с чего всё началось

Накануне бессменная ведущая телепрограммы "Аншлаг" Регина Дубовицкая прокомментировала брак своего давнего друга и коллеги Евгения Петросяна.

Политика Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк ответила по поводу сбора денег на лечение актрисы Марина Попова, директор российской актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк, прокомментировала слухи о блокировке банковских счетов супруга артистки Петра Чернышева из-за, якобы, поступивших пожертвований на лечение Заворотнюк.

Кино Хидео Кодзима выбрал 10 лучших фильмов 2019 года Известный геймдизайнер Хидео Кодзима составил свой список лучших фильмов 2019 года. Пять из них он расположил в произвольном порядке.

Космос Появилось видео посадки корабля Starliner NASA в своем аакаунте в Twitter выложило видео, на котором показан момент приземления Starliner компании Boeing в американском штате Нью-Мексико.

Политика Украина принудительно снизила выработку электроэнергии на АЭС На Украине в связи с низким спросом на электроэнергию принудительно снизили генерацию атомных электростанции на величину 400 МВт.

Политика Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.

Авто 5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.

Армия и оружие Авианосец США отправился к берегам Сирии, чтобы «следить» за Россией Президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив», эксперт и участник «Изборского клуба», член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от РФ Юрий Самонкин заявил в комментарии «ПолитРоссии», что США не могут смириться с успешной кампанией России в Сирии, поэтому и отправили авианосец.

Общество «Годами не обращают внимания»: онколог назвала симптомы рака Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи Так, к врачу следует обратиться: Яковлева напомнила, что успешное лечение онкологического заболевания зависит от ранней диагностики.

Общество В Париже умер модельер Эмануэль Унгаро Французский модельер итальянского происхождения Эмануэль Унгаро умер в возрасте 86 лет в Париже.

Авто Как можно быстро остановить машину, если на ходу вдруг пропали тормоза Если вы заметили, что «пропали» тормоза, не нужно пытаться восстановить их частыми ударами по педали — в случае утечки тормозной жидкости вы рискуете вовсе оставить систему без нее.

Политика Макрон отказался от президентской пенсии Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от пенсии, положенной ему после окончания срока на посту главы государства.

Политика Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое состоится 23 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.