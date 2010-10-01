Экономика
КоммерсантъРеформу ОСАГО готовят к перезапуску
Депутаты и чиновники испугались роста цен на полисы Минфин, Центробанк и банковский комитет Госдумы договорились пересмотреть ряд параметров новой реформы ОСАГО, запуск которой ожидается в январе 2020 года. Их беспокойство вызвал возможный рост тарифов из-за подготовленных правительством изменений.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Средняя цена ОСАГО может вырасти на 15% при увеличении лимита выплат за вред здоровью
Автостат18 октября в 02:27
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 23:10, Вашингтон
Космос
Представлен первый в мире скафандр для космических туристов
Турпром 18 октября в 05:13
Футбол
«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью
Российская газета 14:46
Политика
Шойгу: США вышли из ДРСМД для сдерживания России и Китая
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стало сдерживание России и Китая.
RT на русском 22:38
Происшествия
В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи
Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.
РИА Новости 08:13
Политика
Die Welt: Путин побеждает без войны
Немецкое издание Die Welt, анализируя обстановку в Сирии и последние действия таких игроков, как Турция и США, отмечает, что президент России добился в регионе того, "о чем мудрые военачальники во все века только мечтают: победы без войны".
Российская газета 14:49
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru вчера в 04:39
Игры
Названы даты всех распродаж в Steam до конца года
В Steam акция начнётся 28 октября и закончится 1 ноября. После этого стартует осенняя распродажа: с 26 ноября по 3 декабря.
Ferra вчера в 11:22
Общество
Назван регион России с самым доступным для населения газом
РИА Новости сопоставило данные во всех регионах и выяснило, где в России газ самый доступный.
Российская газета 22:09
Армия и оружие
СМИ сообщили о сбое на учениях «Гром-2019»
Газета.Ru 20:28
Экономика
Как алтайским аграриям компенсируют выпадающие погектарные субсидии
Алтайская правда вчера в 01:00
Экономика
British American Tobacco остановило производство на Украине
Табачная фабрика «B.A.T.-Прилуки» в Черниговской области Украины, которая входит в группу British American Tobacco, остановила производство с 11 октября, заявил генеральный директор фабрики Артем Скрипка, сообщает «НВ Бизнес».
Rambler News Service 18 октября в 05:37
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru вчера в 02:04
Происшествия
В Бурятии пропавшего накануне шестилетнего мальчика нашли в подъезде
Пропавшего в воскресенье, 20 октября, в Бурятии шестилетнего мальчика нашли.
РБК 22:51
Общество
Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за известного галериста Кука Марони.
BFM.ru 12:49
Наука
Тропические лихорадки и африканская чума свиней: чем заняты вирусологи на Дальнем Востоке
Может быть, впоследствии это будет способствовать их привлечению на Дальний Восток.
Индикатор 18 октября в 07:32
Кино
Съемки фильма с Хабенским и Нагиевым стартовали в Краснодаре
Блокнот Краснодар 18 октября в 05:02
Политика
Россияне назвали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Россияне считают, что главными качествами, необходимыми политическому лидеру, обладают Штирлиц («17 мгновений весны») и профессор Преображенский («Собачье сердце»).
Lenta.ru 21:43
Финансы
ФРС начинает принудительное ослабление доллара США
Федеральная резервная система Соединенных Штатов начала скупать активы и снижать ставки, но теперь осталось только одно условие – ослабление доллара.
Политическая Экспертиза вчера в 04:33
Общество
В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока
Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Известия 02:45
Экономика
Миру предрекли «финансовый армагеддон»
Бывший управляющий Банка Англии Мервин Кинг заявил, что миру грозит новый экономический и финансовый кризис, который будет иметь разрушительные последствия для демократической рыночной системы.
Газета.Ru 15:11
Футбол
«Крылья» обыграли «Оренбург», Анюков получил прямую красную
Защитник «Крыльев Советов» Александр Анюков за толчок Андреа Чуканова после свистка арбитра получил прямую красную карточку.
Нева Спорт 07:13
Футбол
Юрген Клопп: «Забитый Рэшфордом гол показал все проблемы с VAR»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал систему VAR после матча 9-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:1). На 45-й минуте форвард «Ливерпуля» Садио Мане забил гол, который был отменен при помощи VAR.
Матч ТВ 16:25
Гаджеты
Xiaomi представила игровой монитор с изогнутым экраном
Игровой монитор оснастили изогнутым дисплеем с частотой 144 Гц и радиусом кривизны 1,5 м. Разрешение матрицы 3440 х 1440 пикселей, и как сказано в пресс-релизе, 34-дисплей игрового монитора произведен компанией Samsung.
Astera 18 октября в 16:22