Общество
Российская газетаРефинансировать ипотеку с использованием маткапитала станет легче
Заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая внесла на рассмотрение своих коллег по нижней палате парламента законопроект, упрощающий процедуру перехода на ипотеку с более выгодными условиями для семей, которые использовали при покупке жилья материнский капитал.
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Происшествия
Уроженка Москвы вышла замуж за датского убийцу Петера Мадсена
Живущая в Финляндии уроженка Москвы Йенни Курпен вышла замуж за датского изобретателя Петера Мадсена, приговоренного к пожизненному заключению за убийство журналистки Ким Валль.
Политика
Ливийский фельдмаршал Хафтар прибыл в Москву на переговоры о перемирии
Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар прибыл в Москву 12 января, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.
Футбол
Вальверде покинул «Барселону», его заменит Кике Сетьен
Эрнесто Вальверде покинул пост главного тренера "Барселоны", сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.
Футбол
«Ньюкасл» интересуется игроком «Спартака»
Кино
Объявлены номинанты на «Оскар» 2020 года
Происшествия
Житель Аляски провел три недели на морозе и выжил
Мужчина почти три недели выживал на морозе, пока нарисованный на снегу знак SOS случайно не обнаружили спасатели с вертолета.
Происшествия
Суд арестовал директора школы за покушение на жену депутата Мосгордумы
Гагаринский суд Москвы арестовал на два месяца директора частной школы "Русский Гарвард" Василису Маслову, которой вменяется нападение на супругу муниципального депутата по Академическому району Москвы Михаила Хананашвили Светлану, сообщили РИА Новости в суде.
Происшествия
Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой
Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рената Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Кино
Вышел второй трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби
Первый полноценный тизер-трейлер был продемонстрирован зрителям премьерных показов ленты «Оно 2» «Хищные Птицы» станут первым проектом в рамках трилогии фильмов, сфокусированных на Харли Квинн.
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Сотрудники национальной полиции Украины задержали "группу киллеров", которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева.
Футбол
Орлов раскрыл позицию, на которую «Зенит» активно ищет футболиста
Команда имеет двух выдающихся форвардов (это Артем Дзюба и Сердар Азмун — ред.). Нужно, чтобы их кто-то снабжал мячами, подыгрывал им. Мне и Сергей Богданович Семак, и Александр Иванович Медведев говорили, что «Зенит» ищет хорошую «десятку» (условный номер, под которым обычно играет плеймейкер — ред.). Если по такому футболисту получится договориться, то будут покупать.
Кино
В сети появился трейлер фильма «Морбиус» с Джаредом Лето
По сюжету фильм главный герой Майкл Морбиус с детства страдает от редкого заболевания крови и всю свою сознательную жизнь ищет лекарство.
Происшествия
Дворник рассказал, как нашел выпавшую из окна в Москве модель
Вечером в субботу СМИ сообщили о том, что модель Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа.
Общество
Специалисты назвали причину резкого потепления в России
Как сообщало ИА REGNUM, ученые Научно-исследовательского института сельского хозяйства ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» установили, что изменение климата в Сибири происходит с большей скоростью, чем на территории РФ.
Политика
Экс-депутат Рады учинил перепалку в прямом эфире из-за слов о Москве
Бывший депутат Верховной рады Александр Ковтуненко устроил перепалку в прямом эфире шоу "60 минут" на телеканале "России 1" в понедельник, комментируя идею другого украинского экс-парламентария Рефата Чубарова отпраздновать "450-летие сожжения Москвы".
Экономика
В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ
"Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Здоровье
Названы вредные для интимной жизни привычки
Спорт
Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на ОИ-2020
Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на Олимпийских играх-2020 после матча чемпионата Европы между сборными Дании и Венгрии.
Общество
Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие в защиту осужденных
По информации издания, шествие в защиту осужденных по делами «Сети», «Нового величия», «московскому делу» и других, согласно заявке, предполагало участие 10 тыс. человек и должно было пройти по Тверскому бульвару и Большой Никитской улице.
Общество
Австралия выделит $35 млн на восстановление природы после пожаров
Федеральное правительство Австралии выделит около $35 млн на восстановление дикой природы страны после лесных пожаров.
Общество
Каналы Венеции пересохли после сильного наводнения
Как уточняет Corriere dеl Veneto, вода ушла до отметки 50 см ниже уровня моря. В ноябре город столкнулся со страшным потопом.
Политика
Bloomberg: США намерены исключить КНР из списка валютных манипуляторов
Администрация американского лидера Дональда Трампа планирует вывести Китай из списка валютных манипуляторов.
Происшествия
Член экипажа Finnair выпал из самолета в аэропорту Хельсинки
Один из членов экипажа авиакомпании Finnair выпал из самолета Airbus A320 в аэропорту Хельсинки-Вантаа.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Политика
«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину
Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
Общество
Первый авианосец в РФ планируется построить по чертежам «Ульяновска»
Постройка тяжелого атомного авианосца «Ульяновск» велась в конце 80-ых-начале 90-ых на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве.
Общество
Алексей Улюкаев написал в колонии новогоднее стихотворение
Экономика
Правительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год
Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf).
Общество
Медведев отменил часть устаревших правительственных актов
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене с 2020 г. 1259 устаревших правительственных актов РСФСР, говорится на сайте правительства.