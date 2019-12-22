Шоу-бизнес

МонаВистаМонаВистаРегина Дубовицкая осудила неравный брак Евгения Петросяна

Накануне бессменная ведущая телепрограммы "Аншлаг" Регина Дубовицкая прокомментировала брак своего давнего друга и коллеги Евгения Петросяна.
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Ведущая программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая прокомментировала "Газете.Ru" свои слова в передаче "Секрет на миллион
", во время которой она выступила с критикой браков с большой разницей в возрасте между супругами.
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Евгений Петросян
Советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР.
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