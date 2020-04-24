Шоу-бизнес
RuNews24.ruРегину Тодоренко осудили за оправдание насилия
В прямом эфире шоу Тодоренко и Топалов обсудили личную жизнь Муцениеце и Самойловой, резко высказавшись об этих женщинах, подвергавшихся насилию. Ведущие усомнились в их психическом здоровье, а Тодоренко обвинила Агату в бездействии и глупом выборе мужчин.
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«Нужно быть психически больным»: Тодоренко осудила жертв домашнего насилия
Экспресс газетавчера в 08:25
«Мы сказали это умышленно»: Тодоренко попыталась оправдаться за слова о семейном насилии
Телепрограммавчера в 13:01
"Что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?": Регина Тодоренко осудила Муцениеце
Ruposters.ruвчера в 08:56
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Комментарии
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Политика
Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу
Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM 09:45
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare теперь можно играть бесплатно
Компания Activision объявила о старте бесплатных выходных многопользовательского режима в Call of Duty: Modern Warfare.
Российская газета вчера в 07:37
Энергетика
Алекперов исключил понижение цен на бензин в России
Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия 05:23
Армия и оружие
«У Сомали лодки получше»: в Сети высмеяли поход украинских моряков
Пользователи Сети высмеяли учебный боевой поход военно-морских сил сил Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс".
РИА Новости 20:08
Политика
Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру получения российского гражданства для иностранцев.
Газета.Ru вчера в 08:56
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru вчера в 11:52
Политика
Орешкин предрек замедление глобализации после пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса очень серьезно замедлит глобализацию, система международных отношений будет серьезно пересмотрена под новым углом, считает помощник президента России Максим Орешкин.
РИА Новости 14:33
Происшествия
В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции
В Красноярске прошла акция против режима самоизоляции.
Ведомости вчера в 05:12
Армия и оружие
Российские Су-27 сопроводили бельгийский F-16
Летчики установили, что к российской границе летит F-16 ВВС Бельгии и взяли его на сопровождение.
Вести.Ru 10:25
Авто
Новый Volkswagen Jetta в России появится уже в мае
Седан Volkswagen Jetta нового поколения, российские спецификации которого стали известны прошлой осенью, доберется до дилеров уже в мае.
Автоновости дня 05:05
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Эрлинг Холанд: «Люблю слушать норвежский рэп»
Sports.ru 11:32
Технологии
Эксперт рассказал об опасности смартфона при пандемии
Постоянно находясь в руках человека, смартфон собирает бактериальную среду, а также потенциально возможную инфекционную, при этом он регулярно прикасается к лицу и ушам пользователя, — цитирует эксперта РИА Новости.
News.ru 20:17
Общество
ВОЗ заявила о недоказанности теории про иммунитет от коронавируса
В настоящее время не доказана теория о том, что переболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19 имеют иммунитет от повторного заражения.
Lenta.ru 07:34
Футбол
Дзюба попал в топ-10 футболистов Европы с истекающими контрактами
Портал Football 365 опубликовал список из десяти лучших игроков Европы, контракты которых закончатся в конце текущего сезона.
Спорт-Экспресс 19:25
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для властей регионов по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса.
9111.ru 04:29
Футбол
Стерлинг: «Очень хочу получить футболку Месси»
Есть только одна футболка, которую я очень хочу, - Месси. Когда мы играли с «Барселоной», я получил майку Неймара.
Евро-футбол.ру 05:19
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина после комы спросила о параде Победы
Знаменитость спросила по поводу дня рождения внучки и поздравления в театре.
iReactor вчера в 02:31
Общество
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ вчера в 11:51
Армия и оружие
Ситуация накаляется: из военного госпиталя для карателей бегут врачи
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
Rusvesna.su 09:20
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Татьяна Навка ради романа с Маратом Башаровым бросила Жулина
Татьяна Навка ради романа с Маратом Башаровым бросила Жулина Актер два года встречался с нынешней супругой пресс-секретаря президента РФ.
Экспресс газета 17:21
Здоровье
В Москве заболеваемость пневмонией в феврале выросла в полтора раза
В феврале 2020 года в Москве зафиксировали 7312 заболевших внебольничной пневмонией.
Дождь 08:22
Политика
Компании Китая заставят «заплатить» за право работать в США
Как сообщает, Федеральная комиссия по связи США (FCC), компаниям следует «объяснить, почему комиссии не нужно начинать процесс отзыва разрешений, позволяющих им работать на территории Соединённых Штатов».
Ореанда-Новости 04:01
Кино
Опубликован новый тизер финального сезона «Агентов Щ.И.Т.»
Inc-news.ru 16:25
Музыка
Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей вчера в 17:58
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru 01:34
Экономика
Зуботехнические лаборатории попросили о господдержке
Единственными заказчиками протезов, изготавливаемых лабораториями, являются стоматологические клиники.
Vademecum вчера в 14:47
Общество
В Твери восемь суворовцев заразились коронавирусом
RT на русском 11:31