Футбол
Телеканал 360°Регбистов из Грузии возмутила песня Меладзе на Кубке мира
Кубок мира по регби закончился скандалом. Тренер грузинской сборной Милтон Хейг и капитан команды осудили организаторов первенства из-за выбранной музыкальной композиции. Им не понравилось, что на их матче с Уругваем прозвучала песня Валерия Меладзе «Чего ты хочешь от меня».
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Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
Газета.Ru вчера в 19:28
Происшествия
Мосгорсуд приговорил Устинова к году условно
Мосгорсуд на заседании 30 сентября заменил приговор актеру Павлу Устинову с 3,5 года колонии на 1 год условно с испытательным сроком 2 года.
Известия 05:30
Здоровье
Малышева рассказала, почему опухоль Заворотнюк не подлежит удалению
Экономика сегодня 07:43
Армия и оружие
В NI рассказали о шансах МиГ-35 уничтожить F-35
Обозреватели американского журнала отметили, что главным оппонентом для F-35 является не российский истребитель пятого поколения Су-57, а МиГ-35, который может в ближайшее время пойти в серию.
ГЛАС.RU 08:06
Политика
Зеленский отказался публиковать стенограмму разговора с Трампом
Украинский глава Владимир Зеленский заявил, что его офис не будет публиковать стенограмму его телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.
Газета.Ru 12:48
Происшествия
Появилось видео издевательств Хачатуряна над дочерьми
В СМИ появилось видео, записанного Михаилом Хачатуряном, в убийстве которого обвиняются его дочери.
Российская газета 12:53
Экономика
В Совфеде предложили в 100 раз увеличить штрафы за теневой бизнес
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил министру экономического развития России Максиму Орешкину информацию о законодательных инициативах, в числе которых - предложение о стократном увеличение штрафа за введение теневого бизнеса.
Газета.Ru 08:22
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Футбол
ФИФА обязал «Кардифф» заплатить 6 млн евро за погибшего футболиста
ФИФА вынес решение по делу французского "Нанта" против валлийского "Кардифф Сити" из-за футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе.
Pravda.Ru 11:33
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опозорилась из-за фото с тремя ногами
Внимание пользователей привлекло первое фото, на котором у девушки отчетливо видны три ноги.
Московский Комсомолец 07:25
Происшествия
Гастарбайтера обвинили в изнасиловании россиянки и ее семилетнего сына
Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об изнасиловании 48-летней москвички и ее семилетнего сына рабочим из Белоруссии.
Lenta.ru 12:18
Экономика
Проект о повышении МРОТ внесен в Госдуму
Законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года внесен на рассмотрение Государственной Думы РФ.
Дума ТВ 08:57
Политика
США ввели новые санкции против российских граждан и компаний
Власти США ввели санкции против двух граждан России и трех компаний, юсвязанных с Россией.
REGNUM 12:48
Общество
Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
REGNUM вчера в 00:35
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Экономика
В центре Москвы увеличилось число пустующих торговых помещений
Вакантность торговых помещений на центральных улицах Москвы в третьем квартале 2019 года составила 6,3% по сравнению с 4,8% в 2018 году.
ТАСС 03:36
Спорт
Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.
Газета.Ru 05:39
Шоу-бизнес
Лолита и Крутой поздравили Лазарева с рождением дочери
Звезды отреагировали на неожиданную новость о том, что у певца Сергея Лазарева подрастает второй ребенок - годовалая дочь Анна.
Газета.Ru 05:34
Политика
Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста
В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 08:53
Общество
ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне
Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.
Газета.Ru 08:19
Космос
Первый космонавт ОАЭ рассказал, как изменился в космосе внешне
Первый космонавт ОАЭ Хазза аль-Мансури, прибывший на МКС на прошлой неделе, рассказал об изменениях, которые произошли с его телом за пять дней пребывания в космосе.
РЕН ТВ 11:55
Общество
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Экономика
«Мечел» решил выкупить долю Газпромбанка в Эльгинском месторождении
В официальном письме от компании, входящей в группу «Мечел», говорится, что она обещает заплатить за этот пакет (34% Эльги) до конца сентября, сказал РБК источник, близкий к Газпромбанку.
РБК 10:50
Армия и оружие
Российский спецназ нашли в Норвегии
Газета.Ru 08:13
Общество
Путин подписал закон о льготах для садоводов и огородников
Закон распространяет налоговые льготы на платежи индивидуальных садоводов и огородников, следует из публикации.
РБК 07:59
Происшествия
В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами
Почти 14 тысяч человек подписались под петицией на change.org к полиции Башкирии с требованием наказать живодеров за убийство собаки и ее двухнедельных щенков.
РИА Новости 01:39
Здоровье
Врачи назвали признаки микроинсульта
Врачи рассказали, какие признаки могут свидетельствовать о ранних стадиях развития серьезного заболевания.
Gazeta.SPb 27 сентября в 23:26
Армия и оружие
В МИД РФ заявили об уничтожении главных сил террористов в Сирии
Вершинин добавил, что "искоренение террористов" в этой стране должно осуществляться "при максимальной заботе о жизни и безопасности мирных жителей".
Интерфакс 12:36
Происшествия
Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане
В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru вчера в 11:08