Согласно документу, на меры господдержки смогут претендовать в первую очередь благотворительные, добровольческие, религиозные организации, а также социально-ориентированные НКО, которые проявили себя с 2017 года как получатели грантов и субсидий.
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