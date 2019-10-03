В четверг, 3 октября, в очередном матче чемпионата мира по регби в группе А встретятся сборные Ирландии и России. В этом году мировой регбийный форум, девятый по счету, принимает Япония. Сборные Ирландии и России сыграют в городе Кобе на стадионе «Ноэвир» вместимостью 30 132 зрителя.

Регби. Чемпионат мира. Ирландия — Россия. 03.10.2019. Где смотреть матч онлайн

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