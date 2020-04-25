Шоу-бизнес
РИА НовостиРегину Тодоренко лишили звания «Женщина года» после скандала
Журнал Glamour лишил блогера и телеведущую Регину Тодоренко звания "Женщина года" после слов о домашнем насилии. О решении сообщили в инстаграме издания.
Читать в источнике
Оценить93
Надо быть психически больным человеком, который берет камеру и говорит: „Боже, мой муж меня бьет!“ Твой муж тебя бьет. А почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?
— Регина Тодоренко, украинская ведущаяТелеканал 360° 03:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 11:24, Ашберн
Комментарии
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Ростовской области приблизилось к 600
Число заболевших китайским коронавирусом в Ростовской области приблизилось к 600, об этом стал известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:04
Армия и оружие
Российские Су-27 сопроводили бельгийский F-16
Летчики установили, что к российской границе летит F-16 ВВС Бельгии и взяли его на сопровождение.
Вести.Ru 10:25
Политика
Путин и Трамп приняли заявление по 75-й годовщине встречи на Эльбе
RT на русском 11:09
Политика
Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гумпомощь у России.
RT на русском 11:10
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru вчера в 11:52
Общество
В СПЧ предложили ввести пропуска для поездок на дачу и для прогулок
Зампред Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ирина Киркора в беседе с РИА Новости предложила ввести дополнительные разрешения для поездок на дачу на посевные работы, а также разовые пропуска на прогулки для пожилых людей.
RT на русском 03:47
Кино
Аль Пачино отмечает 80-летний юбилей
25 апреля исполняется 80 лет голливудскому актёру Аль Пачино.
RT на русском 03:48
Общество
Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом
У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК.
РБК 07:17
Футбол
Материалы по смерти воспитанника «Локомотива» находятся в полиции
Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались делом о смерти 22-летнего воспитанника московского "Локомотива" Иннокентия Самохвалова, сообщает Sport24.
Газета.Ru 08:05
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru 01:34
Общество
Академик объяснил, как убивает коронавирус
Заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, академик РАН Сергей Недоспасов рассказал о цитокиновом шторме, часто приводящем к смерти зараженных вирусами пациентов.
РИА Новости 09:10
Общество
Власти Москвы назвали долю передвигавшихся без пропусков водителей
«Вчера 1,9 млн автомобилей передвигались по Москве, из них 152 тыс. (8%) были без пропусков», — указано в сообщении.
РБК 11:11
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о подрыве украинского военного при установке мин
Украинский военнослужащий подорвался при минировании местности у линии соприкосновения в Донбассе, в районе подконтрольного Киеву поселка Новоалександровка, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
РИА Новости 09:16
Экономика
Негативные последствия от раздачи денег населению объяснила Набиуллина
Эльвира Набиуллина разъяснила, почему Центральный банк не может выдавать деньги россиянам просто так.
Live24 вчера в 10:20
Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
Общество
Помощник Путина выделил три особенности кризиса из-за коронавируса
Помощник главы государства Максим Орешкин выделил три особенности мирового кризиса, который возник из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 10:31
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах
Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
Наука
Ученый назвал способ обмануть коронавирус
Заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгарда Сергей Недоспасов рассказал о том, можно обмануть коронавирус методами генной инженерии.
АБН 08:57
Здоровье
33 новых случая коронавируса выявили в Свердловской области
33 новых случая коронавируса за сутки зарегистрировано в Свердловской области. об этом сообщает оперативный штаб со ссылкой на статистику Роспотребнадзора и регионального Минздрава.
Время Пресс 06:22
Общество
В Кузбассе введут электронные пропуска
Систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима обязательной самоизоляции в Кузбассе начнут вводить поэтапно с 5 мая, заявил в телеобращении к жителям региона губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 07:11
Происшествия
В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП
В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета 09:42
Музыка
Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей вчера в 17:58
Происшествия
В Волгоградской области коронавирус укладывает в больницы целые семьи
Новые случаи заболевания за прошедшие сутки в Волгоградской области выявлены у вернувшихся из Москвы и Дагестана граждан и контактных лиц.
Высота 102 09:07
Общество
В Башкирии изменили правила поездки на дачу при действии режима самоизоляци
Уфа, 25 апреля 2020, 15:39 — REGNUM Документ о прерывании режима самоизоляции для поездки на дачу утвердили в Башкирии.
REGNUM 08:39
Культура
Источник: стали известны лауреаты премии им. Тукая 2020 года
Завтра, 26 апреля, в День родного языка будут названы лауреаты государственной премии Татарстана им. Тукая.
БИЗНЕС Online 11:00
Наука
Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к COVID-19
Полученный результат позволил ученым предположить, что у людей, которые раньше уже заражались какими-либо коронавирусами, может вырабатываться иммунитет к COVID-19, а в случае инфицирования болезнь будет протекать мягко или вовсе бессимптомно.
Российская газета вчера в 23:26
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note 08:38
Общество
Премьер утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил перечень перепрофилируемых медицинских организаций для оказания помощи пациентам с установленным новым коронавирусом или подозрением на него.
Вести.Ru 08:47
Футбол
Михаил Грушевский: «ВЭБ не даст ЦСКА ни копейки»
Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский, ставший гостем эфира «СЭ», оценил переход акций ПФК к крупной компании.
Спорт-Экспресс 03:00