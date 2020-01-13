Общество

Российская газетаРоссийская газетаРефинансировать ипотеку с использованием маткапитала станет легче

Заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая внесла на рассмотрение своих коллег по нижней палате парламента законопроект, упрощающий процедуру перехода на ипотеку с более выгодными условиями для семей, которые использовали при покупке жилья материнский капитал.
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Российский политик, юрист. Заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва с 5 октября 2016.
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