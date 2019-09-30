Футбол
Телеканал 360°Регбистов из Грузии возмутила песня Меладзе на Кубке мира
Кубок мира по регби закончился скандалом. Тренер грузинской сборной Милтон Хейг и капитан команды осудили организаторов первенства из-за выбранной музыкальной композиции. Им не понравилось, что на их матче с Уругваем прозвучала песня Валерия Меладзе «Чего ты хочешь от меня».
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Международная федерация регби извинилась перед сборной Грузии за песню Меладзе
Чемпионатвчера в 15:14
World Rugby принес извинения сборной Грузии за песню на русском языке на Кубке мира-2019
Sports.ruвчера в 13:52
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Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском вчера в 07:02
Политика
МИД Белоруссии счёл бессмысленным размещение российской военной базы
Ранее в интервью «Коммерсанту» министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «неприятным эпизодом» отказ Минска в размещении военной базы.
Говорит Москва вчера в 23:57
Происшествия
Суд заменил Павлу Устинову наказание
The Moscow Post вчера в 06:39
Спорт
После жалоб легкоатлеток на ЧМ отказались от новых ракурсов съемки
Организаторы чемпионата мира перестали показывать снимки спортсменов, сделанные сзади и снизу после жалоб двух немецких легкоатлеток.
РБК 03:52
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Авто
Автопарк нижегородской транспортной компании «ИТЕКО» превысил две тысячи единиц
НИА Нижний Новгород вчера в 07:14
Хоккей
Овечкин: хочется оставить фамилию надолго в НХЛ
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал о том, чего ждет от предстоящего сезона, передает пресс-служба лиги.
Газета.Ru 03:34
Авто
Новый Toyota RAV4 для России: стали известны цены и комплектации
Цена на новый Toyota RAV4 в самом доступном исполнении "Стандарт" с передним приводом, 2-литровым мотором и 6-скоростной МКП начинается от 1 756 000 рублей.
Российская газета 01:22
Происшествия
«Интерфакс»: расследование дела Голунова затянулось из-за занятости следователей в «московском деле»
Расследование обстоятельств задержания журналиста Ивана Голунова затормозилось из-за того, что следственную группу привлекли к делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 03:52
Недвижимость
Российские банки снижают ставки по ипотеке
Сразу несколько ведущих российских банков с 1 октября снизили ставки по ипотеке, сообщает РИА Новости.
Live24 03:48
Политика
Путин подписал указ об осеннем призыве
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве с октября по декабрь 2019 года 132 тыс. граждан России на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих ее по призыву.
ТАСС 03:55
Футбол
«Барселона» ищет замену Суаресу
Руководство каталонской "Барселоны" находится в поисках замены нападающему команды Луису Суаресу, сообщает Sempre Milan.
Газета.Ru 02:13
Политика
Опубликовано новое стихотворение Лаврова
Российский МИД опубликовал на своей странице в фейсбуке новое стихотворение главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.
Газета.Ru 04:08
Общество
В ДНР и ЛНР началась перепись населения
Донецкая и Луганская народные республики начали первую в своей истории перепись населения.
RT на русском 02:20
Культура
Коллектив «Ленкома» просит назначить худруком театра Марка Варшавера
Коллектив театра "Ленком" обратился к министру культуры России и департаменту культуры Москвы с просьбой назначить Марка Варшавера директором - худруком театра, сообщил РИА Новости глава общественного объединения "Столичный цех деятелей культуры" Лев Ланцман.
РИА Новости вчера в 13:01
Политика
Путин подписал закон о льготах для садоводов и огородников
Закон распространяет налоговые льготы на платежи индивидуальных садоводов и огородников, следует из публикации.
РБК вчера в 07:59
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Политика
Грету Тунберг пригласили в Госдуму
Депутат Госдумы Василий Власов решил пригласить шведскую экоактивистку Грету Тунберг на выступление в Госдуму перед российской молодежью.
Известия вчера в 20:48
Экономика
«Лукойл» объявил новую программу buy back на сумму до $3 млрд
"Лукойл" объявил новую программу buy back на сумму до 3 миллиардов долларов сроком с 1 октября 2019 года по 30 декабря 2022 года, говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ 04:13
Космос
Илон Маск презентовал корабль для межпланетных перелетов
Основатель SpaceX Илон Маск провел презентацию нового космического корабля Starship, предназначенного для многократных запусков в пределах Солнечной системы с экипажем на борту.
Интерфакс 29 сентября в 05:07
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Здоровье
В Балашихинском роддоме появился на свет малыш-богатырь
Профиль вчера в 10:17
Экономика
Уволенным чиновникам выплатят почти 5 миллиардов рублей
Почти пять миллиардов рублей планируется потратить на сокращения федеральных чиновников в ближайшие три года.
Газета.Ru 03:31
Футбол
Жоау Мариу уже сосредоточен на игре «Локомотива» с «Атлетико»
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Атлетико» поделился в Twitter фотографией с тренировки.
Спорт-Экспресс 02:15
Кино
Четыре новых постера фильма «Хищные птицы» с Марго Робби
Режиссёрское кресло заняла Кэти Янь, но над дополнительными экшен-сценами для фильма поработал постановщик трилогии «Джон Уик» Чад Стахелски.
Игромания.ру 03:16
Культура
Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru вчера в 06:32
Кино
Тизер четвертого сезона сериала «Очень странные дела» появился в сети
Создатели знаменитого американского сериала «Очень странные дела» от Netflix опубликовали на YouTube тизер нового четвертого сезона.
Политическая Экспертиза 03:07
Политика
Партия бывшего канцлера Австрии Курца победила на выборах
По предварительным итогам досрочный парламентских выборов в Австрии, побеждает Консервативная Австрийская народная партия во главе с ее председателем и бывшим канцлером страны Себастьяном Курцем.
Страна Советов on-line 03:41
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 12 копеек — до 64,98 рубля. Курс евро увеличился на 6 копеек и составил 70,73 рубля.
RT на русском 03:02