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с чего всё началось

Напомним, помимо трех нововведений, готовящихся к возможной отмене, в ходе реформы с октября 2020 года предполагается отменить коэффициент мощности автомобиля (может повышать стоимость полиса в 1,6 раза).

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