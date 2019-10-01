Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРеформу ОСАГО готовят к перезапуску

Напомним, помимо трех нововведений, готовящихся к возможной отмене, в ходе реформы с октября 2020 года предполагается отменить коэффициент мощности автомобиля (может повышать стоимость полиса в 1,6 раза).
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с чего всё началось

Реформу ОСАГО готовят к перезапуску

Депутаты и чиновники испугались роста цен на полисы Минфин, Центробанк и банковский комитет Госдумы договорились пересмотреть ряд параметров новой реформы ОСАГО, запуск которой ожидается в январе 2020 года. Их беспокойство вызвал возможный рост тарифов из-за подготовленных правительством изменений.
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Почему ОСАГО будет дорожать

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Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

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