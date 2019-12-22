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МонаВистаРегина Дубовицкая осудила неравный брак Евгения Петросяна
Накануне бессменная ведущая телепрограммы "Аншлаг" Регина Дубовицкая прокомментировала брак своего давнего друга и коллеги Евгения Петросяна.
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Ведущая программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая прокомментировала "Газете.Ru" свои слова в передаче "Секрет на миллион", во время которой она выступила с критикой браков с большой разницей в возрасте между супругами.РИА Новости09:46
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