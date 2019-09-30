Футбол
Актуальные НовостиСборная Грузии по регби устроила скандал из-за песни Валерия Меладзе
Сборная Грузии по регби инициировала скандал, причиной которого послужила песня Валерия Меладзе. Свое возмущение высказал тренер спортсменов Милтон Хейг, а также капитан команды Джаба Брегвадзе. Критика прозвучала в адрес организаторов Кубка мира по регби.
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Политика
Зеленский уволил Данилюка с поста секретаря СНБО
Глава Укрианы Владимир Зеленский уволил Аклесандра Данилюка с должности секретаря СНБО.
Газета.Ru 09:51
Культура
Первый канал назвал дату выхода нового сезона шоу «Голос»
Народные новости 16:11
Экономика
В России выявлено более 71 тыс. недостроенных объектов
В России насчитывается более 71,3 тыс. объектов незавершенного строительства.
РБК 10:38
Общество
Кадастровая палата разъяснила закон о запрете хостелов в жилых домах
С 1 октября вступит в силу закон, который запретит использование жилых помещений для размещения гостиниц и предоставления гражданам гостиничных услуг.
РБК 03:50
Происшествия
В Москве дорожный конфликт завершился стрельбой
Российская газета 16:06
Футбол
Суд Испании закрыл дело по обвинению Лионеля Месси в мошенничестве
Национальный испанский суд закрыл дело, фигурантом которого являлся аргентинский футболист Лионель Месси.
Вечерняя Москва 14:49
Происшествия
Верховный суд передал дело юриста Карамзина подмосковным судьям
Верховный суд России передал на рассмотрение судьям Мособлсуда представление Генпрокуратуры по делу столичного юриста Кантемира Карамзина, обвиняемого в покушении на мошенничество в отношении первого биографа Владимира Путина Олега Блоцкого.
BFM.ru 13:16
Игры
Самый дорогой корабль в Star Citizen купили за несколько секунд
Для корабля «использовали» самые дорогие «материалы», над его отделкой «трудились» лучшие дизайнеры, а системы управления гарантируют, что с ним справится даже новичок.
Игромания.ру вчера в 12:03
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
Изменения затронут устройства на Android и iOS, в частности поддержки лишится версия Android 2.3.x (Gingerbread), также мессенджер перестанет работать на iOS 8 2014 года.
Lenta.ru 12:42
Армия и оружие
Дуэт российского беспилотника и Су-57 впечатлил Запад
Читатели хвалят не только внешний вид новинок, но и отмечают грамотное использование Россией ресурсов для их создания.
Портал Поиск вчера в 06:15
Общество
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Политика
Медведев назначил Бабича первым замглавы Минэкономразвития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил заместителя министра экономического развития Михаила Бабича первым замглавы Минэкономразвития.
Известия 16:47
Гаджеты
В Android объединили несколько действий в одной кнопке
В Google Play добавили несколько дополнительных функций.
Life.ru 10:46
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 10:23
Космос
10 самых убыточных космических миссий в истории
Любая задержка шаттла стоит американцам порядка $1,3 млн в день.
Вести.Финанс 27 сентября в 04:20
Армия и оружие
В России стартовал осенний призыв на военную службу
"В соответствии с указом президента Российской Федерации призыву на военную службу подлежит более 132 тысяч человек", - сообщил журналистам начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.
РИА Новости 17:24
Футбол
Игорь Шалимов назначен тренером «Ахмата»
Вести.Ru 16:26
Политика
Сенаторы США потребовали расследовать связи Хиллари Клинтон с Украиной
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон была соперницей Трампа на президентских выборах 2016 года.
ТАСС 13:47
Политика
Сбежавший из Украины кум Порошенко даст показания против Трампа
Бывший кум Петра Порошенко и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, который ранее сбежал из страны, заявил о готовности выступить в американском Конгрессе и дать показания против Трампа по делу о его импичменте.
РЕН ТВ 12:23
Армия и оружие
Грузинский боевик рассказал об иностранцах, воюющих за ВСУ в Донбассе
В зону боевых действий в Донбассе приезжают граждане разных стран мира, чтобы воевать на стороне Украины, заявил командир формирования «Грузинский легион» Мамука Мамулашвили 29 сентября в интервью телеканалу ObozTV.
REGNUM 01:53
Политика
Путин проведет в Ереване 1 октября встречи с Роухани и Пашиняном
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Евразийского экономического совета, который состоится в Ереване 1 октября, проведет отдельные встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Ирана Хасаном Роухани.
ТАСС 08:25
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров рассказал о похудении на 30 килограммов
Филипп Киркоров рассказал журналистам о том, что сбросил 30 килограммов за короткий срок.
Телеканал 360° вчера в 14:52
Спорт
Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.
Известия 15:47
Футбол
Дзюба назвал лучшим в истории РПЛ состав «Зенита» при Виллаше-Боаше
Форвард «Зенита» Артем Дзюба в интервью, размещенном на канале «Рашен Football» в YouTube, назвал лучшим в истории РПЛ состав сине-бело-голубых при португальском тренере Андре Виллаше-Боаше.
МР7.ру 16:52
Политика
В ДНР и ЛНР призвали Киев согласовать формулу Штайнмайера
«Рассчитываем, что в ходе предстоящего заседания в Минске Киев всё же осознает последствия невыполнения своих обязательств перед странами — гарантами Минских соглашений и приступит к согласованию формулы Штайнмайера как механизма по реализации фундамента всего процесса мирного урегулирования — введения в силу закона об особом статусе Донбасса», — приводит слова Никоноровой Интерфакс.
RT на русском 06:31
Общество
Путин подписал закон о льготах для садоводов и огородников
Закон распространяет налоговые льготы на платежи индивидуальных садоводов и огородников, следует из публикации.
РБК 07:59
Происшествия
Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео
Убитый тремя дочерьми бизнесмен Михаил Хачатурян записывал издевательства над ними на видео.
РИА Новости 10:19
Гаджеты
33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10
До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.
Astera 05:40
Происшествия
Прямо на работе: Раскрыты подробности взяточничества полковника ФСБ
Черкалин, находившийся на должности начальника 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ, пообещал банку «Транспортный» «общее покровительство» за ежемесячное вознаграждение в размере 50 тысяч долларов.
Рамблер 15:53