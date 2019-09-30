Кубок мира по регби закончился скандалом. Тренер грузинской сборной Милтон Хейг и капитан команды осудили организаторов первенства из-за выбранной музыкальной композиции. Им не понравилось, что на их матче с Уругваем прозвучала песня Валерия Меладзе «Чего ты хочешь от меня».

Регбистов из Грузии возмутила песня Меладзе на Кубке мира

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