Экономика
КоммерсантъРеформу ОСАГО готовят к перезапуску
Напомним, помимо трех нововведений, готовящихся к возможной отмене, в ходе реформы с октября 2020 года предполагается отменить коэффициент мощности автомобиля (может повышать стоимость полиса в 1,6 раза).
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с чего всё началось
Депутаты и чиновники испугались роста цен на полисы Минфин, Центробанк и банковский комитет Госдумы договорились пересмотреть ряд параметров новой реформы ОСАГО, запуск которой ожидается в январе 2020 года. Их беспокойство вызвал возможный рост тарифов из-за подготовленных правительством изменений.Коммерсантъвчера в 18:26
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Армия и оружие
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По данным агентства, Туватин полностью признал вину. Ему предъявлено обвинение в убийстве.
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Армия и оружие
Минобороны России получило полковой комплект С-400
Министерство обороны России получило очередной полковой комплект зенитной ракетной системы С-400.
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Авто
Mitsubishi прекращает поставки внедорожника Pajero в России
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Saleen GT4 Concept дебютирует в качестве гоночного автомобиля
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Замкнули пятерку лучших кроссоверов для зимы по версии CarsWeek самый популярный китайский SUV в России – Geely Atlas (от 1 445 000 рублей за комплектацию с полным приводом) и совсем новый купе-кроссовер Renault Arkana, полный привод для которого доступен, начиная с версии Drive стоимостью от 1 185 000 рублей.
Общество
В Иерусалиме обнаружили дорогу, которую построил Понтий Пилат
Израильские археологи раскопали в Иерусалиме дорогу времен Понтия Пилата.
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Дженнифер Лоуренс, звезда «Людей Икс» и «Голодных игр», вышла замуж за галериста Кука Марони.
Армия и оружие
Все курды в Сирии должны быть вписаны в конституцию, заявил Лавров
Все курды в Сирии должны быть вписаны в сирийскую конституцию, чтобы с территории САР не исходила угроза Турции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Происшествия
Число погибших в результате протестов в Чили возросло до десяти
В результате протестов в Чили погибли десять человек. Об этом информирует РИА Новости.
Общество
Китай впервые в истории обогнал США по числу богачей
Китай впервые обогнал США по числу жителей, на долю которых приходится 10% всего мирового богатства.
Авто
Hummer может вернуться на рынок как электромобиль
По предварительным данным, обновленная модель Hummer может появиться на мировом транспортном рынке в 2021 году.
Гаджеты
Huawei анонсировала продажи фитнес-трекера Band 4 в России
Huawei объявила о старте продаж в России умного браслета Band 4. Об этом говорится в сообщении компании.
Экономика
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
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Фигурное катание
Опубликовано видео победного проката Анны Щербаковой на Skate America
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Хоккей
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Нападающий «Старс» Тайлер Сегин подтвердил, что его дом в Далласе был поврежден торнадо.
Происшествия
Девушка, которую росгвардеец ударил в живот, подала в суд на СКР
Ранее СК поручил передать заявление Сосновской в отношении действий росгвардейцев, которые при задержании, удерживая девушке руки, ударили ее в живот, в саму Росгвардию.
Общество
Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше
Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.
Происшествия
Школьный тренер из США разоружил школьника с ружьем, просто обняв его
Большое распространение получил видеоролик с камер наблюдения в школе на котором тренер разоружает школьника-стрелка, просто обняв его.
Общество
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Футбол
Слуцкий назвал дебилами руководство «Ротора»
Общество
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Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Общество
В Калифорнии активировался большой тектонический разлом
Большой тектонический разлом Гарлок активировался впервые за последние 500 лет.
Экономика
Саратовская область заняла последнее место по доступности газа
Указано, что на среднюю региональную зарплату во 2-м полугодии 2019 года можно купить 2604,2 кубометра сетевого газа, при этом цена в среднем составляет 9,20 рублей за кубометр.